Meilleures boîtes d’abonnement aux vêtements de 2022

Faire du shopping peut être pénible, surtout si vous n’aimez pas essayer des vêtements ou si vous ne savez pas quels vêtements vous devriez essayer. Il peut également prendre beaucoup de temps pour chasser les étagères de votre magasin d’usine local pour ce joyau caché. C’est pourquoi les abonnements de vêtements en ligne sont si importants pour votre garde-robe. Il existe de nombreuses options pour pimenter votre garde-robe, dont beaucoup correspondent à des styles de vie spécifiques. Certaines des meilleures boîtes d’abonnement aux vêtements incluent vêtements d’entraînementvêtements pour femmes, vêtements pour hommes, services de stylisme personnel, location de vêtements, vêtements de maternité et plus encore.

Une recherche rapide sur Google renvoie des dizaines de sociétés d’abonnement, dont beaucoup ont des noms qui vous sont probablement inconnus. Chacun a ses propres caractéristiques uniques, mais les services fonctionnent finalement tous de la même manière.

Le choix d’un service particulier dépend de vos besoins, de votre préférence de style et de votre budget. Vous souhaitez une box mensuelle ? Ou est-ce que quelque chose de trimestriel fera l’affaire? Vous souhaitez acheter les vêtements ou utiliser un service de location ? Voulez-vous un styliste personnel ou un algorithme ? Voulez-vous des vêtements flambant neufs ou êtes-vous d’accord avec l’épargne organisée? Vous évitez la fast fashion au profit de quelque chose de plus durable ? Avez-vous des marques préférées auxquelles vous voulez vous en tenir? Ces questions sont toutes importantes, mais la chose la plus importante à savoir sur l’un de ces services est que même les stylistes experts ne peuvent pas lire dans vos pensées. Plus vous pouvez fournir d’informations sur votre style personnel et sur ce que vous aimez (et ce que vous n’aimez pas), meilleure sera votre boîte de vêtements organisée.

J’ai essayé plusieurs boîtes d’abonnement à des vêtements et je mettrai à jour cela au fur et à mesure que je continuerai à en essayer d’autres. Voici les meilleures box d’abonnement vestimentaire pour 2022.

Shelby Brown / Crumpe Comme un Correction de point utilisateur, je peux signaler une expérience positive avec cette option d’abonnement vestimentaire particulière. Je suis toujours excité quand je reçois une boîte, que vous pouvez personnaliser pour venir à la fréquence qui correspond à votre emploi du temps et à votre budget – aucun frais d’adhésion ou abonnement mensuel requis. Mon compte est lié à l’un de mes tableaux Pinterest, donc ma styliste peut avoir plus d’idées de ce que j’aime, et elle laisse toujours une note réfléchie dans ma boîte, ce qui est une belle touche personnalisée. Les cartes de style fournies avec chaque boîte montrent également différentes façons d’associer les pièces (et souvent avec des articles de base qui sont probablement déjà dans votre placard). Mon conseil, cependant, est de ne pas débourser de l’argent sur un article à moins que vous ne soyez Bien sur vous allez le porter assez souvent. Inscrivez-vous en ligne ou dans l’application (disponible sur iOS ou Android). Remplissez un profil de style détaillé, y compris vos tailles, si vous détestez ou aimez faire du shopping, si vous portez des talons, quelles parties de votre corps vous aimez montrer, et plus encore. Stitch Fix propose des boîtes stylées pour Hommesles femmes et des gamins, et vous permet de définir un prix préférentiel entre 25 $ et 500 $ par article (les articles pour enfants commencent à 10 $ par article). J’ai choisi la tranche de prix la plus basse lors de mon inscription, et dans ma dernière boîte, aucun de mes articles individuels ne dépassait 60 $. Vous payez des frais de style de 20 $ lorsque votre boîte est assemblée, vous disposez de trois jours pour essayer les vêtements et vous pouvez retourner tout ce que vous ne voulez pas ou n’aimez pas. Les frais de 20 $ s’appliquent à tout ce que vous gardez, et si vous ne gardez rien, vous ne payez que ces frais. Si vous aimez votre boîte et que vous gardez tout, vous bénéficiez également d’une réduction de 25 % sur tout achat. Stitch Fix propose également une option d’achat direct appelée Shop Your Looks. En haut de l’application, cliquez sur Magasiner entre les correctifs et le style. Cela vous permet d’acheter des articles individuels – pantalons, chaussures, accessoires et plus – pour correspondre à la pièce que vous avez déjà. Ceux-ci peuvent être commandés sans obtenir une autre boîte.

Shelby Brown / Crumpe Même si le taille moyenne des vêtements d’une femme américaine se situe entre une Misses 16-18, de nombreux magasins s’adressent encore à des tailles plus petites. Cela peut rendre l’expérience d’achat inconfortable et décourageante. Mais Dia & Co.Le service de style de défie les choix souvent limités et ternes qui composent les tailles étendues. Le service propose des tailles 14-32. Ma boîte était remplie d’articles vibrants et colorés – des chemisiers, des robes, des jupes, des jeans et même une pochette. J’ai toujours du mal à trouver des jeans qui correspondent à ma taille et à mes hanches, et Dia a réussi. La boîte mélangeait également des pièces classiques, comme une robe portefeuille bleue à pois, avec des pièces plus colorées et à motifs qui sortaient de ma zone de confort. Pour utiliser Dia & Co., vous devez d’abord répondre à un quiz de style qui vous interroge sur vos tailles, la façon dont les vêtements vous vont généralement, vos préférences de style et votre gamme de prix préférée pour des articles comme les hauts, les pantalons et les robes. Vous payez des frais de style de 20 $ pour faire assembler votre boîte. Lorsque la boîte arrive, vous pouvez acheter ce que vous aimez et retourner ce que vous n’aimez pas. Les frais de 20 $ s’appliquent à la caisse à tout ce que vous gardez. Vous pouvez commander des boîtes de style adaptées à votre emploi du temps – une boîte d’abonnement mensuelle, bimensuelle ou une fréquence personnalisée – à condition que vous essayiez et retourniez les vêtements dans les cinq jours. Si vous aimez votre boîte et que vous gardez tout, vous bénéficiez également d’une réduction de 25 % sur tout achat. Il y a aussi un boutiquesi vous n’êtes pas tout à fait prêt à essayer une boîte entière.

Shelby Brown / Crumpe UN Menlo Club Cette expédition combine plusieurs aspects de la mode masculine : vêtements, chaussures et athleisure. Comme pour beaucoup d’autres boîtes, vous répondez d’abord à un quiz de style, puis vous recevez deux vêtements par mois par la poste. Les vêtements Menlo sont suffisamment décontractés pour être portés seuls si vous êtes une commode plus subtile, mais plus vous achetez d’articles, plus vous pouvez créer de nouvelles tenues et sortir de votre zone de confort mode. De plus, le magasin Menlo, où tout le monde peut acheter sans compte, a souvent de bonnes ventes sur les marques de créateurs – comme des pantalons à 58 $ pour 10 $. Si vous êtes membre, vous bénéficiez également de 25% de réduction en magasin. Le forfait Menlo Club de mon mari consistait en un jean délavé foncé et un henley blanc à manches longues. Son style est très décontracté, donc ces articles rentreraient facilement dans son placard. Les jeans seraient faciles à habiller ou à porter avec désinvolture. Comme il porte généralement des couleurs sombres, le blanc était un bon changement. Une adhésion de service à Menlo coûte 60 $ par mois, et il est facile d’annuler (ou de sauter un mois) si vous découvrez que ce n’est pas pour vous. Assurez-vous simplement de le faire avant d’être facturé ce mois-là. Menlo n’offre pas de retour sur les colis, mais vous pouvez échanger des articles si quelque chose ne va pas. Vous pouvez également vous abonner à un abonnement saisonnieroù un colis est livré tous les trois mois pour 75 $.

Shelby Brown / Crumpe Stylologique est un service d’abonnement de vêtements qui propose des tailles pour femmes de 12 à 36. Ce que j’ai le plus aimé, c’est la rapidité avec laquelle le service a détecté mon style en fonction uniquement de mon profil de style. J’ai aussi aimé que chaque boîte fournisse une tenue complète, tandis que d’autres services ont tendance à inclure des pièces qui peuvent ou non aller ensemble. Stylogic comprenait une jupe, un cardigan, un haut, une paire de chaussures et un bracelet. La tenue correspondait à mon style et était encore un peu aventureuse. Une boîte Stylogic comprend cinq articles et vous disposez de sept jours pour les essayer. Il y a des frais de style de 20 $ qui s’appliquent à tout ce que vous gardez, et si vous ne gardez rien, vous ne payez que ces frais. Si vous aimez votre box et que vous gardez tout, vous bénéficiez d’une réduction de 20 %.

Shelby Brown / Crumpe Chaque box d’abonnement vestimentaire de Majordome branché comprend au moins deux vêtements de marques comme Eleven Paris, Civil Society, Zanerobe, WeSC et Superdry qui sont destinés à compléter votre garde-robe. Le paquet d’échantillons de mon mari comprenait trois articles : une chemise grise à manches longues, une chemise boutonnée bleu foncé et une paire de pantalons bleu foncé. Les articles pouvaient fonctionner ensemble et s’intégrer facilement dans son placard, sans trop sortir de sa zone de confort. Les forfaits coûtent 65 $ par mois sans frais de style – vous pouvez tout garder. La carte de crédit de votre compte est débitée le jour de votre commande et le jour même du mois suivant. Trendy Butler dispose également d’une boutique en ligne où vous pouvez acheter des pièces spécifiques avec votre compte. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre boîte, Trendy Butler propose des retours (pas remboursements) et des échanges pour les membres à travers son e-mail d’assistance. Vous devez avoir reçu les articles au cours des 60 derniers jours, expliquer pourquoi les articles ne fonctionnent pas afin que Trendy Butler puisse améliorer votre profil, et avoir les vêtements dans un “état non porté” avec les étiquettes toujours allumées. Si les articles répondent à ces critères, vous recevrez une étiquette de retour prépayée.

Plus de services d’abonnement