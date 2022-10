Meilleures boîtes d’abonnement aux collations : Bokksu, Tokyo Treat, Universal Yums et plus encore

Le grignotage est l’un des plaisirs simples de la vie, et il peut également être nécessaire pour vous aider à traverser une dure journée de travail, vous donner de l’énergie après une séance d’entraînement ou assouvir une fringale à midi. Depuis que les boîtes d’abonnement sont devenues populaires, il semblait inévitable que les boîtes à collation deviendraient également une chose. Si vous recherchez les meilleures boîtes d’abonnement aux collations sur le marché, lisez la suite – nous avons organisé une collection des meilleures options de boîtes de collations internationales remplies de friandises incroyables qui ne manqueront pas de satisfaire vos envies.

Semblable à services de livraison de repas et autres services par abonnement, les snack box ont pris leur envol ces dernières années. Grâce à Internet et à une logistique ultra-rapide, nous avons un meilleur accès à des collations rares et intéressantes du monde entier. Une boîte à collations ou un abonnement mensuel à des collations qui organise des livraisons de collations intéressantes et, dans certains cas, difficiles à trouver, est l’un des meilleurs moyens de les retrouver et de décider lesquelles vous semblent les meilleures.

Il y a de nombreuses opérations de livraison de collations en 2022, dont beaucoup avec un créneau ou une spécialité, en organisant des envois de grignotines dans une catégorie spécifique. Il existe même des boîtes de collations saines qui offrent des collations végétaliennes et collations céto à base d’ingrédients nutritifs (comme des fruits séchés, de la viande séchée et du beurre de noix) pour les grignoteurs soucieux de leur santé ou les personnes ayant des restrictions alimentaires. Vous pouvez vous faire livrer une boîte de nourriture via une option d’abonnement mensuel ou obtenir une commande unique pour une collation savoureuse spécifique, si vous préférez. Tout dépend de vos préférences en matière de collations, de votre appétit et de votre budget.

Grâce à une série de tests minutieux (je plaisante, c’était le plus amusant de tous les temps), nous avons goûté, testé et classé certains des services les plus populaires pour trouver les meilleurs abonnements aux boîtes à collations disponibles actuellement. Les boîtes à collations et les services d’abonnement constituent un cadeau de classe mondiale pour les enfants et les adultes. Je veux dire, qui n’aime pas les délicieuses collations, en particulier les nouvelles et intéressantes ? Mieux encore, commandez un abonnement collation pour vous-même : si vous êtes comme moi, vous oublierez totalement ce que vous avez fait et lorsque cette boîte de délices sucrés et salés arrivera chaque mois, vous vous remercierez d’avoir traité, eh bien, toi-même à une petite surprise gourmande.

Dans l’esprit d’une meilleure collation et de cadeaux plus savoureux, nous avons retroussé nos manches et déballé les meilleures boîtes d’abonnement aux collations et les meilleurs services de livraison de collations en 2022. Que vous soyez gourmand, que vous ayez un bureau d’employés affamés ou que vous soyez simplement dans le envie d’un pack varié qui gratte vos démangeaisons de collations internationales, nous sommes sûrs que nous avons une option d’abonnement à une boîte à collations pour vous.

Bokksu Les Japonais ont fait du grignotage une forme d’art. L’art japonais du grignotage pourrait-on dire. Bokksu le sait mieux que quiconque, rassemblant certaines des meilleures collations japonaises et les envoyant dans une boîte à collation mensuelle unique ou récurrente. Et je dois dire que je suis un peu obsédé par ceux-ci. La meilleure partie de la boîte Bokksu est que presque aucune de ces collations japonaises ne vous rappelle beaucoup les collations que nous avons déjà aux États-Unis, mais elles sont (pour la plupart) délicieuses. Cela soulève la question : “Qu’est-ce qu’on fait de mal ici, les gens ?!” Meilleures collations : Tempura d’algues, thé vert et gâteaux au citron. Bonbons japonais – y compris les gommes au yuzu et les Kit-Kats au matcha ou à la fraise

Gâterie de Tokyo Tokyo Treat est un autre service qui collecte des collations, des biscuits et des bonbons du Japon – que j’ai déclaré la capitale mondiale des collations – et vous les envoie. Honnêtement, je commence à me demander combien de collations incroyables existent au Japon parce que ma boîte Tokyo Treat n’a presque rien de la même chose que Bokksu mais était tout aussi délicieuse. Une chose que je dirai, c’est que les boîtes Tokyo Treat semblent un peu plus destinées aux enfants ou aux familles avec beaucoup plus de collations salées ou aromatisées à la fraise et moins d’algues ou de thé vert. Meilleures collations : Biscuits aux fraises Sakusaku Panda, collations aux nouilles de riz Yaokin Soba-Meshi

Pour ne pas être en reste, MunchPak propose certaines des meilleures collations internationales du monde entier, y compris des pays comme le Brésil, la France, le Canada, la Grèce et le Japon, ce qui lui vaut une place sur notre liste des meilleures boîtes d’abonnement aux collations. Alors que Bokksu sert une classe de collations à 100%, MunchPak a quelques autres, appelons-les, des collations de plaisir coupable dans sa boîte d’abonnement. Si vous aimez les friandises comme Flamin ‘Hot Cheetos et Sour Patch quoi que ce soit, mais que vous vous considérez également comme un AF mondain, c’est probablement une bonne boîte à collations pour vous. J’ai remarqué dans mon MuchPak qu’il y avait un pourcentage plus élevé de sucreries – 15 sucreries pour seulement cinq collations salées – juste au cas où cela vous aiderait à décider. Pour quelqu’un qui a envie de friandises mondiales, il n’y a pas mieux que ça. Meilleures collations : Biscuits d’ambiance Biscolata, Kingsbury Flamin’ Hot Claws et pailles de bonbons aigres Fini

Club Carnivore Si vous aimez les charcuteries salées, les jerkies et la charcuterie, Carnivore Club est la voie à suivre. Cette boîte d’abonnement comprendra n’importe quel nombre de salamis, viandes séchées, biltong, saucisses fumées et plus encore. Carnivore Club dispose également d’un plein marché de la charcuterie et une flopée de boîtes spéciales parfait pour un envoi ponctuel. Meilleures collations : Bâtonnets de chevreuil sucrés et fumés, viande séchée de bison, viande séchée de bœuf au piment Righteous Felon Voodoo

Miam universel Cette boîte d’abonnement alimentaire se situe quelque part entre Bokksu et MunchPak. Il se trouve également que c’est le meilleur choix de collations de la rédactrice de CNET, Bridget Carey. Avec Universal Yums, vous obtiendrez de délicieuses collations du monde entier (comme MunchPak) mais d’un pedigree légèrement supérieur (comme Bokksu), des collations sucrées aux collations salées. Pensez au bon chocolat français salé, aux sablés à l’igname violette et aux croustilles de craquelins Bagarati aux épices turques. Meilleures collations : Chips de pommes de terre à la truffe noire, baklava maison et chips de plantain à l’ail

Club de bonbons Vous obtenez une estimation de ce que cette boîte-cadeau de collations et cette boîte d’abonnement mensuel aux collations font le mieux. Mais nous ne parlons pas ici de vieilles voies lactées et quilles ennuyeuses : Candy Club envoie ses propres bonbons et ils changent tous les mois pour les abonnés gourmands. Un mélange sain de friandises fruitées, acidulées et chocolatées avec des bouchées de gâteau occasionnelles, du caramel ou de la tire dans la boîte mensuelle. Vous pouvez commander une boîte à collation unique ou mensuelle avec six gobelets de bonbons de 6 ou 13 onces. Meilleures collations : Ceintures de fraises acidulées, cacahuètes au caramel au chocolat et bouchées de pâte à biscuits

Snack Nation SnackNation est construit autour de l’idée que les employés ayant accès à de bonnes collations sont des employés plus heureux et je ne peux pas dire que je ne suis pas d’accord. SnackNation n’a pas la sélection la plus intéressante d’entreprises de livraison de boîtes de collations sur cette liste, mais ses forfaits incluent systématiquement des tonnes de collations préférées des fans. Si vous êtes le grand patron, le propriétaire d’une petite entreprise ou le représentant des ressources humaines qui essaie de rendre le plus de gens heureux avec une seule livraison de collations, un abonnement à SnackNation est un bon pari. Oh, et il fournit également du café et des fruits frais, ce qui, je suppose, est techniquement une collation saine. Meilleures collations : Barres de chocolat Hu, saccadé Country Archer et bouchées de granola Naked Bear

Amour avec la nourriture Cet abonnement à la boîte à collations fournit non seulement une multitude de collations sucrées et salées chaque mois, mais aide à lutter contre la faim avec chaque colis envoyé. Pour chaque box livrée, Love with Food offre un repas à une banque alimentaire. Cette entreprise de boîtes à collations est également l’une des meilleures offres de la liste. Vous pouvez également attraper un coffret dégustation goûter unique pour aussi peu que 15 $. Meilleures collations : Maïs soufflé Boom Chicka Pop, dinde séchée et pastèque acidulée gommeuse

Caisse de l’île savoureuse Si vous avez été dans les Caraïbes, vous savez qu’il ne s’agit pas seulement de belles plages et de boissons au rhum. Les îles ont une culture alimentaire riche et qui s’étend aux collations sucrées et salées. Bien que Tasty Island Crate n’ait pas encore de service d’abonnement, vous pouvez commander des boîtes de croustilles à la banane, de biscuits au gingembre, de biscuits Shirley, de bâtonnets de fromage cuits au four et plus encore. Vous pouvez sélectionner une boîte organisée ou choisir vos propres collations, et la livraison est toujours gratuite. Il y avait de bonnes collations ici, mais soyez averti: c’est très cookie- et bonbons lourds, et la variété globale n’était pas aussi bonne que certaines des autres. Meilleures collations : Snacks au fromage Big Foot, biscuits à la crème de bourbon, biscuits à la noix de coco

