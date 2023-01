Meilleures boissons sportives pour 2023

Dans le monde de boissons sportives, il existe d’innombrables options, mais ce qui vient toujours à l’esprit en premier, c’est Gatorade et Powerade. Peu importe où vous allez acheter vos boissons, vous verrez ces deux marques partout. Cependant, d’autres boissons ont commencé à leur arracher l’emprise à mesure que d’autres sont introduites sur le marché.

Les petites entreprises de boissons et les start-ups ont commencé à conquérir le marché avec des boissons sportives de niche ciblées sur des activités spécifiques et différents types d’exercices, comme coureurs ou les amateurs de cross fit. Et puis il y a des niches dans les niches — comme — rendre les offres de boissons pour sportifs exceptionnellement spécifiques.

Les entreprises de boissons commercialisent également des boissons pour sportifs à des fins autres que le fitness. Des entreprises comme Liquid IV ont fait un excellent travail en vendant leur produit aux travailleurs de plein air et aux personnes souffrant de déshydratation chronique. Connecter ses produits à une thérapie médicale développée par l’Organisation mondiale de la santé appelée sels de réhydratation orale.

Même en tant qu’entraîneur personnel certifié avec beaucoup d’éducation en nutrition sportive, les boissons pour sportifs m’ont toujours semblé écrasante. Il y en a tellement et ils prétendent tous faire des choses différentes. Il y a aussi des compromis à considérer : Dois-je boire celui avec du sucre pour rester entièrement naturel ou dois-je opter pour celui avec du sucralose pour garder calories bas?

En utilisant mes propres connaissances et la contribution d’autres professionnels du fitness, j’ai plongé dans plus de 50 listes d’ingrédients pour découvrir quelles boissons pour sportifs sont les meilleures pour des objectifs particuliers et type de formation. Le résultat est ce guide des six meilleures boissons sportives pour l’entraînement d’endurance, CrossFit, exercice de faible intensitéperte de poids, renforcement musculaire et soutenant une alimentation entièrement naturelle.

Nuun Entraîneur personnel et propriétaire d’un studio de fitness houx roser dit à CNET que Nuun est la boisson sportive parfaite pour l’hydratation et l’énergie, selon elle. “Fabriqués uniquement avec des électrolytes et de la caféine, ces petits comprimés sont faciles à mettre dans votre eau et à en faire une boisson gazeuse”, dit-elle, ajoutant qu’ils sont parfaits pour les courses du matin en raison de leur teneur en caféine. Toute la gamme de produits de Nuun promet de vous aider à traverser des entraînements exténuants, mais Nuun Endurance est spécialement formulé pour vous soutenir pendant une séance de sudation pendant 90 minutes ou plus. Il est largement utilisé par les marathoniens, triathlètes et autres sportifs de longue distance, à titre professionnel et récréatif. Chaque comprimé contient 15 grammes de sucre, 380 milligrammes de sodium et 200 milligrammes de potassium, ainsi que du chlorure, du magnésium et du calcium. Ensemble, ces ingrédients préviennent les crampes et maintiennent vos muscles en mouvement pendant de longues séances d’entraînement. J’ai utilisé Nuun Endurance lors de mes entraînements pour des courses de longue distance et cela ne m’a pas encore laissé tomber. Je ne l’utilise généralement que pour des courses de 8 miles ou plus, mais j’ai également fait sauter une tablette lorsque j’ai senti que j’aurais besoin d’un regain d’énergie pour une course plus courte.

Liquide IV Faisons un peu de calcul ici : qu’obtenez-vous lorsque vous avez une salle de sport dans un entrepôt, soustrayez la climatisation, ajoutez les températures estivales et multipliez par l’un des programmes de fitness les plus intenses qui soient. La réponse : la sueur. Beaucoup de sueur. Beaucoup de sueur signifie beaucoup d’électrolytes perdus, et Liquid IV Hydration Multiplier dit qu’il peut aider à remplacer ce que vous perdez par la sueur. Selon Liquid IV, un paquet de poudre Hydration Multiplier équivaut à boire trois bouteilles d’eau à cause de quelque chose appelé Technologie de transport cellulaire — Je ne doute pas nécessairement de l’affirmation, mais prenez-la avec un grain de sel. Cela dit, la formule de Liquid IV Hydration Multiplier est enracinée dans une thérapie médicale développée par l’Organisation mondiale de la santé appelée sels de réhydratation orale. Hydration Multiplier n’est pas une thérapie médicale, mais comme il est étroitement basé sur une solution d’hydratation utilisé par les principales agences de santé depuis des décenniesje suis convaincu qu’il peut reconstituer même les CrossFitters les plus en sueur. Selon Liquid IV, le sel, le sucre, le potassium, la vitamine C, plusieurs vitamines B et, bien sûr, l’eau, se réunissent en juste quantité pour fournir des nutriments à votre circulation sanguine plus rapidement que l’eau seule. Il est également sans gluten, sans produits laitiers, sans OGM et végétalien. Vous recevez des alertes de prix pour Meilleure boisson sportive pour CrossFit

Propulser Les exercices de faible intensité, tels que la marche ou le vélo facile, ne nécessitent pas vraiment de boisson pour sportifs – vous ne soumettez généralement pas votre corps à suffisamment de stress pour avoir besoin de calories, de sucre ou d’électrolytes supplémentaires, surtout si vous faites de l’exercice pendant moins de 60 minutes. Cependant, il est parfois agréable de siroter une boisson aromatisée. Et si vous voulez le faire, autant en choisir un avec des bienfaits pour la santé. Propel existe depuis un certain temps (depuis 2000) – il fait en fait partie de la famille Gatorade. Il a probablement résisté à l’épreuve du temps car il a bon goût et ne contient aucune calorie. Propel a relooké son « eau fitness » en 2019 avec le lancement de Boost de vitamines Propulsqui contient la même quantité d’électrolytes que le Propel d’origine, mais contient également des vitamines B3, B5, B6, C et E. Vitamin Boost contient deux grammes de sucre, mais je suis en faveur de cela par rapport au Propel original, qui utilise du sucralose et de l’acésulfame K pour la douceur. J’aime aussi le fait que Propel Vitamin Boost soit exempt de colorants ou de colorants – c’est l’une des seules boissons pour sportifs de grande renommée.

Ultime Lipsa Shahentraîneur personnel certifié et professeur de yoga, recommande Régénérateur Ultima comme boisson sportive pour ceux qui cherchent à perdre du poids car elle est sans sucre et sans calorie. “Je me tourne vers Ultima lorsque j’ai une longue journée d’enseignement du yoga chaud dans une salle de plus de 100 degrés et une formation personnelle”, a déclaré Shah à CNET. “Les électrolytes sont essentiels au fonctionnement musculaire et vous permettent de faire de votre mieux et [Ultima] vous donne cela sans les calories.” Ultima Replenisher ne contient ni sucre ni édulcorants artificiels – il est édulcoré avec de la stévia – et le premier ingrédient indiqué sur les sachets de poudre est le citrate de magnésium, ce qui est un bon indicateur que ce produit est de haute qualité. Le magnésium est l’un des électrolytes perdus par la sueur ; le fait qu’il s’agisse du premier ingrédient de la liste signifie qu’il s’agit de l’ingrédient le plus répandu en volume dans Ultima Replenisher. La poudre Ultima contient également du calcium, du zinc, du manganèse, du chlorure, du potassium, du sodium et du phosphore – tous des nutriments essentiels qui doivent être reconstitués après une bonne transpiration.

Powerade Powerade vient de sortir de nouveaux produits pour la première fois depuis plus d’une décennie : Le dernier nouveau produit de la marque était Powerade Zero sans sucre en 2007. Le nouveau Powerade Ultra cible les personnes qui cherchent à développer leurs muscles et leur force – avec sa formule à base de créatine, il devrait vous aider à le faire. Powerade Ultra contient les mêmes formules d’électrolytes que les autres produits Powerade (sodium, potassium, calcium et magnésium), mais il comprend également des acides aminés à chaîne ramifiée et de la créatine. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines, ils sont donc essentiel pour la croissance de nouveaux muscles. Les BCAA ont une structure différente – une structure à chaîne ramifiée – qui les rend plus biodisponibles. La recherche montre que la consommation de suppléments de BCAA peut augmenter la synthèse des protéines musculaires (le processus par lequel les muscles se développent) jusqu’à 22 %. Vos muscles produisent naturellement de la créatine, mais des études ont prouvé que les suppléments de créatine sont efficaces augmenter la croissance musculaire à court terme et à long terme. Les La Société Internationale de Médecine du Sport l’a appelé “le complément nutritionnel ergogénique le plus efficace actuellement disponible pour les athlètes en termes d’augmentation de la capacité d’exercice à haute intensité et de la masse corporelle maigre pendant l’entraînement.”

Récolte inoffensive Nous devenons super naturel ici. Non, pas surnaturel… super naturel, comme dans la boisson la plus naturelle que vous puissiez boire pendant l’exercice et au même niveau que l’eau. Trouver une boisson sportive entièrement naturelle est difficile, car la plupart regorgent d’édulcorants, de colorants et d’arômes artificiels. Même les boissons pour sportifs qui n’en contiennent pas sont toujours fabriquées dans des usines ou des laboratoires et infusées de minéraux qui pourraient ne pas être aussi biodisponibles que ceux trouvés dans les produits naturels. Shah recommande l’eau de coco Harmless Harvest à ceux qui recherchent une alternative vraiment naturelle. Bien qu’il ne soit pas explicitement commercialisé comme une boisson pour sportifs, Eau de coco de récolte inoffensive contient les ingrédients que vous devriez rechercher dans une boisson sportive : sucre, sodium, calcium, potassium, phosphore et magnésium. Le seul ingrédient réel sur la bouteille, cependant, est de l’eau de coco biologique. La noix de coco contient tous ces minéraux sans avoir besoin d’enrichissement. “Il contient tous les électrolytes dont votre corps a besoin sans aucun ingrédient artificiel”, déclare Shah, qui essaie de rester à l’écart des aliments et des boissons transformés autant que possible. “Non seulement l’eau de coco hydrate, mais elle aide vos muscles et réduit les douleurs, et l’eau de coco a été meilleure que la plupart des boissons énergisantes que j’ai essayées dans le passé.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.