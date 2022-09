Meilleures barres de son pour corriger le discours étouffé de la télévision

Parfois, on a l’impression que les producteurs de films et d’émissions rendent intentionnellement leur dialogue aussi silencieux que possible. Et s’il vous manque des informations importantes grâce aux haut-parleurs de qualité inférieure de votre téléviseur, il est peut-être temps de procéder à une mise à niveau. Il existe de nombreuses solutions intelligentes qui peuvent améliorez le son de votre téléviseurmais l’achat d’une barre de son conçue pour améliorer la voix est une solution infaillible.

De nombreuses marques proposent barres de son qui viennent avec un mode vocal dédié, bien que certains le fassent mieux que d’autres. Une entreprise qui se démarque vraiment est Zvox – elle est spécialisée dans le dialogue et la plupart de ses produits ont au moins un mode d’amélioration de la voix (et certains jusqu’à 12). Le concurrent Polk est également remarquable pour son excellente fonction VoiceAdjust, tandis que Yamaha propose également une barre de son abordable avec des options similaires.

Lire la suite: Meilleurs systèmes de cinéma maison de 2022

UN la barre de son peut coûter beaucoup moins cher que certains autres systèmes de cinéma maison, mais peut avoir tout autant d’impact sur l’amélioration du son de votre téléviseur. Que vous recherchiez un haut-parleur économique ou quelque chose d’un peu plus haut de gamme, ce sont les meilleurs haut-parleurs pour rendre votre téléviseur plus compréhensible.

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez une barre de son qui offre beaucoup de basses ainsi que des dialogues nets sans utiliser de subwoofer, alors le Zvox SB500 est un excellent achat. Mieux encore, la société a ajouté plus de niveaux d’amélioration du son depuis que j’ai examiné le SB500, ce qui devrait faciliter encore plus la composition du dialogue comme vous le souhaitez. Lisez notre avis sur le Zvox SB500.

Ty Pendlebury/Crumpe Le Zvox AV357 n’a peut-être pas beaucoup de fonctionnalités comme le plus grand SB500, mais il est néanmoins excellent. Le haut-parleur est recouvert d’un placage de grain de bois et la télécommande est conviviale. Si vous souhaitez connecter plus qu’un simple téléviseur, comme un téléphone via Bluetooth, les autres options répertoriées ici sont meilleures pour cela. Lisez notre avis sur le Zvox AV357.

Ty Pendlebury/Crumpe Le Polk React est un suivi de la barre de commande – la première barre de son qui avait Amazon Alexa à bord – et il offre un excellent mélange de fonctionnalités et de performances. VoiceAdjust de Polk est l’un des meilleurs systèmes d’amélioration du dialogue, et il est utilisé à bon escient sur ce haut-parleur. Lisez notre revue Polk React.