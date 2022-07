Meilleures barres de son pour 2022 – Crumpe

Les téléviseurs modernes peuvent comporter de grands écrans, mais les haut-parleurs intégrés sont très petits et peuvent sembler lointains et grêles. La solution est d’acheter un autre la télé haut-parleur – il peut instantanément transformer votre système en un véritable cinéma maison. Une nouvelle barre de son n’a même pas besoin de coûter aussi cher.

De nos jours, les barres de son sont considérablement plus populaires que les grandes enceintes de cinéma maison et Récepteurs AV pour leur prix abordable et leur facilité d’utilisation. En général, les barres de son offrent un son clair sans le prix élevé et peuvent proposer des modes d’égalisation spécialement conçus pour améliorer la parole. Des barres de bare-bones solides aux smart Alexa-alimenté et Dolby atmosphère haut-parleurs, il s’agit de la gamme CNET des meilleures barres de son disponibles, à partir d’environ 100 $ et plus. Cette liste est mise à jour périodiquement au fur et à mesure que nous testons de nouveaux modèles.

Sarah Tew / Crumpe Si votre gamme de prix est limitée, pour moins d’une note C, la barre de son Creative Stage Dolby Atmos offre un tas de fonctionnalités inédites, notamment la connectivité HDMI avec port HDMI ARC et un caisson de basses. Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que cette barre de son abordable sonne mieux que la plupart de ses concurrents ultrabudgétaires, avec un caisson de basses filaire qui remplit la pièce de superbes basses. Il dispose d’une variété de modes audio, ce qui rend cette barre de son particulièrement adaptée à la musique, aux concerts et aux jeux. Excellente qualité sonore pour les joueurs et les cinéphiles. Lisez notre critique de Creative Stage.

Ty Pendlebury/Crumpe Si vous cherchez à abandonner le haut-parleur de votre téléviseur, c’est par là que nous vous suggérons de commencer. Le subwoofer est peut-être plus petit que d’habitude pour la marque, mais cette barre audio sonne toujours bien, tout en offrant une connectivité HDMI avec ARC et un affichage d’entrée beaucoup plus facile à comprendre. La Vizio V-Series 2.1 est la meilleure valeur de barre de son que nous ayons testée ces dernières années. Lisez notre avis sur le Vizio V21.

Sonos La nouvelle barre de son d’entrée de gamme de Sonos offre beaucoup pour l’argent, y compris l’excellent système de musique multiroom de l’entreprise à bord. Barre de son à deux canaux avec décodage Dolby Digital, le Ray fait environ les deux tiers de la taille du Sonos Beam, mais il offre une scène sonore étonnamment large. Bien qu’il ne prenne pas en charge le son surround Dolby Atmos ou ne dispose pas d’un port HDMI pour se connecter à votre téléviseur (vous le connectez à votre téléviseur avec un câble optique inclus), nous avons été impressionnés par la qualité sonore de la musique et des films. Vous pouvez l’associer à quelques autres haut-parleurs Sonos comme l’Ikea ​​Symfonisk pour créer un système de son surround.

Ty Pendlebury/Crumpe Cinéma Klipsch 400 Meilleure barre de son à moins de 350 $ Supplantant facilement notre précédent favori, le JBL Bar 2.1 Deep Bass, le Klipsch Cinema 400 ajoute un superbe design et un subwoofer sans fil encore plus grand. La qualité sonore est toujours reine, avec un vrai sens de la dynamique et une excellente relecture de la musique. Si vous voulez faire de votre téléviseur la meilleure chose à faire après une salle de cinéma, c’est l’un des moyens les plus abordables de le faire. Lisez notre avis sur le Klipsch Cinema 400.

Ty Pendlebury/Crumpe Véritable avancée par rapport aux barres de son précédentes, la Vizio M512a-H6 est le moyen le plus économique d’obtenir une véritable lecture Dolby Atmos. Ce système surround comprend la barre de son principale avec des haut-parleurs en hauteur intégrés, un caisson de basses de 6 pouces et deux haut-parleurs arrière câblés. Cela fait beaucoup de pièces, mais elles étaient faciles à installer et nous avons été impressionnés par la qualité globale de la construction. Plus important encore, il offre d’excellentes performances avec les films, y compris les vrais effets Atmos que nous pourrions entendre, ainsi que la musique. Le M512a-H6s n’a pas de streaming Chromecast et AirPlay, mais mérite toujours notre chaleureuse recommandation à la fois pour les fans de home cinéma et pour les personnes qui cherchent à écouter leur album préféré (que ce soit dans Atmos ou non).

Ty Pendlebury/Crumpe Le principal attrait du Vizio Elevate est peut-être ses haut-parleurs motorisés, mais une fois que vous aurez surmonté leur nouveauté, vous constaterez que le système de haut-parleurs sonne également très bien. Les haut-parleurs arrière séparés et activés en hauteur aident vraiment à tirer cette barre de son Vizio devant le Sonos Arc. Avec Dolby Atmos, DTS:X et Chromecast intégrés, plusieurs entrées HDMI et Bluetooth, la seule chose que le Vizio ne fournit pas est la prise en charge d’Apple AirPlay. Lisez notre revue Vizio Elevate P514A-H6.

Sarah Tew / Crumpe Si vous devez simplement avoir le moins de boîtiers et de télécommandes dans votre espace de vie tout en exigeant les meilleures performances sonores de qualité Atmos que vous pouvez obtenir, cette enceinte Sennheiser est votre bébé. Il s’agit d’une seule unité, sans subwoofer, mais elle est capable d’évoquer les effets aériens les plus réalistes et les vrais effets de son surround que nous ayons jamais entendus. Il est également entièrement contrôlé via la télécommande. Ce n’est pas un équipement audio bon marché, mais son prix est comparable à celui d’un ensemble complet d’enceintes surround sans encombrement et avec 85 % du son et des performances exceptionnels. Lisez notre avis sur la barre de son Sennheiser Ambeo.

Ty Pendlebury/Crumpe Polk Signa S3 Idéal pour écouter de la musique

Ty Pendlebury/Crumpe Si vous souhaitez configurer un système audio multiroom, un système de barre de son Sonos reste la meilleure option. Le Sonos Arc est la meilleure barre de son de l’entreprise et comprend la lecture Dolby Atmos, un écosystème musical de pointe et Google Assistant et Amazon Alexa intégrés dans la barre elle-même. Le système de barre de son sonne bien avec la musique et les films, et l’ajout d’une paire d’étagères Ikea Symphonisk devrait vraiment améliorer votre expérience sonore de cinéma maison. L’Arc sonne beaucoup plus gros que le son Beam TV moins cher, qui a besoin du subwoofer de 700 $ en plus pour le rendre comparable en termes de son. Lisez notre revue Sonos Arc.

Sarah Tew / Crumpe Bien que nous aimions vraiment le Roku Streambar Pro, le Roku Streambar fait essentiellement le même travail pour 50 $ de moins. Avec un streamer Roku 4K HDR à part entière intégré et une seule télécommande vocale contrôlant tout, cette barre vous offre l’audio et la vidéo dans une simple barre. La configuration de la barre de son Roku est un jeu d’enfant ; ajoutez simplement à un téléviseur avec une simple connexion de port HDMI. Cette barre de son abordable a une qualité sonore acceptable pour la taille et le prix, et vous pouvez ajouter un caisson de basses sans fil à 129 $ pour plus de punch. Lisez notre revue Roku Streambar.

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez une seule barre audio encore moins chère que la Sonos Arc, la Zvox SB500 est une excellente option pour les personnes qui apprécient toujours la qualité sonore. Ce haut-parleur offre plusieurs options de mode sonore, des basses plus précises et un meilleur son que la plupart des autres options à haut-parleur unique. Bien qu’il puisse manquer le streaming Wi-Fi de Sonos, le Zvox inclut toujours la connectivité Bluetooth pour diffuser de l’audio depuis votre téléphone ou votre tablette. Lisez notre avis sur le Zvox SB500.

Sarah Tew / Crumpe Le Yamaha YAS-209 offre une excellente qualité sonore dans une barre de son compacte. La commande vocale Amazon Alexa intégrée est utile, permettant à cette barre de son intelligente de diffuser de la musique, et les micros fonctionnent bien dans des environnements bruyants. La mise en œuvre de la barre de son du son surround virtuel DTS Virtual:X offre un effet riche rappelant le son des haut-parleurs surround. Deux connexions HDMI sont incluses, une avec HDMI ARC. Le caisson de basses sans fil de cette barre de son intelligente est plus articulé et offre plus de marge que la concurrence, et également excellente, Polk Command Bar. Cependant, la barre de son Yamaha YAS-209 n’utilise pas le système MusicCast de l’entreprise, elle ne se synchronisera donc pas avec les autres haut-parleurs Yamaha. Lisez notre revue Yamaha YAS-209.

Comment CNET teste-t-il les barres de son ?

CNET suit un processus d’évaluation rigoureux et impartial pour tous nos tests de barres de son. Nous testons des barres de son allant des simples haut-parleurs stéréo jusqu’aux systèmes Dolby Atmos. Notre laboratoire audio comprend une télévision Samsung QLED (avec ARC HDMI), un Diffuseur Apple TV 4K, une Microsoft Xbox One X et un lecteur Blu-ray Oppo UDP-205 4K. Des barres de son similaires sont comparées côte à côte avec différents contenus, notamment des films, de la musique, des émissions de télévision et des jeux. Nous évaluons la qualité sonore de chacun en évaluant la clarté de la parole, la dynamique, la réponse des basses et la lecture musicale.

FAQ sur la barre de son

Comment choisir une barre de son ? La considération la plus importante lors du choix d’une barre de son est le montant que vous souhaitez dépenser. Il existe d’excellentes barres de son à tous les niveaux de prix, à partir de 100 $ et plus, mais si vous payez plus de 500 $, il peut être plus intéressant d’économiser pour un récepteur AV et des haut-parleurs. Les systèmes à barre unique sont parfaits pour les petits téléviseurs, tandis qu’un combo barre de son et caisson de basses est idéal pour un salon. Pour en savoir plus, consultez notre guide d’achat de barres de son.

Comment connecter une barre de son à mon téléviseur ? Selon l’âge de votre téléviseur, il existe trois principaux modes de sortie vers une barre de son : analogique (casque 3,5 mm ou RCA), optique numérique et HDMI. Avant d’acheter une barre de son, assurez-vous qu’elle accepte les mêmes connexions que celles présentes sur votre téléviseur. L’entrée la plus courante sur les barres de son est maintenant HDMI, et si votre téléviseur a moins de 5 ans, il devrait être compatible, mais cela vaut la peine de revérifier.

Où placer ma barre de son ? Les barres de son sont conçues pour être placées devant le téléviseur sur un meuble TV ou un autre meuble. La plupart mesurent moins de 2 pouces de haut, de sorte qu’ils ne bloquent ni le port de télécommande infrarouge de votre téléviseur ni l’écran lui-même. Certaines barres de son peuvent également être fixées au mur et sont livrées avec des supports dans la boîte. Des kits tiers pour les barres de son murales sont également disponibles.

Pouvez-vous utiliser n’importe quelle barre de son avec n’importe quel téléviseur ? À quelques exceptions près, vous pouvez utiliser n’importe quelle barre de son avec n’importe quel téléviseur, bien que cela aide parfois à faire correspondre les marques de téléviseur et de barre de son. De nombreuses nouvelles barres de son utilisent HDMI ARC pour canaliser l’audio de votre téléviseur via la barre de son, donc si les deux appareils ont l’un de ces ports, c’est tout ce dont vous avez besoin. Certaines barres de son plus anciennes utilisent une connexion optique et la plupart des téléviseurs les proposent également. L’éxéption? Haut-parleurs sans fil Roku TV et Samsung SoundConnect. Le premier utilise une connexion sans fil propriétaire et n’a pas de port HDMI, vous avez donc besoin d’un téléviseur Roku (et non d’un streamer Roku) pour l’utiliser. Le second est également propriétaire entre les barres de son Samsung et les téléviseurs, bien que la barre de son offre généralement HDMI pour la connexion à d’autres marques.

Les barres de son en valent-elles vraiment la peine ? Par rapport au son qui sort de votre téléviseur, oui, ils en valent la peine. Dépenser aussi peu que 100 $ sur une barre de son peut décupler votre expérience de visionnage de la télévision. Les haut-parleurs du téléviseur sont orientés vers le bas, de sorte que beaucoup de détails sont perdus, et une barre de son dédiée peut rendre la parole plus compréhensible.

Pouvez-vous utiliser une barre de son pour écouter de la musique ? La musique diffusée sur votre téléviseur sonne presque toujours mieux lorsqu’une barre de son est connectée. De nombreuses barres de son sont équipées de Bluetooth, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’allumer le téléviseur pour écouter votre musique. En général, une barre de son avec un subwoofer sans fil est la meilleure pour la musique car elle aidera à reproduire la dynamique ainsi que les basses profondes.

Plus de guides d’achat de home cinéma