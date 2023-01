Meilleures barres de son et équipement audio pour le grand jeu 2021

Vous pouvez avoir t’as acheté une télé regarder la les Chiefs de Kansas City affrontent les Buccaneers de Tampa Bay, mais l’image n’est que la moitié de l’histoire. Comparé aux haut-parleurs sales d’un téléviseur, un barre de son ou à part entière système de haut-parleur rend les événements sportifs à la fois plus excitants et plus faciles à suivre – et vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent.

Les systèmes commencent à environ 100 $ avec des fonctionnalités telles que le streaming audio Bluetooth et HDMI, tandis que les systèmes les plus chers ajoutent Décodage Dolby Atmos et vidéo 4K commutation. Peu importe votre budget, vous pouvez trouver quelque chose pour rehausser votre expérience de football. Ensuite, lorsque le grand match est terminé, nos choix continuent de sonner bien avec tout ce que vous leur lancez.

Si vous voulez un meilleur son que le Roku, le Polk Signa S3 offre des performances audio exceptionnelles aidées par un puissant subwoofer sans fil. Cette barre de son offre le meilleur des deux mondes : un excellent dialogue pendant le jeu et une excellente performance musicale pour le spectacle de la mi-temps.

La foule peut être plus petite cette année – environ 22 000 personnes – mais vous voulez toujours pouvoir entendre les supporters hurler pendant les pièces critiques. Le Sony HT-G700 offre l'enveloppement d'un stade rugissant avec un seul haut-parleur grâce à son excellent moteur de son surround. Il fera même un travail décent sur les bandes sonores Dolby Atmos.

Supposons que vous ayez déjà un ampli ou un récepteur stéréo et que vous souhaitiez mettre à niveau vos enceintes principales ? Améliorer la qualité sonore de votre système n'est pas plus abordable que l'incroyable Elac Debut 2.0 B6.2. Il lèvera les voiles du dialogue de votre système existant et insufflera une nouvelle vie à la musique. Ne manquez plus cette pièce !

Si vous voulez une expérience sportive complète avec un son surround, vous aurez besoin de véritables haut-parleurs arrière. La barre de son Vizio Elevate comprend des arrières et un subwoofer, offre un excellent son et un tas de fonctionnalités utiles, y compris un haut-parleur rotatif astucieux pour les effets Dolby Atmos.

