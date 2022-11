Meilleures balles de tennis de 2022

Les nouveaux venus au tennis pourraient ne pas penser que le type de balle de tennis que vous obtenez est très important. Après tout, n’importe quelle vieille balle de tennis fonctionnera, n’est-ce pas ? Il est important de s’assurer que vous achetez une boîte de balles de tennis de haute qualité, car cela peut faire toute la différence pour vos performances sur le terrain. Les vieilles balles de tennis usées perdent leur ressort, ce que vous réaliserez rapidement dès que vous en frapperez une sur le terrain. Il n’y a rien de pire que de regarder une balle de tennis au-delà de son apogée rebondir faiblement sur le terrain.

J’ai joué au tennis presque toute ma vie, j’ai donc essayé plusieurs marques de tennis au cours des années. Mes enfants jouent aussi tous les deux, donc je connais bien les balles d’entraînement pour les débutants et la différence entre les balles juniors et votre balle jaune standard. Voici les meilleures options de balles de tennis disponibles aujourd’hui pour tous les niveaux de joueur, avec des recommandations basées sur l’expérience personnelle et les avis des acheteurs. Et si vous cherchez les meilleures balles pour jouer avec Fido, consultez notre liste des meilleurs jouets pour chiens.

Amazone Les balles de tennis Prime All Court de Wilson sont réputées pour leur polyvalence – elles fonctionnent bien sur à peu près n'importe quelle surface de court, même les courts extérieurs durs. Ces balles pressurisées ont un rebond constant et leur feutre Duraweave signature leur confère une durabilité accrue. Ce sont d'excellentes balles polyvalentes, idéales pour l'entraînement, la compétition ou le jeu occasionnel. Points bonus : C'est la balle officielle des championnats du Grand Chelem de l'US Open et de l'Open d'Australie, ainsi que du NCAA Tennis.

Amazone Si vous êtes un joueur de tennis sérieux et que vous prévoyez de jouer trois ou quatre jours par semaine, la balle de tennis Penn Championship est un excellent choix. Ces balles de tennis extra résistantes sont conçues pour les courts plus durs, ce qui signifie qu'elles ont un feutre plus épais pour plus de durabilité et de longévité. Ils sont également approuvés par les États-Unis et l'ITF pour le jeu compétitif.

Amazone Alors que l'US Open se joue sur des courts en acrylique dur, ces balles de tennis à usage régulier sont conçues pour les courts en terre battue et en salle. Donc, si vous êtes un joueur récréatif, comme la plupart d'entre nous, ces balles sont un très bon choix. Ils durent également longtemps pour une balle de service régulier, ce qui est important car la plupart des joueurs récréatifs ne prévoient généralement pas d'acheter des balles régulièrement.

Amazone Si vous cherchez à en avoir pour votre argent, ces balles de tennis Tour Comp de Wilson sont d'un excellent rapport qualité-prix. Parfaites pour les jeux récréatifs ou pour s'entraîner à frapper, ces balles tiennent raisonnablement bien et ont un rebond régulier. Et comme vous obtenez quatre balles par boîte, il est difficile de battre le prix.

Amazone Alors que la plupart de mes choix se sont concentrés sur la durabilité, la longévité et le rebond, n'oublions pas une chose importante : est-il facile de trouver vos balles sur un terrain bondé ? Lorsque vous partagez votre espace avec plusieurs joueurs ou avec quelqu'un qui suit une leçon sur le terrain voisin, il est difficile de localiser les balles qui vous appartiennent. Ces boules roses sont la réponse. Et la meilleure partie est que pour chaque boîte vendue, Penn fera un don de 15 cents au profit de la recherche sur le cancer du sein.

Amazone Si vous débutez au tennis, il est préférable de commencer avec un ensemble de balles de tennis qui peuvent vous aider à gagner en contrôle et en expérience. Nous sommes de grands fans de la balle Penn QST car elle est 75 % plus lente que votre balle jaune moyenne et elle a une compression plus faible pour un rebond plus facile.

FAQ sur les balles de tennis

Que devez-vous rechercher lors de l’achat de balles de tennis ? Lors du choix des balles de tennis, vous devrez d’abord déterminer où et à quelle fréquence vous jouerez afin de pouvoir trouver le meilleur type de balle de tennis adapté à vos besoins. Si vous jouez au-dessus du niveau de la mer, vous voudrez utiliser des balles à haute altitude, par exemple. Si vous prévoyez de jouer sur des surfaces dures, vous voudrez utiliser des balles extra-robustes, tandis que les balles de tennis régulières conviennent mieux aux terrains en gazon ou en terre battue. Les jeunes enfants et les débutants devraient commencer avec des balles plus grosses et plus molles qui sont plus lentes que les balles de tennis ordinaires, afin qu’elles soient plus faciles à voir et à toucher.

Quelle est la différence entre un ballon de service régulier et un ballon de service supplémentaire ? La principale différence entre les balles de tennis régulières et les balles extra-robustes est que les balles extra-robustes, également connues sous le nom de balles “courtes dures”, ont un revêtement en feutre plus épais et plus durable, elles sont donc conçues pour durer plus longtemps sur les surfaces dures. Les balles régulières sont plus rebondissantes et se déplacent un peu plus vite, ce qui les rend idéales pour les courts intérieurs et les courts en terre battue.

Quelles sont les meilleures balles de tennis pour débutant ? Les balles de tennis pour débutants, mieux connues sous le nom de balles de tennis junior, se répartissent généralement en quatre catégories : Balles de tennis en mousse : Comme ils sont en mousse, ce sont les plus grands et les plus légers des quatre. Les joueurs peuvent facilement entrer en contact avec ces balles, mais elles conviennent mieux aux terrains plus petits et aux raquettes courtes. Balles de tennis rouges : Plus lourdes que les balles en mousse, mais toujours plus grosses et plus légères que la prochaine étape, ce sont nos meilleurs choix pour les débutants. Elles sont 75 % plus lentes qu’une balle de tennis standard et peuvent aider les joueurs à acquérir de bonnes techniques. Balles de tennis oranges : Ces balles sont 50% plus lentes qu’une balle jaune standard. Ils ne sont pas conçus pour des terrains de grande taille, mais ils aident à fournir aux joueurs une bonne introduction à la stratégie et à la tactique. Balles de tennis vertes : Ces balles sont conçues pour les courts de pleine longueur et constituent la prochaine étape avant que les joueurs ne commencent à utiliser des balles standard. Elles sont 25 % plus lentes qu’une balle de tennis standard.

