Meilleures armes dans Black Ops 6 Zombies : faites de grosses vagues !

Le mode Zombies de Black Ops 6 propose une variété d’armes, mais toutes les armes à feu ne sont pas capables de vous mener à la victoire.

Par conséquent, nous vous présenterons certaines des meilleures armes du monde. Zombies des opérations noires 6 ainsi qu’un aperçu rapide de leur configuration akimbo pour en tirer le meilleur parti.

Crédit : Activision, ONE Esports

En fait, certaines armes comme le SVD Sniper Rifle brillent lorsqu’elles sont Pack-A-Punched, ce qui libère essentiellement leur véritable potentiel et en fait un choix parfait pour les zombies.

Meilleures armes dans Black Ops 6 Zombies

Crédit : Activision

Fusil de précision LR 7.62 — meilleure arme dans Black Ops 6 Zombies

Le fusil de précision LR 7.62 est une arme hors du commun après l’avoir passé dans la machine Pack-A-Punch. Le LR 7.62 est un fusil de précision solide dans sa forme de base, mais Pack-A-Punching lui donne des cartouches explosives qui lui permettent d’affronter facilement des hordes de zombies.

Ce changement signifie qu’il ne tire plus de balles standard mais de puissants explosifs capables d’abattre plusieurs ennemis d’un seul coup. Il inflige plus de 100 000 dégâts par tir, ce qui en fait une arme idéale pour éliminer les zombies les plus coriaces comme The Mangler, même à des tours plus élevés.

Crédit : Activision, ONE Esports

Nous vous recommandons de combiner le fusil de précision LR 7.62 avec l’avantage PhD Flopper car il supprime les auto-dégâts causés par les explosions, ce qui permet aux joueurs d’utiliser pleinement sa puissance. L’utilisation de l’augmentation Dead First doublera les dégâts critiques infligés aux ennemis en pleine santé, tandis que Dead Break augmentera les dégâts causés aux pièces d’armure.

Pistolet GS45 — meilleure arme dans Black Ops 6 Zombies

Le pistolet GS45 est une arme étonnamment polyvalente et puissante, en particulier lorsqu’il est Pack-A-Punched et utilisé en mode akimbo. Le déverrouillage de l’attachement akimbo après quelques niveaux transforme ce pistolet en une centrale explosive à double usage.

Le GS45 devient Sally tirant des obus rapides de type lance-roquettes lorsqu’il est Pack-A-Punched, ce qui est idéal pour ceux qui privilégient le combat rapproché et les mouvements rapides.

Crédit : Activision, ONE Esports

La meilleure partie est que le GS45 rappelle le classique Mustang & Sally des précédents jeux Zombies avec cette configuration akimbo.

Fusil de précision SVD (Démon du Voile d’Ombre) — meilleure arme dans Black Ops 6 Zombies

Le fusil de sniper SVD est un autre excellent choix car il se transforme en Shadow Veil Demon après Pack-A-Punching. L’arme combine les qualités d’un sniper et d’un fusil de chasse car elle tire trois coups par coup, ce qui offre à la fois précision et propagation.

Chaque tir dans ce mode a le calibre d’une balle de tireur d’élite avec la propagation d’un fusil de chasse, ce qui en fait un excellent choix pour le combat rapproché et la précision à longue distance.

Lors du tir à la hanche, le Shadow Veil Demon fonctionne comme un puissant fusil de chasse avec trois tirs simultanés.

Cigma Launcher – meilleure arme dans Black Ops 6 Zombies

Le Sigma Launcher commence comme un lanceur standard à un coup avec une cadence de tir lente, mais un voyage vers la machine Pack-A-Punch fait ressortir tout son potentiel.

Après la mise à niveau, le Sigma se transforme en un lanceur rapide et très puissant, capable de gérer facilement de grands groupes de zombies et d’ennemis blindés.

Ceci conclut notre liste des meilleures armes de Black Ops 6 Zombies.

