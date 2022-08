Si vous êtes quelqu’un qui aime faire des projets à l’avance pour partir à l’aventure, vous avez besoin d’une bonne application météo pour vous soutenir. Les applications météo nous fournissent l’une des tâches les plus élémentaires mais essentielles : les prévisions météorologiques. Bien sûr, ils font bien plus que simplement nous dire à quoi s’attendre en termes de météo au cours des sept prochains jours. Selon l’application météo que vous choisissez, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires, y compris les prévisions des mois à venir, les niveaux d’humidité et les totaux de précipitations, entre autres informations. Il y a beaucoup à considérer lors du choix d’une application météo ; il ne s’agit pas simplement d’une offre à choisir et à oublier. C’est pourquoi nous avons testé et sélectionné les meilleures applications météo pour 2022.

Toute application météo tierce – comme celles qui ne sont pas intégrées à votre téléphone – présente un risque, car elle fonctionne à l’aide de données de localisation et demande parfois des autorisations dont elle n’a pas réellement besoin. Un certain nombre d’applications météo, y compris celles de The Weather Channel, AccuWeather et WeatherBug, ont été critiquées ou ont fait l’objet de poursuites pour vendre des données de localisation aux annonceurs.

L’application Météo intégrée sur votre iPhone (qui utilise les données de The Weather Channel) ou l’application Google Weather sur votre Android n’est peut-être pas parfaite, mais si vous êtes déjà dans ces écosystèmes d’appareils, ils disposent de toute façon de vos informations de localisation actuelles. Si vous voulez être encore plus sûr, vérifiez la météo manuellement dans votre navigateur Internet ou un autre appareil.

Il existe des centaines d’applications météo dans l’App Store et le Play Store, nous ne les avons donc pas toutes essayées. Mais ce sont ceux que nous avons le plus appréciés, ainsi que leurs informations sur la politique de confidentialité. Tous sont disponibles sur Android et iOS.

IBM L’une des meilleures applications météo pour iOS et Android, l’application The Weather Channel propose des prévisions locales horaires, quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu’une fonction “Feels like” pour vous permettre de savoir à quoi vous préparer lorsque vous quittez la maison. Propriété d’IBM, l’application propose également des alertes de pluie en temps réel avec radar et la possibilité de suivre les allergies saisonnières, le risque de grippe et les cas de COVID-19. L’application est téléchargeable gratuitement, mais les publicités sont plus apparentes ici que sur certaines autres. Vous pouvez les supprimer en passant à la version premium pour 10 $ par an ou 1 $ par mois. L’application Weather Channel, ses fournisseurs de services et ses partenaires publicitaires et d’analyse peuvent collecter des informations et les partager avec des tiers, conformément à ses politique de confidentialité. Vous pouvez demander l’accès à vos données d’utilisation ou les supprimer. Si vous autorisez l’application à collecter des informations de localisation pendant que les applications s’exécutent en arrière-plan, elle le fera. Vous pouvez désactiver la collecte directe de position via les paramètres de votre appareil.

Météo Souterrain Weather Underground propose des prévisions hyper-locales pour votre quartier, ainsi qu’un radar interactif, des cartes satellites et des alertes de temps violent. Sur la page d’accueil, vous verrez la température actuelle, la sensation réelle, les hauts et les bas quotidiens, les informations sur les précipitations et le vent, ainsi qu’une carte radar. Si vous appuyez sur “plus”, vous trouverez des informations sur l’humidité, le point de rosée, la visibilité, l’indice UV et les épidémies de grippe. Faites défiler vers le bas pour trouver les prévisions horaires et hebdomadaires, l’indice de qualité de l’air, les heures de lever et de coucher du soleil et les onglets qui vous amènent aux actualités et aux vidéos de prévisions météorologiques. Comme The Weather Channel, Weather Underground appartient également à IBM. L’application est gratuite, mais vous pouvez passer à une version premium sans publicité pour 20 $ par an ou 4 $ par mois, qui comprend également des prévisions visuelles détaillées jusqu’à 15 jours. Weather Underground a peut-être le plus impressionnant politique de confidentialité du pack : Il vous permet de savoir à l’avance lorsque vous l’ouvrez pour la première fois qu’il utilisera vos informations pour cibler les publicités. Mais lorsque vous ouvrez l’onglet Paramètres de confidentialité, il vous donne la possibilité d’ouvrir directement les paramètres de votre téléphone pour modifier les autorisations, voir les informations d’utilisation des données et désactiver “Autoriser l’utilisation des données en arrière-plan”. Il existe également un choix directement dans la page des paramètres de confidentialité de l’application pour les “paramètres publicitaires standard” (permettant aux partenaires publicitaires d’utiliser les informations de votre appareil pour cibler les publicités et à d’autres fins) ou “ne pas partager mes informations autres que pour les publicités dans cette application. ” Il existe également un onglet pour vous permettre de demander une copie portable des données, des autorisations de gestionnaire et de demander une suppression de données.

AccuWeather Lorsque vous ouvrez AccuWeather, vous verrez un instantané de la météo du jour, en termes de conditions actuelles, la température “RealFeel” au soleil ou à l’ombre, l’indice UV et la vitesse du vent, ainsi qu’un aperçu de la prochaine journée. Vous avez également la possibilité de choisir si vous souhaitez que l’application météo vous dise d’apporter une veste ou un parapluie. Continuez à faire défiler et vous verrez les différents niveaux d’allergie (comme le pollen d’arbre, d’herbe et d’herbe à poux) ventilés pour la journée. Au sommet, vous aurez la possibilité de vérifier les températures horaires et quotidiennes, ainsi qu’une carte radar. Il y a aussi un onglet d’actualités où vous pouvez regarder de courtes vidéos d’actualités. Vous pouvez mettre à niveau l’application moyennant des frais uniques de 4 $ pour supprimer les publicités et obtenir 10 jours supplémentaires de prévisions. AccuWeather recueille des informations sur les utilisateurs et peut les divulguer à des “fournisseurs tiers non affiliés” pour cibler la publicité dans cette application et dans d’autres, selon son politique de confidentialité. Il vous donne une liste de qui sont ces fournisseurs. Vous pouvez modifier vos autorisations sur votre appareil (par exemple, désactiver les services basés sur la localisation).

RadarScope L’une des meilleures applications météo payantes du Play Store, l’application RadarScope à 10 $ s’adresse aux passionnés de météo et aux météorologues les plus sérieux. Il vous donne accès aux données radar NEXRAD niveau 3 et super-résolution, ainsi qu’aux tornades, aux orages violents, aux inondations soudaines et aux avertissements marins spéciaux. Si vous aimez vraiment suivre les conditions météorologiques, cette application est faite pour vous. Si vous passez à un abonnement Pro Tier 1 (10 $ par an), vous aurez accès à des données sur la foudre en temps réel et sans grille, à des boucles radar étendues et à des outils d’inspection pour mieux étudier les images radar. Un abonnement Pro Tier 2 (15 $ par mois ou 100 $ par an) vous donnera également cela, ainsi que des données radar archivées des 30 derniers jours, des outils qui vous aident à prédire où il pourrait y avoir une tornade, la taille de la grêle et probablement des informations et des informations locales. rapports de tempête du National Weather Service. En termes de confidentialité, RadarScope fonctionne sous la politique mis en place par la société mère DTN. La société affirme qu’elle ne vend pas d’informations à des tiers, ce qui est logique, car il s’agit d’une application pour laquelle vous payez. Il utilise Google Analytics et la surveillance Web Eloqua, ainsi qu’AdRoll pour la publicité, mais vous pouvez les désactiver tous.

Ciel sombre Dark Sky a une interface simple : sa page d’accueil affiche la température et la température ressentie, et donne une liste des prévisions pour le reste de la journée ou de la nuit. Faites défiler vers le bas pour trouver une prévision pour le reste de la semaine et pour accéder à la météo et aux prévisions passées ou futures dans votre région. Dark Sky se différencie avec une fonction de carte du monde interactive qui vous permet de zoomer et dézoomer sur divers pays, états et villes pour suivre le radar, les prévisions et les précipitations. Vous pouvez également signaler la météo de votre emplacement à l’application. Sur le plan de politique de confidentialité, l’application indique qu’elle partage des données anonymes avec des sociétés d’analyse et des annonceurs tiers, et renvoie aux politiques de confidentialité de ces annonceurs (Google Advertising et BuySellAds). Vous pouvez désactiver les analyses dans les paramètres de l’application pour arrêter cette collecte et désactiver les notifications pour l’empêcher de collecter vos données de localisation lorsque l’application n’est pas active, conformément à la politique. Dark Sky est gratuit sur Android et 4 $ sur iOS, mais vous pouvez passer à la version premium pour 3 $ par an pour obtenir des prévisions en temps réel, des notifications de pluie, des alertes de temps violent et d’autres notifications personnalisées, ainsi que des widgets pour votre écran d’accueil. avec application OS et complications pour votre montre intelligente. En mars, Dark Sky a été racheté par Apple. En tant que telle, l’application Android sera fermée le 1er juillet et les utilisateurs seront remboursés, selon Apple. D’autres changements de confidentialité pourraient également être apportés.

Météo Carotte Carrot Weather aborde le bulletin météo d’une manière plus amusante et légère. La page d’accueil contient de belles illustrations et un message de bienvenue précis. Une belle journée de mars sous la température, donne l’impression d’avoir des informations sur la température, les précipitations et le vent, a déclaré : “C’est le printemps, sac à viande ! Tu peux me remercier d’avoir passé l’hiver derrière la cabane à outils plus tard.” Lorsque j’ai rouvert l’application, elle a dit : “Ah, le printemps, cette période de l’année où le temps redevient enfin beau, mais vous dites toujours à l’intérieur de jouer à des jeux vidéo.” Vous pouvez changer la “personnalité” de l’application dans les paramètres, en amicale, sarcastique, meurtrière ou exagérée (y compris le blasphème), ainsi que sa politique. L’application est relativement simple par rapport à certaines autres : sa page d’accueil vous donne la température actuelle, une prévision horaire et une prévision hebdomadaire. Il y a aussi un onglet pour les notifications d’alerte météo. Il existe également un jeu de géographie intégré auquel vous pouvez jouer. Si vous avez besoin d’un indice, vous devez regarder une annonce. Carrot Weather obtient ses données de Dark Sky et Weather Underground, de sorte que vos informations de localisation sont également partagées avec eux lorsque vous demandez la météo, selon son politique de confidentialité. Vos informations de localisation peuvent également être utilisées pour prendre en charge des publicités tierces. Vous pouvez obtenir une copie de vos informations en envoyant un e-mail à l’entreprise et vous pouvez supprimer des informations des paramètres de l’application. Carrot Weather à télécharger gratuitement, ou vous pouvez passer au Premium Club pour 1 $ par mois ou 4 $ par an pour supprimer les publicités, ajouter des widgets à votre écran et afficher les bulletins météo d’il y a jusqu’à 70 ans.



