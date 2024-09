Meilleures applications iPad pour augmenter la productivité et vous simplifier la vie

Les iPad d’Apple sont dotés d’outils de productivité intégrés tels que Notes, Calendrier et Rappels, mais si vous souhaitez explorer de nouvelles façons d’optimiser votre productivité et d’organiser votre vie, il existe de nombreuses applications pour vous aider.

Bien que l’iPad ait commencé comme un appareil pouvant être utilisé pour diffuser du contenu ou naviguer sur le Web en déplacement, Apple a essentiellement transformé ses iPad en ordinateurs capables de gérer une variété de tâches différentes à des fins personnelles, professionnelles et scolaires. En conséquence, il existe de nombreuses applications pour vous aider à créer un endroit unique pour organiser votre vie ou à rester concentré sur vos tâches quotidiennes en bloquant les distractions.

Ci-dessous, nous avons compilé une liste de certains des meilleurs disponibles sur l’App Store.

Bonnes notes

Crédits images : Bonnes notes

Bonnes notes est l’une des applications iPad les plus populaires, et ce pour une bonne raison. L’application est idéale pour les personnes qui aiment rédiger des notes à l’aide d’un Apple Pencil ; vous pouvez inclure du texte manuscrit et dactylographié sur une seule page et ajouter des éléments tels que des images, des autocollants et même des griffonnages.

Vous pouvez créer un cahier numérique avec du papier vierge ou ligné pour des notes, des listes de contrôle, des planificateurs et bien plus encore. L’application vous permet d’exporter des cahiers numériques entiers ou des pages spécifiques vers des PDF et d’autres fichiers.

Goodnotes est également idéal pour dessiner et esquisser. Bien qu’il ne soit pas aussi avancé que certaines applications de créativité comme Procreate, Goodnotes est facile à utiliser et parfait pour des croquis ou des diagrammes rapides.

Si vous assistez à un cours ou à une réunion, vous pouvez également enregistrer des notes audio synchronisées au moment où vous écrivez. De plus, vous pouvez utiliser l’IA pour résumer vos notes et vous aider à rédiger.

Vous pouvez créer trois cahiers numériques gratuitement. Si vous souhaitez un nombre illimité d’ordinateurs portables, vous devrez payer 9,99 $ par mois ou payer des frais uniques de 29,99 $.

TiqueTique

Crédits images : TiqueTique

Si vous n’êtes pas fan de l’application de rappels intégrée à votre iPad, ou si vous souhaitez simplement une application de liste de tâches et de gestion des tâches plus avancée, TiqueTique pourrait être un bon choix. Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour des tâches professionnelles que personnelles.

L’application vous permet de synchroniser les tâches sur tous vos appareils et d’intégrer votre application de calendrier préférée. Vous pouvez créer des listes de contrôle, définir des tâches récurrentes, télécharger des pièces jointes aux tâches, partager des listes de tâches pour collaborer avec d’autres, et bien plus encore.

Si vous souhaitez développer une habitude, comme méditer avant de vous coucher, vous pouvez définir vos objectifs dans l’application et suivre vos progrès. Et si vous recevez un e-mail mais que vous n’avez pas le temps d’y répondre, vous pouvez en faire une tâche pour vous rappeler de ne pas oublier d’y répondre.

Vous pouvez également ajouter des balises à vos tâches pour mieux les gérer, et vous pouvez marquer les tâches en fonction de leur priorité.

Si vous souhaitez vous concentrer sur une tâche spécifique, vous pouvez activer le « minuteur pomo » de l’application, basé sur la technique Pomodoro qui divise le travail en intervalles ciblés pour maximiser la productivité.

L’utilisation de TickTick est gratuite, mais si vous souhaitez des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d’ajouter jusqu’à cinq rappels à une tâche ou plusieurs listes et tâches, vous paierez 3,99 $ par mois ou 35,99 $ par an.

Forêt

Crédits images : Forêt

Forêt est une application intéressante qui gamifie la productivité tout en aidant l’environnement. Si vous avez du mal à rester concentré sur une tâche ou si vous êtes facilement distrait, cette application pourrait être bonne pour vous.

Lorsque vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose, vous pouvez ouvrir l’application et planter un arbre. Votre arbre grandira alors à mesure que vous vous concentrerez et terminerez votre travail. Si vous quittez l’application avant la fin du minuteur, votre arbre se fanera et mourra.

Vous pouvez définir des « Listes autorisées » pour différentes applications que vous utilisez pour être productif, comme une application de messagerie ou Microsoft Word. L’application vous permet également de suivre votre productivité.

Au fil du temps, vous créez une forêt numérique qui visualise votre productivité. Si vous êtes compétitif, vous pouvez partager votre forêt avec d’autres pour voir comment elle se compare à la leur. En restant concentré et en faisant pousser des arbres virtuels, vous pouvez gagner des pièces que vous pouvez économiser pour aider à planter de vrais arbres dans le monde entier grâce à une organisation de plantation d’arbres. Des arbres pour l’avenir.

Le téléchargement de Forest coûte 3,99 $ et vous pouvez acheter des boosts intégrés à l’application pour développer votre forêt et planter de vrais arbres plus rapidement.

Notion

Crédits images : Notion

Notion est une excellente application pour prendre des notes, gérer des tâches et des flux de travail, organiser des listes et des habitudes, collaborer avec d’autres, et bien plus encore. Au lieu d’avoir à accéder à différentes applications pour gérer votre calendrier, vos tâches et vos notes, vous pouvez faire tout cela directement dans Notion.

Vous pouvez intégrer les différentes applications que vous utilisez, comme Slack et Dropbox, afin de combiner tous vos flux de travail en un seul endroit. L’un des avantages de Notion est sa flexibilité et ses options de personnalisation. Vous pouvez le personnaliser selon vos besoins, que ce soit pour organiser votre vie personnelle ou professionnelle, vos travaux scolaires ou vos projets passionnés.

Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez utiliser des modèles pour créer des éléments comme un planificateur de voyage ou une feuille de route de produit. Notion dispose également d’une fonctionnalité d’IA qui vous aide à rédiger et à réfléchir à des idées. Notion AI peut vous aider à obtenir des réponses sur votre contenu et à transformer de grandes quantités de données en éléments d’action digestes.

Notion propose un forfait gratuit pour un usage personnel. La société propose également un forfait Plus de 8 $ par mois pour les petits groupes et un forfait Business de 15 $ par mois pour les entreprises. Vous obtenez 20 réponses IA gratuitement ; après cela, vous payez 10 $ par membre et par mois.

Croûton

Crédits images : Croûton

Parfois, planifier quoi manger peut prendre beaucoup de temps, ce qui laisse moins de temps pour d’autres tâches. Il peut donc être bien d’avoir une application pour vous aider. Croûtondestiné à faciliter la cuisine et la planification des repas, est idéal pour organiser des recettes et planifier des listes d’épicerie.

Vous pouvez importer des recettes depuis des sites Web en ligne ou même les numériser à partir d’un livre de recettes physique. Ainsi, au lieu de vous fier à des recettes physiques ou à des favoris, vous pouvez les stocker ensemble au même endroit.

Vous pouvez planifier vos repas pour la semaine, et si vous ne savez pas quoi préparer un jour, l’application peut générer un plan de repas pour vous. Une fois que vous avez planifié vos repas pour la semaine, vous pouvez créer une liste d’épicerie comprenant tous les ingrédients dont vous aurez besoin.

Crouton dispose également d’une minuterie intégrée à l’application, vous n’avez donc pas besoin d’utiliser une autre application lorsque vous avez des étapes de recette spécifiques au temps. De plus, vous pouvez partager vos recettes avec d’autres, que ce soit pour dire à votre famille ce qu’il y a pour le dîner ou si vous êtes tombé sur une recette que vous savez que votre ami adorerait.

Crouton offre des fonctionnalités de base gratuitement, mais si vous souhaitez des recettes illimitées et des fonctionnalités supplémentaires, il existe un abonnement annuel de 14,99 $.

Liberté

Crédits images : Liberté

Liberté est une excellente application pour bloquer les distractions afin de vous concentrer sur votre travail et d’être plus productif. Vous pouvez démarrer une session Freedom pour bloquer les distractions sur tous vos appareils pendant une durée déterminée.

Vous pouvez choisir les sites Web et les applications que vous souhaitez bloquer pendant cette période. Ainsi, si vous travaillez sur votre iPad, mais que vous essayez ensuite d’ouvrir TikTok sur votre téléphone, vous ne pourrez pas le faire et verrez à la place un écran vert.

L’application vous permet de démarrer une session immédiatement, d’en planifier une à venir ou d’en définir une récurrente. Si vous savez que vous devez être libre de toute distraction à une certaine heure chaque jour, vous pouvez configurer la session Freedom pour qu’elle commence à cette heure précise chaque jour.

Si vous êtes quelqu’un qui écoute des sons spécifiques pour vous aider à vous concentrer, Freedom propose une variété que vous pouvez écouter. Par exemple, vous pouvez écouter les sons d’un café dans une ville comme New York ou Berlin, le chant des oiseaux, des instruments apaisants, et bien plus encore.

L’application, qui coûte 3,99 $ par mois, est assez facile à utiliser et comprend également une série d’articles différents contenant des conseils sur la façon d’augmenter la productivité et de mieux comprendre le bien-être numérique.