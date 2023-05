Meilleures applications de planification de fêtes pour 2023

Vous pouvez être un organisateur de fête génial grâce au monde des applications et des appareils intelligents. De la musique et des jeux aux boissons et tout le reste, il existe une application qui peut vous apprendre à organiser la plus grande fête à laquelle vos amis et votre famille aient jamais assisté.

Découvrez ces applications de planification de fêtes pour organiser une fête dont vos invités parleront pour le reste de l’année.

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Planificateur de fête professionnel (télécharger pour iOS) sert de planificateur d’événements. Une fois que vous savez combien d’invités viennent, créez une liste de tâches pour tout faire avant le grand jour. La fonctionnalité vous permet également de définir des rappels afin de ne pas prendre de retard. Vous devrez établir un budget et commencer à dresser votre liste de courses pour la fête. Suivez votre budget pour la nourriture, les décorations et les cadeaux. Gérez les invités présents en leur envoyant des invitations et en cochant les RSVP. Le cas échéant, créez un plan de salle avec la fonction de réalité augmentée de Pro Party Planner pour mieux visualiser à quoi ressemblera votre fête. Pro Party Planner coûte 5 $ à télécharger, plus 1 $ par mois.

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Avant de commencer à planifier un événement, vous devez avoir une idée du nombre de personnes qui y seront. Vous ne voulez pas planifier pour 50 invités seulement pour que 10 se présentent et vous laissent avec des tonnes de nourriture non consommée. Utiliser Éviter (télécharger pour iOS ou Android) pour inviter vos invités avec des invitations personnalisées. Concevez des modèles avec des photos de votre téléphone et ajoutez le nom, l’heure et le lieu de l’événement. Envoyez des invitations par SMS ou par e-mail. Suivez les RSVP pour voir qui a vu votre invitation et qui a accepté ou refusé. Encouragez les invités qui n’ont pas répondu et créez des sondages pour des idées de fêtes et de plats.

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Planifier une fête à partir de zéro n’est pas facile, alors inspirez-vous de Pinterest (télécharger pour iOS ou Android). Si vous avez une idée du thème que vous souhaitez, recherchez-le sur Pinterest pour voir des milliers de tableaux avec des motifs de fête. Si vous planifiez une fête discrète, recherchez des « idées de fête simples » ou si vous planifiez un événement plus haut de gamme, recherchez des « idées de fête fantaisistes ». Parfois, les gens affichent où ils ont trouvé les décorations et le coût.

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Commencez à planifier les repas que vous allez cuisiner pour votre événement avec Grand soir (télécharger pour iOS). Si vous organisez une fête formelle, créez un menu pour vos invités. Nommez le menu et organisez-le par plats, comme les boissons, les entrées et le plat principal. Importez des recettes depuis Pinterest ou votre site Web de recettes préféré en utilisant le navigateur intégré à l’application. Créez ensuite une liste de courses avec les ingrédients dont vous aurez besoin. Cochez chaque article de la liste au fur et à mesure que vous magasinez. Définissez des rappels pour chaque tâche, comme faire cuire le gâteau au fromage la veille et ajouter de la crème fouettée une heure avant le début de la fête. BigNight coûte 4 $ à télécharger.

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Vos invités seront impressionnés par vos talents de barman lorsque vous utiliserez Flux de cocktails (télécharger pour iOS ou Android). L’application vous donne des recettes de boissons détaillées que vous pouvez préparer avec des ingrédients que vous avez déjà. Planifiez à l’avance en ayant un menu de cocktails pour vos invités et incluez des classiques comme le vin, la bière ou des cocktails amusants. Vous pouvez personnaliser les boissons pour les participants à votre événement par liqueur, type de boisson (tropicale, crémeuse, shot) et force (légère, moyenne, forte).

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Une bonne fête ne dure pas longtemps sans musique. Cela met les gens de bonne humeur et les aide à se détendre. Spotify (télécharger pour iOS ou Android) est notre service de streaming musical préféré, avec plus de 50 millions de pistes disponibles et 232 millions d’utilisateurs, selon l’entreprise. Gardez à l’esprit ce que vos invités aiment et créez ou trouvez une liste de lecture avec une bonne variété de chansons, ou trouvez une station qui jouera les favoris amusants de chaque décennie. Spotify est gratuit si vous écoutez avec des publicités. Pour écouter sans publicité, abonnez-vous à Spotify Premium. C’est 10 $ par mois pour un compte individuel.

Capture d’écran par Katie Conner/CNET Une fois que tout le monde se sent bien, continuez la fête avec Karaoké (téléchargez pour iOS ou Android). Que vos invités aiment la country, la pop ou le rock, vous avez le choix parmi un vaste catalogue de chansons, allant de 7 Rings d’Ariana Grande à Bohemian Rhapsody de Queen et Tennessee Whiskey de Chris Stapleton. Parcourez les catégories telles que populaire, recommandé et genre pour trouver une chanson. Appuyez sur Chanter lorsque vous êtes prêt à commencer votre session de karaoké. Enregistrez vos chansons et écoutez-les. Ne vous inquiétez pas si le chant n’est pas votre fort – l’application utilise des effets sonores pour améliorer automatiquement votre voix.