Meilleures applications de paiement pour août 2022 : Apple Cash, Cash App, PayPal et plus

Propriété d’un collectif de sept institutions financières américaines – Bank of America, Capital One, Chase, PNC, Truist, US Bank et Wells Fargo – Zelle vous permet de transférer des fonds directement entre comptes bancaires. Il n’y a pas d’application à télécharger ni de compte à configurer. Entrez simplement l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez payer, et hop : la transaction est instantanée, et toutes vos coordonnées et coordonnées bancaires restent privées.

Vous pouvez télécharger l’application Zelle ou l’utiliser sur le site Web de votre banque, s’il s’agit de l’une des plus de 1 300 institutions qui la prennent en charge. (Toutes les banques et coopératives de crédit ne participent pas, mais la plupart le font.) Bien que Zelle ne vous facture pas pour envoyer ou recevoir de l’argent, certaines banques peuvent appliquer des frais aux transactions effectuées à l’aide de la technologie.

En raison de sa nature instantanée et de son incapacité à annuler les transactions, Zelle est sous le feu de ne pas en faire assez pour protéger les consommateurs contre la fraude. En effet, une variété d’escroqueries Zelle de plus en plus courantes ont tourmenté les utilisateurs à travers le pays en 2022.

