Meilleures applications de dessin pour iPad à essayer en 2023

Dessiner numériquement est devenu l’un de mes passe-temps favoris. Expérimenter l’art numérique sur mon iPad me permet d’explorer différentes figures, formes et styles artistiques, sans avoir à transporter toutes les fournitures pour un support plus traditionnel.

J’utilise une troisième génération ipad air et une première génération Crayon pomme. Mais quel que soit votre appareil iOS, l’art de l’iPad consiste en fin de compte à être créatif et à s’exprimer. Ainsi, que vous puissiez dessiner un visage symétrique ou que vous ayez plus de flair Jackson Pollock pour les éclaboussures, vous serez sûr de trouver l’application parfaite pour vous parmi nos sélections des meilleures applications de dessin pour iPad.

Lire la suite: Meilleur iPad pour 2023

L’application de dessin Procreate iPad – un choix des éditeurs CNET pour 2022 – coûte 13 $ à télécharger, mais sa suite d’outils artistiques et de fonctionnalités créatives en vaut la peine. L’application d’illustration numérique est accessible que vous soyez un professionnel du design, un artiste numérique chevronné ou un débutant dans le monde de l’illustration numérique. J’utilise Procreate depuis quelques années et je découvre encore des fonctionnalités qui améliorent mes illustrations (consultez tous les meilleurs conseils Procreate que j’ai trouvés jusqu’à présent).

Autodesk dispose d’une vaste bibliothèque de pinceaux bien organisée et, grâce à ses pinceaux personnalisables, il est facile d’ajuster les paramètres tels que la taille, l’opacité et la pression du pinceau. Même avec une courbe d’apprentissage typique d’une nouvelle application de dessin, la barre d’outils est assez facile à comprendre. J’ai aussi aimé que, même en cas de zoom intensif, l’application ne perde pas sa sensation de “dessin” en vous permettant de voir les pixels de votre trait.

Ensemble d’art 4

Art Set 4 est l’une des applications de dessin les plus basiques et les plus réalistes. Le téléchargement est gratuit, mais la plupart de ses outils sont déverrouillés via les fonctionnalités Premium Pro, qui coûtent 10 $. Cette application serait la meilleure si vous débutez dans l’illustration numérique – cela ressemble à avoir des outils physiques et du papier devant vous. J’adore son interface utilisateur. Si vous êtes submergé par l’idée d’entrer dans une application plus complexe comme Procreate ou Autodesk, l’outil de dessin Art Set 4 est un bon outil pour commencer. C’est aussi amusant si vous voulez juste griffonner.

Ce que j’aime vraiment dans Art Set 4, c’est la facilité avec laquelle même les outils gratuits fonctionnent ensemble dans une pièce. Il est également agréable de pouvoir basculer entre les styles de papier multicolores comme la toile et la surface rugueuse des feuilles épaisses et pressées à froid pour l’aquarelle. Vous pouvez choisir des styles de toile de jute, du carton et des grilles sans gâcher un dessin que vous avez déjà fait.

Lorsque vous explorez l’application, tous les éléments nécessitant Premium Pro seront verrouillés. Si vous appuyez sur un élément verrouillé, Art Set vous demandera si vous souhaitez mettre à niveau et tout déverrouiller. Premium vous donne un accès complet à plus de 150 pinceaux, de la peinture 3D, de l’aquarelle fluide, la possibilité de superposer et d’utiliser des masques, d’activer une “toile humide”, des guides de dessin comme la symétrie, les formes, le remplissage et des dizaines d’autres façons de personnaliser votre espace de travail.