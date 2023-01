Meilleures applications de chat vidéo : Zoom, Google Meet, FaceTime et plus

Le chat vidéo est là pour rester et ne montre aucun signe de retour à la technologie de niche qu’il était autrefois. “Tu veux zoomer ?” est entré dans l’air du temps culturel pendant la pandémie, mais Zoom est loin d’être votre seul choix de chat vidéo. Au cours des dernières années, de plus en plus d’applications ont étendu (ou ajouté) des services de chat vidéo.

Maintenant que tant d’entreprises proposent des options de chat vidéo, comment choisir celle qui vous convient le mieux ? Il peut sembler qu’ils font tous la même chose, mais chaque application de visioconférence a ses propres forces et faiblesses.

Au lieu de devoir se contenter d’un service unique, les applications de vidéoconférence offrent de nombreuses options pour trouver ce qui convient le mieux à vos besoins. J’ai testé certains des services et applications de chat vidéo les plus populaires, en comparant le prix, la facilité d’utilisation, la compatibilité des appareils, les limites de temps et de participants, ainsi que la confidentialité. Pour cet article, nous nous concentrerons sur les services à travers le prisme de l’utilisation personnelle pour l’utilisateur moyen. Voici ce que vous devez savoir.

Angela Lang/Crumpe Zoom est facile à s’inscrire et à discuter par vidéo, que vous soyez simplement en train de discuter avec des amis ou de collaborer au travail. Malgré plusieurs forfaits payants pour les professionnels et les entreprises, le service ne coupe pas les utilisateurs du niveau gratuit des fonctionnalités de base utiles. Cela signifie que si vous cherchez simplement à rattraper vos amis, vous obtiendrez toujours un bon service de Zoom. Après votre inscription, vous fonctionnerez gratuitement avec Zoom Basic. L’application propose trois autres niveaux payants — Pro, Affaires et Entreprise — mais pour l’utilisation occasionnelle de la personne moyenne, Basic a beaucoup à offrir. Vous n’avez même pas besoin d’entrer votre carte de crédit. Le niveau prend en charge jusqu’à 100 participants et propose des réunions illimitées de 40 minutes. Le chat en réunion de l’application prend en charge la messagerie de groupe et les DM privés, 25 Mo de stockage en nuage pour les enregistrements, ainsi que l’accès à trois tableaux blancs Zoom. Zoom fonctionne sur plusieurs plates-formes et l’inscription est un jeu d’enfant. Une fois que vous vous êtes inscrit, il vous suffit de quelques clics pour discuter avec vos amis et votre famille. Avec tout ce qu’offre le niveau Basic, vous pouvez faire beaucoup avec Zoom – personnellement ou professionnellement – sans rien payer.

James Martin/Crumpe Google Meet, l’outil de chat vidéo de Google, est une option gratuite et pratique solide, mais la majorité de ses offres s’adressent aux professionnels et aux entreprises. L’application propose une version gratuite, mais contrairement au niveau gratuit de Zoom, elle est assez dépourvue de cloches et de sifflets. Si vous cherchez simplement un endroit pour rattraper vos amis en ligne, le niveau gratuit de Google Meet fera plus que faire l’affaire. Vous pouvez vous faufiler dans un appel avec 100 de vos amis les plus proches pendant une heure sans payer un centime. Il est à peu près aussi facile à utiliser que Zoom, mais va encore plus loin : si vous avez un compte Google, Meet est automatiquement disponible sans inscription supplémentaire ni tracas. Si vous n’avez pas de compte Google, vous pouvez toujours rejoindre une réunion sans en avoir un. Pour moi, le principal argument de vente de Meet est son intégration avec d’autres applications Google telles que Slides, Sheets et Docs. L’accès rapide aux applications Google serait un outil pratique pour les groupes d’étude, la collaboration sur des projets et l’organisation d’événements.

Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Microsoft Teams, le logiciel de chat vidéo intégré de Microsoft, est automatiquement disponible pour les utilisateurs d’Office 365, mais il est devenu encore plus accessible avec le lancement de Windows 11. Comme Google Meet, le niveau gratuit de Microsoft Teams vous permet d’avoir jusqu’à 100 personnes dans votre appel de groupe pendant une heure. S’il n’y a que vous et une autre personne ? Vous pouvez rester dans l’appel pendant 30 heures – la meilleure offre gratuite de loin, même si c’est un peu exagéré. J’aime le fait que Microsoft propose plusieurs forfaits parmi lesquels choisir pour les particuliers et les entreprises. Avec d’autres services, l’utilisation de l’application à des fins personnelles peut sembler un peu secondaire par rapport aux niveaux commerciaux brillants. Microsoft propose deux plans payants à prix raisonnable pour un usage personnel. Contrairement aux plans payants pour certains autres services, les fonctionnalités supplémentaires de Microsoft 365 Personal et 365 Family sont en fait logiques pour l’utilisateur moyen. Si j’achetais l’un de ces plans, je serais convaincu que j’en avais pour mon argent.

Facebook Si vous faites partie des presque 3 milliards d’utilisateurs Facebook actifs par mois dans le monde, vous savez à quel point il est facile de démarrer un chat vidéo depuis Messenger. La société de médias sociaux a amélioré son jeu de vidéoconférence au début de 2020 en lançant Messenger Rooms. Il est facile de configurer une salle dans l’application mobile ou sur le bureau. La fonction de chat vidéo en tête-à-tête de Facebook ou les salles de messagerie sont toutes deux des options attrayantes – elles sont intégrées à une application que vous avez probablement déjà installée, et les appels sont gratuits et sans limite de temps. Le chat vidéo en tête-à-tête de Facebook est probablement le service que j’utilise le plus pour rester en contact avec mes amis et ma famille. Savoir que je peux facilement passer à une salle et ajouter plus de personnes – jusqu’à 50 – est un bonus.

Sarah Tew / Crumpe Comme Messenger Rooms pour les utilisateurs de Facebook, il est pratique d’avoir un logiciel de chat vidéo intégré sur un appareil que vous utilisez déjà. FaceTime était auparavant limité aux utilisateurs d’Apple, mais iOS 15 a permis aux utilisateurs d’Android et de PC de s’amuser. L’application est gratuite, il n’y a pas de limite de temps pour les appels, vous n’avez pas besoin d’avoir un téléphone cellulaire sur votre appareil (assurez-vous simplement que vous êtes en Wi-Fi pour enregistrer vos données), et vous êtes protégé de bout en bout. fin du cryptage. Même si les appels de groupe ne dépassent pas 32 personnes – la limite de participants la plus basse de la liste – les offres de FaceTime en font une option attrayante. Si vous souhaitez toujours discuter sans caméras, FaceTime dispose d’une fonction d’appel audio gratuite qui prend toujours en charge jusqu’à 32 personnes. En prime, si vous utilisez la fonction d’appel audio, vous pouvez répondre aux appels sur votre HomePod ou Apple Watch.

Pour plus d’options, consultez 10 alternatives Zoom gratuites.