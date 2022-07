Meilleures applications de budgétisation pour août 2022

Construire et maintenir un budget peut être accablant, que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous commenciez tout juste votre parcours financier.

Avec des centaines d’applications de budgétisation disponibles en ligne, nous avons sélectionné les meilleures options pour vous en fonction de votre situation financière. Nous avons évalué de nombreux facteurs, y compris la méthodologie de chaque application, l’interface utilisateur, la façon dont elle catégorise les transactions, si elle permet la définition d’objectifs personnalisés, ses capacités de prévision et toutes les ressources supplémentaires disponibles.

Toutes les applications que nous recommandons ont plusieurs niveaux de sécurité pour mieux protéger vos informations bancaires. Et la plupart d’entre eux sont gratuits ou ont périodes d’essai gratuites afin que vous puissiez tester l’application avant de vous engager. Voici nos meilleurs choix d’applications de budgétisation pour 2022.

Meilleures applications budgétaires

menthe Mint est l’une des applications de budgétisation les mieux notées du marché, et pour cause. Cette application budgétaire vous permet non seulement de définir vos propres objectifs d’épargne en reliant plusieurs comptes bancaires et de crédit, mais elle offre également un accès gratuit pour vérifier votre pointage de crédit et vous permet de gérer vos paiements de factures à partir d’un seul endroit. Avec 25 millions d’utilisateurs à ce jour, nous pensons que Mint est la meilleure application de budgétisation pour la plupart des personnes qui cherchent à prendre le contrôle de leurs finances. Alors que le compte de base de Mint est plus que ce dont la plupart des gens auront besoin pour gérer leur budget, Mint offre une expérience Premium sans publicité qui coûte 5 $ par mois. Mint Premium vous donne également accès à son service d’annulation d’abonnement, à des projections de dépenses et à d’autres informations financières. Coût: De base : gratuit ; Prime : 5 $ par mois Disponible sur: iOS (Gratuit et Premium), Android (Gratuit uniquement)

Bon budget Établir un budget pour la première fois peut sembler écrasant. Goodbudget utilise la “méthode des enveloppes” de budgétisation, une stratégie financière vieille de plusieurs décennies qui vous encourage à diviser vos revenus en enveloppes ou catégories distinctes. Vous pourriez avoir des enveloppes pour le loyer, les factures, l’épicerie, l’essence, les achats non essentiels et les économies, par exemple. Si vous aimez la visualisation de la conservation de votre argent dans des enveloppes ou des compartiments séparés, Goodbudget vous permet d’utiliser cette méthode, numériquement. Vous choisissez des enveloppes dans une liste d’objectifs prédéfinis et vous y déposez de l’argent chaque mois. Un bémol ? Vous ne pouvez utiliser que les objectifs d’enveloppe prédéfinis de Goodbudget – vous ne pouvez pas concevoir les vôtres. Si votre budget est relativement simple, l’interface utilisateur simple de Goodbudget, les objectifs présélectionnés et la méthode d’enveloppe visuellement agréable peuvent vous aider à créer de bonnes habitudes de budgétisation. Coût: Libre Disponible sur: iOS, Android

Capital personnel Personal Capital est l’une des seules applications de budgétisation sur le marché avec des capacités étendues de prévision des investissements. Cette application est parfaite pour l’investisseur de longue date qui cherche à suivre ses investissements, sa valeur nette et ses portefeuilles personnels, tout en fixant et en suivant des objectifs d’épargne à long terme, comme la retraite. Les graphiques de Personal Capital facilitent le suivi de vos dépenses quotidiennes et de vos flux de trésorerie d’un mois à l’autre, tout en continuant à viser des objectifs à long terme. Il propose également des recommandations pour améliorer votre portefeuille, notamment avec sa fonction Smart Watch qui indique les meilleures options à tirer des régimes de retraite de votre employeur. Coût: Libre Disponible sur: iOS, Android

YNAB Vous avez besoin d’un budget (YNAB) est destiné aux personnes qui aiment transpirer les détails. Sa stratégie vous encourage à donner un emploi à chaque dollar, en attribuant tous les revenus à des catégories que vous définissez, comme des paiements de factures spécifiques et des objectifs d’épargne, pour éviter les dépenses excessives. Cependant, il manque de capacités de prévision, donc si vous voulez économiser pour de futures vacances, vous devrez vous en fixer comme objectif et y affecter de l’argent chaque mois. Coût: YNAB offre une année gratuite pour les étudiants et un essai gratuit de 34 jours pour tous les utilisateurs, mais coûte ensuite 15 $/mois. Disponible sur: iOS, Android

Honeydue Fusionner les dépenses avec votre partenaire peut être délicat – et gérer un budget ensemble peut être carrément frustrant. Mais si vous cherchez à établir un budget commun, Honeydue rend le processus un peu plus facile. Il vous permet de lier tous vos comptes bancaires et de placement que vous souhaitez inclure dans une seule application, puis il suit toutes vos transactions et économies combinées. Il comprend également une fonction de chat qui vous permet d’interroger votre partenaire sur les transactions inhabituelles ou suspectes. Cependant, Honeydue n’offre pas de définition d’objectifs, juste un suivi – vous ne pouvez donc pas contribuer de l’argent à partir d’un compte vers un objectif spécifique. Coût: Libre Disponible sur: iOS, Android

FAQ

Une application de budgétisation est une application numérique destinée à vous aider à planifier, suivre et gérer vos finances. Les applications de budgétisation sont ne pas un portefeuille numérique, n’offrent généralement pas de cartes de crédit ou de débit et ne vous permettent généralement pas de payer vos factures par leur intermédiaire. Les applications de budgétisation sont conçues pour vous aider à voir combien d’argent rentre et combien sort chaque mois, afin que vous puissiez mieux suivre les dépenses, planifier les achats et créer des objectifs d’épargne et de remboursement de la dette. Certains sont affiliés à des banques ou à des coopératives de crédit, bien que vous n’ayez pas besoin d’avoir un compte auprès de la banque pour utiliser l’application. D’autres applications de budgétisation ne sont pas affiliées aux institutions bancaires.

Comment fonctionnent les applications de budgétisation ? Chaque application a son propre processus et sa propre méthodologie, mais généralement, elles vous permettent de lier vos comptes bancaires et de définir des objectifs d’épargne personnels. L’application suivra et classera ensuite toutes vos dépenses et créera des rapports pour vous aider à mieux comprendre votre situation financière actuelle. Une fois que vous savez où va votre argent, vous pouvez changer vos habitudes et allouer de l’argent à des objectifs spécifiques.

Comment choisir la bonne application de budgétisation pour mes finances ? Pour choisir l’application de budgétisation qui vous convient, tenez compte de votre situation financière actuelle et fixez-vous des objectifs financiers à court et à long terme. Une fois que vous savez où vous en êtes financièrement et sur quoi vous travaillez, vous pouvez comparer les fonctionnalités et voir quelle application correspond le mieux à votre style de budgétisation.

Méthodologie

CNET examine les applications financières en les comparant de manière exhaustive selon des critères définis. Nous considérons les caractéristiques et fonctionnalités de chaque application de budgétisation, y compris l’expérience utilisateur, l’interface, les options de support et la valeur globale par rapport au prix. Nous évaluons également les fonctionnalités clés, notamment la possibilité de définir des objectifs d’épargne, de se connecter à plusieurs comptes bancaires en toute sécurité.

