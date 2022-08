Meilleures applications d’apprentissage des langues pour 2022

Vous voulez apprendre une deuxième langue? Il y a une application (en fait, plusieurs) pour ça. Que vous planifiez un voyage passionnant à l’étranger ou que vous souhaitiez passer votre temps libre faire quelque chose d’enrichissant (et que vous n’avez pas le temps de suivre des cours traditionnels), une application d’apprentissage des langues peut vous aider. Les meilleures applications d’apprentissage des langues peuvent développer votre vocabulaire, développer une grammaire appropriée et éventuellement vous permettre de parler couramment grâce à des leçons faciles à digérer, le tout dans le confort de votre téléphone intelligent ou portable.

Il existe de nombreuses applications d’apprentissage des langues parmi lesquelles choisir, alors assurez-vous de voir quels types de stratégies chaque programme utilise pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Les meilleures applications d’apprentissage des langues sont également économiques, en particulier par rapport à la scolarité formelle ou au tutorat avec un expert en langues. Beaucoup ont reconnaissance de la parole, ce qui est essentiel pour vous assurer d’avoir une prononciation correcte. D’autres offrent plusieurs options linguistiques, ce qui est idéal lorsque vous souhaitez apprendre plusieurs langues.

Voici les 10 meilleures applications d’apprentissage des langues qui vous permettent d’apprendre facilement une langue à votre rythme. Vous aurez l’air d’un locuteur natif en un rien de temps !

Lire la suite: Duolingo contre Rosetta Stone : comment choisir la meilleure application d’apprentissage des langues

Capture d’écran/Babbel J’ai trouvé que Babbel ressemblait le plus à un cours de langue étrangère que vous verriez dans un programme scolaire en ligne. La mise en page minimaliste de l’application Babbel permet d’éviter une nouvelle langue (Français pour moi) de sembler accablant, sans le rendre ennuyeux. Chaque leçon vous emmène à travers les traductions et comprend des variations du mot ou de la phrase, des images et si c’est formel ou informel. S’il vous demande d’épeler une phrase, les lettres sont incluses. Vous pouvez également voir les nouveaux mots que vous apprenez utilisés dans les conversations courantes, les écouter (si vous choisissez d’activer l’audio), répéter les phrases et en savoir plus sur les groupes de verbes. Les cours de langue de 15 minutes sont faciles à intégrer à votre journée, que ce soit pendant votre trajet, avant de vous coucher ou pendant votre pause déjeuner. Le module Mon activité vous permet de suivre tous vos progrès. Babbel est gratuit, ou vous pouvez souscrire à un forfait. Un abonnement de trois mois coûte 27 $, six mois coûte 46 $ et un an coûte 75 $.

Mondly/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Semblable aux gouttes, Mondi est une application amusante et colorée qui dispose de plusieurs fonctionnalités dont vous pouvez profiter même si vous n’êtes pas abonné à Premium. J’ai essayé le hongrois débutant sur cette application, et j’ai aimé la façon dont elle proposait de vous montrer différentes conjugaisons si vous tapiez sur des verbes. L’application contient des images, des traductions et des aides auditives pour vous aider dans votre style d’apprentissage spécifique. L’instructeur parle également les mots et les phrases d’une manière plutôt mélodique, ce qui m’a permis de les rappeler plus facilement (même après avoir essayé différentes langues sur différentes applications). En plus de cela, Mondly offre une énorme remise sur ses fonctionnalités Premium pour les cinq prochains jours. Accès à vie à Prime (qui comprend les 41 langues) est généralement de 2 000 $ par an, mais il est tombé à 90 $. Si vous vous abonnez à Premium, vous aurez également accès à des cours spéciaux pour enfants.

Duolingo/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET En tant qu’utilisateur régulier de Duolingo, j’apprécie l’interface colorée de l’application et exercices courts et ludiques. L’application ne limite pas le nombre de langues que vous pouvez essayer d’apprendre en même temps (personnellement, je pense que deux est un bon maximum si vous voulez retenir quelque chose). J’utilise Duolingo pour pratiquer l’espagnol et l’allemand. Pour vous assurer de ne pas vous rouiller sur les bases, même si vous avez “maîtrisé” une compétence en atteignant un niveau supérieur, la compétence peut toujours “briser” si vous ne la révisez pas de manière cohérente. Pratiquez à nouveau la compétence et elle se réparera d’elle-même. J’aime la mise en page conviviale de Duolingo et la fonction “série”, qui vous motive à continuer en suivant le nombre de jours où vous avez atteint votre objectif de points. Dans l’application, vous pouvez accéder à des ressources telles que Duolingo Stories, qui sont de courtes histoires audio qui vous permettent de vérifier vos capacités de compréhension au fur et à mesure. je m’abonne aussi Prime pour 7 $ par mois qui comprend une expérience sans publicité, des leçons téléchargeables et une “santé” illimitée.

Memrise/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET L’une de mes parties préférées de Memrise est l’utilisation par l’application de courtes vidéos pour montrer comment de vrais habitants expriment différentes phrases dans une conversation. J’ai essayé le cours de français, et la première leçon seule m’a permis d’écouter le ton de la voix et la prononciation décontractée, ainsi que de me montrer la traduction littérale de la phrase et d’expliquer son utilisation genrée. L’application vous aide également à repérer des modèles dans la langue pour faciliter l’amélioration de vos compétences. Quelques leçons sont disponibles gratuitement tous les jours, mais vous pouvez appuyer sur Mettre à niveau dans l’application et choisissez parmi un abonnement mensuel (9 $ par mois), un abonnement annuel (8,49 $ par mois) ou un paiement unique de 120 $ pour un accès à vie.

Busuu/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Lorsque vous vous inscrivez à Busuu, vous sélectionnez la langue que vous souhaitez apprendre, et l’application vous aide à déterminer à quel point vous en êtes avancé et pourquoi vous voulez l’apprendre, et à quel niveau. À partir de là, vous définissez un objectif d’étude quotidien, et si vous vous abonnez au plan premium, il crée un plan d’étude afin que vous atteigniez votre objectif à une date déterminée. Par exemple, Busuu dit que si j’étudie trois fois par semaine pendant 10 minutes par jour, je parlerai assez couramment la langue que j’ai choisie dans environ huit mois. La prime coûte environ 6 $ par mois pendant un an. Même sans prime, Busuu proposait des outils précieux si vous souhaitez apprendre une langue. Il existe également une option Premium Plus pour environ 7 $ par mois pour des fonctionnalités supplémentaires. J’ai essayé l’italien avec Busuu et j’ai aimé la mise en page claire et lumineuse de l’application. Busuu propose également des rappels utiles : la deuxième fois que je me suis connecté, cela m’a rappelé des “mots faibles” que je devais revoir pour améliorer mon vocabulaire. En plus d’écouter une phrase associée à une photo de l’action correspondante, Busuu a inclus des conseils de vocabulaire utiles (comme ça “ciao” peut signifier “bonjour” ou “au revoir”).

Lirica / Capture d’écran de Shelby Brown / Crumpe Si vous écoutez suffisamment n’importe quelle chanson, vous apprendrez tous les mots par répétition, même s’ils sont dans une langue différente. Mais comment comprendre ce qu’ils signifient ? C’est là que le Application Lirica entre en jeu. Cette application est unique dans son approche de l’enseignement de l’espagnol et de l’allemand. Au lieu des méthodes d’enseignement traditionnelles pour apprendre une langue, Lirica utilise la musique populaire d’artistes latins et reggaeton pour vous aider à apprendre la langue et la grammaire. En plus d’apprendre la langue, vous vous immergez également dans la culture qui la sous-tend. L’application comprend également des faits sur l’artiste pendant que vous apprenez. Lirica a un essai gratuit d’une semaine, puis c’est environ 4 $ par mois. Pour l’instant, l’application ne propose que l’espagnol et l’allemand, mais son site Web indique qu’elle prévoit d’ajouter d’autres langues à l’avenir.

Gouttes / Capture d’écran par Shelby Brown / Crumpe J’ai essayé le grec sur l’application Drops. La mise en page amusante et colorée de l’application a définitivement rendu la langue (qui a son propre alphabet) moins intimidante. L’application montre aux utilisateurs chaque mot de l’alphabet grec et de l’alphabet anglais, prononce le mot et en montre une image. Drops ajoute constamment de nouvelles langues, plus récemment, l’application a introduit Ainu, une langue japonaise indigène. Si vous n’êtes pas abonné à prime de 10 $ par mois, vous devez attendre 10 heures pour accéder à une autre leçon, mais vous pouvez consulter vos statistiques après avoir terminé la leçon (bonnes réponses, mauvaises réponses et mots appris) et appuyer sur les mots que vous avez appris pour les entendre à nouveau prononcés (et voir écrits en alphabet grec). Cela peut vous donner une longueur d’avance lorsque votre prochaine leçon commencera.

Netflix/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une application, la version gratuite Apprentissage des langues avec l’extension Netflix Chrome peut être utile dans votre parcours pour devenir multilingue. Installer l’extension et cliquez sur l’icône pour lancer le catalogue de film et émission de télévision options. Vous avez cependant besoin d’un abonnement à Netflix. Une fois que vous lancez le catalogue, vous pouvez choisir parmi des centaines de titres qui utilisent des films sur Netflix pour aider à enseigner différentes langues. Par exemple, si vous souhaitez travailler votre espagnol, sélectionnez la langue dans le menu déroulant, ainsi que le pays où vous utilisez Netflix. Si vous regardez aux États-Unis, l’extension génère 306 titres. Pour regarder l’un des films, cliquez simplement sur le bouton rouge “Regarder sur Netflix”. Selon la langue que vous souhaitez apprendre, vous aurez peut-être moins de titres parmi lesquels choisir. Pendant la lecture de la série ou du film, deux ensembles de sous-titres s’affichent en bas de l’écran. Un ensemble est votre langue maternelle et l’autre est celle que vous voulez apprendre. Les mots sont mis en valeur au fur et à mesure qu’ils sont prononcés, comme un chant de karaoké. Vous pouvez écouter le dialogue phrase par phrase, mettre en pause et rejouer au besoin, accéder à un dictionnaire intégré et plus encore.

Pimsleur Pimsleur est une application qui propose 51 langues à apprendre, mais fournit les informations sous la forme d’un podcast. Essentiellement, vous choisirez la langue que vous souhaitez apprendre et commencerez une leçon auditive de 30 minutes (téléchargeable et compatible avec Alexa). L’application dispose également d’un mode conduite, ce qui vous permet d’améliorer vos compétences linguistiques lors de longs trajets sans regarder un écran. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de sept jours. Un abonnement Audio uniquement coûte 15 $ par mois, tandis qu’un abonnement Premium, qui comprend les 12 langues les plus vendues, coûte 20 $ par mois. Les fonctionnalités incluent des leçons de lecture, des défis de jeu de rôle et des flashcards numériques.

Rosetta Stone/Capture d’écran par Shelby Brown/Crumpe Peut-être le service d’apprentissage des langues le plus connu, Rosetta Stone a parcouru un long chemin depuis ses débuts dans les années 90. Mes parents ont encore chez eux un coffret de disques pour apprendre l’espagnol. C’est beaucoup plus facile maintenant avec l’application Rosetta Stone, mais vous avez encore besoin d’au moins 30 minutes pour terminer une leçon principale. J’ai essayé la première leçon d’irlandais de Rosetta Stone, qui était principalement auditive avec des images, bien qu’il existe des moyens de personnaliser l’application en fonction de vos préférences d’apprentissage. La leçon a commencé assez difficile, d’autant plus que j’étais complètement nouveau dans la langue irlandaise. Mais c’est devenu plus facile au fur et à mesure. L’application iOS a reçu une mise à jour l’année dernière qui a introduit la réalité augmentée dans le mélange. Cela active Seek and Speak, qui est un défi de type chasse au trésor. Dirigez l’appareil photo du téléphone vers un objet et obtenez une traduction dans la langue que vous apprenez. Rosetta Stone a un variété d’options d’abonnementselon la langue – par exemple, l’espagnol coûte 36 $ pour trois mois, 96 $ pour un an ou 179 $ pour un accès illimité à vie à toutes ses langues.