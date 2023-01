Meilleures applications Apple Watch : ne vous embêtez pas avec les options tierces

Apple Watch Series 8 est une mise à niveau itérative par rapport à la série 7. À chaque nouvelle itération, l’Apple Watch devient plus avancée. Il est particulièrement remarquable lorsqu’il s’agit de suivi de votre santé et de votre condition physique. Si vous souhaitez profiter des meilleures applications Apple Watch, nous avons quelques conseils assez simples : sautez l’App Store et restez avec les applications natives de la montre.

Des entreprises comme Amazon, eBay, Target, Slack et TripAdvisor ont abandonné la prise en charge des applications Apple Watch, mais ces services sont de toute façon mieux adaptés à nos téléphones, tablettes et ordinateurs portables. Ce qui compte, c’est le suivi d’activité intégré, les applications Messages et Téléphone – les choses que nous voulons à portée de main pour un coup d’œil rapide et pratique, quelle que soit la version d’Apple Watch que nous utilisons actuellement.

“La montre est vraiment une question de commodité”, a déclaré Ray Wang, analyste principal et fondateur de Constellation Research. “Vous n’allez pas passer autant de temps devant votre montre. Je pense donc que le secret de la création d’une bonne application Apple Watch est de la considérer comme un accessoire en plus de quelque chose. Très peu de gens l’utilisent de manière autonome à moins que c’est pour la forme physique ou la santé ou une sorte de surveillance.”

Lorsque l’Apple Watch a été lancée en 2015, elle avait 3 000 applications disponibles en téléchargement. Aujourd’hui, il existe plus de 20 000 applications, dont 44 sont intégrés dans le portable. Alors que les montres n’étaient pas un accessoire très demandé en 2015, l’Apple Watch s’est avérée être un outil utile pour vérifier les messages, la météo et les rappels, a ajouté Wang – qui sont tous déjà intégrés à l’appareil.

Voici plusieurs applications Apple Watch natives que vous n’utilisez peut-être pas déjà.

1. Dormir

L’Apple Watch était en retard sur le jeu en ce qui concerne le suivi du sommeil – une fonctionnalité de bien-être cruciale que des rivaux comme Fitbit proposent depuis des années. Tandis que L’application Sommeil d’Apple peut ne pas être aussi complet que la surveillance du sommeil disponible sur d’autres appareils, c’est toujours un excellent moyen de suivre votre sommeil et d’adopter une routine régulière à l’heure du coucher. Lorsque vous portez votre Apple Watch pendant la nuit, elle vous indique combien de temps vous avez passé à dormir au lit ainsi que votre fréquence respiratoire pendant le sommeil. Cette dernière fonctionnalité est un nouvel ajout qu’Apple a lancé avec WatchOS 8 en septembre.

2. Portefeuille

L’Apple Watch est conçue pour que vous n’ayez pas à chercher votre téléphone aussi souvent, et l’application Portefeuille est l’un des meilleurs exemples. Il vous permet de stocker des éléments tels que des cartes de crédit, des cartes d’embarquement et des billets de cinéma sur votre poignet une fois que vous les avez ajoutés à l’application Wallet sur votre téléphone. Cela signifie que vous n’aurez pas à fouiller dans votre sac à main ou votre poche pour effectuer un achat rapide ou embarquer sur votre vol. Apple étend également ce que l’application Wallet peut faire dans WatchOS 8, qui introduit la possibilité d’ajouter des clés de maison et des cartes d’identification à votre montre.

3. Messagerie

L’application Messages est l’une des applications Apple Watch les plus basiques et fondamentales, mais elle est également parmi les plus utiles. Comme son nom l’indique, Messages vous permet de lire et de répondre aux SMS directement depuis votre poignet. Votre téléphone reste le meilleur outil pour envoyer de longs messages texte, mais l’Apple Watch peut être utile pour envoyer des réponses courtes et urgentes lorsque vous n’avez pas le temps d’atteindre votre téléphone. Si vous avez le Apple Watch série 7le dernier modèle, vous pourrez répondre aux textes en utilisant le nouveau clavier QWERTY de l’appareil, ce qui est beaucoup plus facile que d’utiliser la fonction Scribble.

4. Bruit

Si vous avez une Apple Watch Series 4 ou ultérieure, vous pouvez utiliser le Application de bruit pour mesurer le son ambiant dans votre environnement. Si le niveau de décibels a augmenté à un point tel que votre audition pourrait être affectée, l’application peut vous avertir d’une simple pression sur votre poignet.

5. Suivi des cycles

Les femmes peuvent utiliser le Application de suivi de cycle pour enregistrer des détails sur votre cycle menstruel, y compris des informations sur le flux et des symptômes tels que des maux de tête ou des crampes. En utilisant ces données, l’application peut vous avertir du moment où elle prédit que votre prochaine période ou fenêtre fertile est sur le point de commencer.

6. ECG

Si vous avez une Apple Watch Series 4 ou ultérieure, vous disposez d’un capteur de fréquence cardiaque électrique qui fonctionne avec le Application ECG passer un électrocardiogramme (parfois appelé électrocardiogramme par les cardiologues). Vous aurez également besoin d’un iPhone 6S ou d’une version ultérieure, et le téléphone et la montre devront être sur la dernière version d’iOS et de WatchOS, respectivement. Il n’est pas non plus disponible dans toutes les régions.



7. Nouvelles

L’application News vous aidera à suivre les événements actuels à la volée, en vous montrant des histoires qu’elle sélectionne en fonction de vos intérêts. Cependant, il n’est pas disponible dans toutes les régions.

8. Pleine Conscience

L’Apple Watch propose depuis longtemps des exercices de respiration. Mais WatchOS 8 L’application Mindfulness, qui a remplacé l’application Breathe, ajoute une nouvelle option au répertoire de relaxation de l’Apple Watch : des réflexions qui vous invitent à faire une pause et à réfléchir à des moments spéciaux de votre vie. Vous pouvez toujours accéder aux sessions Breathe à partir de cette application, mais la nouvelle option Reflect vous offre simplement un autre moyen de faire une pause dans votre journée.

9. À distance

Si vous possédez une Apple TV, vous pouvez utiliser votre montre comme une autre télécommande, en supposant que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Utilisez l’application Remote pour glisser sur le cadran de la montre et parcourir les options du menu Apple TV, et lire ou mettre en pause des émissions.

10. Caméra

Vous ne pouvez pas prendre de photo avec votre montre elle-même. Mais avec l’application Appareil photo, votre montre peut servir de télécommande pour l’appareil photo de votre iPhone. Utilisez-le pour vous aider à prendre des selfies ou à commencer à enregistrer sur votre téléphone à travers la pièce, afin que vous puissiez enfin réunir tout le monde dans cette grande photo de groupe.

11. Talkie-walkie

Les Application talkie-walkie vous permet d’utiliser votre montre comme talkie-walkie pour discuter avec une autre personne portant une Apple Watch. Vous appuyez sur un bouton pour parler et vous le relâchez pour écouter la réponse. L’application n’est pas disponible dans toutes les régions et les deux participants doivent disposer d’une connectivité via une connexion Bluetooth à l’iPhone, au Wi-Fi ou au cellulaire. Vous devez également accepter une invitation à entrer en contact avec quelqu’un via l’application – il ne peut pas simplement commencer à vous parler.

12. Mémos vocaux

Comme sur l’iPhone, vous pouvez utiliser l’application Voice Memos sur votre Apple Watch pour enregistrer des notes personnelles et des choses à retenir lors de vos déplacements. Les mémos vocaux que vous enregistrez sur la montre seront automatiquement synchronisés avec tous les autres appareils iOS sur lesquels vous êtes connecté avec le même identifiant Apple.

L’avenir des applications Apple Watch natives

La collection d’applications Apple Watch natives est probablement loin d’être complète. Nous avons vu l’ajout de l’application Sleep et de l’application Blood Oxygen avec la mise à jour logicielle respective de WatchOS 7 de l’année dernière et Apple Watch Series 6. Et si l’on en croit les rapports, Apple a des ambitions plus larges dans l’espace de santé et de bien-être que nous pourrions voir dans le les années à venir. La société travaillerait sur des outils de mesure de la pression artérielle et du thermomètre pour l’Apple Watch, selon Le journal de Wall Street. Apple travaille également sur un capteur de glycémie qui pourrait aider les diabétiques à gérer leur glycémie, Bloomberg a rapporté l’année dernière, bien qu’il indique que cette fonctionnalité ne sera probablement pas disponible dans le commerce avant plusieurs années.