Meilleures alternatives MacBook Pro pour 2022

Heureusement pour les utilisateurs d’Apple, Apple a apporté des modifications indispensables au MacBook Pro des dernières générations. Cela ne veut plus dire clavier horrible, Barre tactile ennuyeuse ou une dépendance excessive aux connexions Thunderbolt/USB-C. Les derniers modèles de la MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces sont livrés avec des processeurs de la série M1, une conception de premier ordre et des écrans avec rétroéclairage mini-LED. Apple a également rajouté certains des ports qui manquaient dans les générations précédentes et supprimé la barre tactile.

Mais le fait demeure qu’il existe une bien plus grande variété de conceptions, d’ensembles de fonctionnalités et de choix d’affichage pour les ordinateurs portables Windows et les Chromebooks, et les fenêtres reste la plateforme préférée pour jouer à des jeux en local. Jeu en nuage permet aux Mac de contourner le problème du jeu dans une certaine mesure, mais pas complètement ; seule une fraction de l’univers des jeux est jouable via le cloud.

Un peut repousser les limites de votre budget, et ceux qui ont mis de côté une belle somme d’argent voudront peut-être quelque chose d’un peu plus personnalisable. Personne ne peut nier cette chose attrayante à propos de Ordinateurs portables Windows est la variété. Même en essayant d’imiter les offres d’un MacBook (ou d’un iPad ou iPad Pro) il y a toutes les tailles de bien moins chères Chromebooksainsi que des ordinateurs portables 14 et 15 pouces légèrement plus petits et plus légers que le MacBook Pro 16 pouces, mais pas aussi petits que le MacBook Air 13 pouces, sur toute la gamme de prix. Vous pouvez également obtenir plus de variété, avec des alternatives comme 2 en 1. De plus, nous voyons beaucoup de expérimentation de conceptions multi-écrans.

Cette liste est périodiquement mise à jour avec de nouveaux modèles que nous avons testés et révisés. C’est un excellent point de départ pour se faire une idée de ce qui est disponible. Si vous avez besoin de conseils pour savoir si un type particulier d’ordinateur portable ou deux-en-un vous convient, passez à notre FAQ sur les ordinateurs portables en bas de la liste.

Ainsi, lorsque vous souhaitez utiliser Windows, voici nos recommandations pour les ordinateurs portables afin de combler ce vide de la taille d’un MacBook dans votre vie.

Pour beaucoup moins qu’un MacBook Pro 13 d’entrée de gamme, le HP Envy x360 13 est un excellent choix pour un lycéen ou un étudiant plus âgé – ou pour tous ceux qui recherchent un petit, élégant et facile à voyager avec deux- dans une. Il est léger à un peu moins de 3 livres (1,3 kg) et la durée de vie de la batterie est longue malgré sa taille. Il est également disponible avec un choix de processeurs AMD Ryzen 5 4500U ou Intel Core de 11e génération.

Version légèrement mise à jour et renommée du Yoga C940, le Yoga 9i est juste un peu plus grand qu’un MacBook Pro 13 pouces, rapide, attrayant et riche en fonctionnalités. De plus, il vous offre quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir dans un MacBook : l’écran à 360 degrés qui vous permet de l’utiliser comme une tablette ou de l’installer dans une configuration de tente ou de kiosque.

Lori Grunin/Crumpe

Si, comme moi, vous n’êtes pas un fan des écrans OLED pour l’édition de photos — ils ne sont pas optimisés pour Adobe RVB et ne sont pas excellents pour la plage tonale dans l’ombre — alors ce dont vous avez besoin est un ordinateur portable avec un bon Affichage IPS. Le Dell XPS 17 9720 avec l’option d’écran 4K offre cela, et il n’est pas aussi réfléchissant que les écrans OLED que j’ai vus. Le logiciel PremierColor de Dell n’est pas parfait, mais il vous donne plus de contrôle sur les paramètres d’écran que la plupart que j’ai vu, et il dispose de deux contrôleurs Thunderbolt 3 pour rendre vos disques externes heureux. Il est plus lourd que le MacBook, mais pas beaucoup plus gros, surtout compte tenu de son écran plus grand de 17 pouces. Et bien que sa durée de vie de la batterie ne soit pas formidable, ses performances peuvent certainement suivre.

Et une excellente alternative à moindre coût est le Dell Inspiron 16 Plus, qui ne se dirige pas vers le haut de la gamme principalement en raison de sa qualité de construction inférieure, et je suppose que si vous recherchez un équivalent MacBook Pro, vous veulent le châssis métallique, un meilleur écran et des composants haut de gamme. Mais si vous souhaitez également économiser jusqu’à 1 000 $, cela vaut la peine d’être considéré.

