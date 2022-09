Meilleures alertes médicales de 2022

Appeler le 911 est la première réponse après une chute ou une blessure, mais il n’est pas toujours possible de joindre le téléphone après un accident. Pour les personnes de plus de 65 ans, les chutes sont principale cause de blessures et de décès par blessures. C’est pourquoi il est important d’être préparé et d’envisager d’envoyer une alerte médicale à vous-même ou à vos proches plus âgés. Alors que la plupart des gens ont des smartphones ces jours-ci, il peut être prudent de jouer la sécurité et d’obtenir un dispositif d’alerte médicale.

Les alertes médicales sont des dispositifs qui vous permettent d’appeler une aide d’urgence à l’aide d’un bouton qui est toujours sur vous, comme un bracelet ou un pendentif. Ils sont utiles pour les personnes particulièrement vulnérables aux chutes ou à d’autres urgences médicales. Non seulement ils offrent aux soignants et à leurs proches des une tranquillité d’esprit indispensableils peuvent sauver des vies.

Les systèmes d’alerte médicale ont parcouru un long chemin depuis cet emblématique Publicité Lifecall dans les années 1980 (“Je suis tombé et je ne peux pas me relever!”). Alors que tous les systèmes d’alerte médicale dépendaient des lignes fixes pour fonctionner, beaucoup utilisent désormais les données cellulaires, offrant plus de flexibilité et d’accessibilité. Les alertes médicales modernes offrent également des fonctionnalités supplémentaires pour ceux qui le souhaitent, telles que les rappels de médicaments, la détection des chutes, le suivi de la localisation et le suivi de la condition physique.

Avec autant d’options disponibles, il est plus compliqué que jamais de trouver la meilleure option d’alerte médicale pour vous ou les besoins individuels de votre proche en fonction des conditions médicales, du budget et d’autres facteurs. À l’aide des avis des acheteurs et des conseils d’experts, nous avons organisé cette liste des meilleures alertes médicales pour une gamme de besoins.

Baie d’alarme médicale Les alertes médicales à domicile sont idéales pour ceux qui ne quittent pas souvent la maison. Ils ne peuvent pas être utilisés en déplacement (comme à l’épicerie), car ils doivent rester connectés à une unité de base à domicile. Mais ils travaillent dans la cour ou même quelques maisons plus bas, tant que vous en trouvez un avec une bonne portée – comme cette alerte médicale de Bay Alarm Medical. L’alerte médicale à domicile de Bay Alarm Medical peut être utilisée avec une ligne fixe ou un service cellulaire. Choisissez entre les boutons d’aide du pendentif ou du bracelet, tous deux étanches avec une portée signalée de 800 à 1 000 pieds de la station de base. Il est également livré avec quatre boutons d’aide à mettre sur le mur. Il s’agit d’un système surveillé, ce qui signifie que le bouton d’aide a un accès 24h/24 et 7j/7 aux opérateurs d’urgence qui peuvent envoyer les autorités locales et/ou appeler des proches si nécessaire. Tous les systèmes surveillés nécessitent des frais mensuels, et le prix de Bay Alarm est très raisonnable par rapport à d’autres sociétés, sans frais de démarrage supplémentaires. Les utilisateurs signalent des temps de réponse rapides et un service de haute qualité de la part des opérateurs de Bay Alarm. Vous pouvez également ajouter la détection de chute – une fonctionnalité qui peut détecter automatiquement une chute et envoyer une alerte d’urgence au nom du porteur. Bien que cette alerte médicale ne comporte pas de fonctionnalités supplémentaires, telles que des rappels de médicaments ou un suivi de la condition physique, son prix abordable, sa fiabilité et sa facilité d’utilisation en font notre premier choix pour une alerte à domicile.

MobileAide Si vous souhaitez davantage de fonctionnalités avec votre système d’alerte médicale à domicile, MobileHelp Classic est un choix solide. Il est livré avec une suite d’outils utiles pour les utilisateurs et les soignants via son application, MobileHelp Connect, y compris la possibilité de voir les emplacements récents ou d’envoyer une demande de localisation. Vous pouvez ajouter des services de rappel de médicaments pour 5 $ de plus par mois, ainsi que le suivi des activités pour 5 $ de plus par mois. La détection de chute est également disponible à 10 $ par mois. Le système de MobileHelp n’a pas d’option de ligne fixe – il ne fonctionne que sur un réseau cellulaire (dans ce cas, AT&T). Le bouton d’aide étanche se présente sous forme de cordon ou de bracelet, avec une portée signalée de 1 400 pieds à partir de l’unité de base. L’unité de base dispose d’une batterie de secours avec jusqu’à 30 heures d’autonomie, ce qui est utile en cas de panne de courant. MobileHelp offre une surveillance basée aux États-Unis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des temps de réponse rapides et une équipe de réponse professionnelle et courtoise, selon les avis des clients. Si vous optez pour tous les extras, vous envisagez un coût mensuel d’environ 55 $ – mais MobileHelp propose une gamme de façons de réduire ce prix, y compris des remises, des promotions fréquentes et la possibilité de choisir entre des prix mensuels, trimestriels, plans de paiement semestriels ou annuels.

Animé Contrairement aux alertes médicales à domicile, les systèmes mobiles ne nécessitent pas d’unité de base, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser n’importe où – au magasin, sur la route ou partout où il y a un service cellulaire. Ils sont idéaux pour les personnes âgées actives ou handicapées qui quittent souvent la maison. Cette alerte médicale en déplacement de Lively offre la meilleure combinaison de fonctionnalités et d’abordabilité que nous puissions trouver, ce qui en fait notre principale recommandation pour un système mobile. Au lieu d’un pendentif ou d’un bracelet, il se compose d’un petit bouton d’aide qui peut être attaché à pratiquement n’importe quoi, y compris votre ceinture, votre sac à main ou un cordon. Un inconvénient potentiel des alertes mobiles est la durée de vie de la batterie – comme tous les appareils électroniques portables, ils doivent être rechargés régulièrement pour fonctionner. Mais le Lively Mobile Plus a une généreuse autonomie de 80 heures, vous n’avez donc pas à vous soucier de le brancher chaque nuit. Autre avantage : le suivi GPS est inclus avec le Mobile Plus sans frais supplémentaires. Une caractéristique qui distingue le Mobile Plus est la possibilité d’accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non seulement à un centre d’appels d’urgence, mais également aux soins d’urgence, ce qui vous permet de parler à un médecin ou à une infirmière à tout moment. Avec cette fonctionnalité incluse, vous ne payez toujours que 30 $ par mois, ou 40 $ par mois si vous souhaitez également détecter les chutes. (Les membres AARP bénéficient d’une réduction sur les produits Lively.)

Philips Si le suivi de localisation est une priorité pour vous, un système d’alerte médicale se démarque des autres : le Philips Lifeline GoSafe 2. Il utilise cinq technologies de localisation pour le suivi, dont le GPS, le Wi-Fi et le balisage audio, ce qui permet une lecture plus précise. et offre plusieurs options de sauvegarde au cas où une technologie ne fonctionnerait pas. Le GoSafe 2 est un peu cher – il coûte 50 $ par mois et l’activation de l’appareil est en supplément, bien qu’il y ait une remise pour les membres de l’AARP. Ce prix vous donne accès à un centre d’opérations d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, basé au Canada, ainsi qu’à la détection de chute libre. Dans ce cas, vous n’avez que l’option d’un pendentif bouton d’aide (aucun bracelet n’est disponible), qui a une batterie rechargeable qui dure jusqu’à deux ou trois jours, bien que certains utilisateurs disent que c’est un peu encombrant à porter. Le GoSafe 2 n’a pas accès à des professionnels de la santé ou à des avantages supplémentaires comme le suivi des activités. Mais Philips est une marque de confiance avec une longue histoire dans l’industrie des alertes médicales, et avec ses temps de réponse rapides et son suivi de localisation avancé, il s’agit toujours d’une excellente alerte médicale pour la bonne personne.

Baie d’alarme médicale Les utilisateurs férus de technologie pourraient penser que vous pouvez simplement utiliser n’importe quelle montre connectée comme alerte médicale. Après tout, vous le portez toujours de toute façon et vous pouvez l’utiliser pour passer des appels d’urgence. Mais une montre intelligente dédiée aux alertes médicales est différente : elle vous permet d’appuyer simplement sur un bouton SOS et d’accéder rapidement à un centre de répartition d’urgence 24h/24 et 7j/7 ou d’appeler vos soignants. Certaines montres intelligentes d’alerte médicale nécessitent un smartphone, mais la montre intelligente Bay Alarm SOS est fonctionnelle toute seule. Il a un appel bidirectionnel, donc si vous appuyez sur le bouton d’aide, vous pouvez parler directement au répartiteur via la smartwatch (et vous pouvez également parler à vos proches). Il dispose également d’un suivi de localisation et d’un suivi de pas intégré. La durée de vie de la batterie varie de six à 18 heures, selon l’utilisation, et l’appareil est résistant à l’eau avec un indice de protection IP67. Notez qu’il ne vient pas avec la détection de chute, car Bay Alarm dit que la technologie n’est “tout simplement pas assez précise” pour ses appareils de poignet. En plus des frais mensuels, la SOS Smartwatch coûte 179 $ pour posséder l’appareil.

Bien être Si vous voulez une alerte médicale de haute technologie avec toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez penser, pensez à WellBe Medical Alert Plus. Vous pouvez considérer cela comme une alerte médicale pour la maison intelligente – comme Alexa et une alerte médicale tout en un. Il se compose d’une smartwatch et d’un haut-parleur intelligent, tous deux connectés à la 4G pour vous permettre de parler à tout moment avec un centre d’intervention d’urgence 24h/24 et 7j/7. La smartwatch propose un suivi de la condition physique, une surveillance de la pression artérielle, un suivi des pas et d’autres données, et le haut-parleur vous permet d’écouter de la musique, de regarder les actualités ou de contrôler d’autres appareils domestiques intelligents. Les deux appareils peuvent également offrir des rappels sur les médicaments, les renouvellements d’ordonnances, les rendez-vous et plus encore. Tout se passe grâce à un assistant de santé virtuel activé par la voix appelé WellBe. (Vous pouvez également acheter la smartwatch et le haut-parleur intelligent séparément si vous n’avez pas besoin des deux.) Il y a une tonne de fonctionnalités disponibles avec WellBe, ce qui signifie qu’il est incroyablement polyvalent et peut remplacer plusieurs appareils dans votre maison – mais ce n’est probablement pas le système le plus intuitif s’il est destiné à quelqu’un de moins féru de technologie. Pour ceux qui sont à l’aise avec la technologie intelligente, cependant, cette alerte médicale est d’un excellent rapport qualité-prix.

Aloès Soin Santé Aloe Care Health prétend avoir “le système d’alerte médicale le plus avancé au monde”. C’est une affirmation assez audacieuse, mais son système est définitivement une version plus innovante de l’alerte médicale traditionnelle, tout en restant accessible et facile à utiliser. Le Smart Hub vous permet d’accéder à un centre d’appels 24h/24 et 7j/7 par activation vocale, et il surveille automatiquement la qualité de l’air, les mouvements et la température ambiante. Comme d’autres systèmes à domicile, Aloe Care dispose d’une unité de base et d’un bouton d’aide portable, et il utilise uniquement la couverture cellulaire 4G (pas de lignes fixes). Mais contrairement à d’autres marques, vous n’avez pas besoin de passer à un autre appareil si vous souhaitez également une couverture mobile. Vous pouvez simplement opter pour les forfaits Essentials Plus ou Total Care, qui sont livrés avec un appareil mobile qui peut aller n’importe où, tout en restant compatible avec votre unité domestique habituelle. (Cet appareil mobile est également livré avec une détection de chute libre.) L’application de soignant d’Aloe Care est l’une des meilleures du marché, selon les critiques. Il permet à vos proches de se connecter directement avec vous et de collaborer à vos soins. Ajoutez d’autres avantages petits mais importants – comme un coffre-fort gratuit pour vos objets de valeur à la maison et la possibilité d’amplifier le son pour les malentendants – et c’est une excellente alerte médicale tout-en-un pour ceux qui peuvent se le permettre.

LogicMark En général, les alertes médicales sans frais mensuels ne sont pas la meilleure solution. Ils ne sont pas surveillés, ils n’ont donc pas accès à des centres d’intervention d’urgence 24 heures sur 24, et il n’y a pas beaucoup d’options ou de fonctionnalités disponibles. Cependant, certaines personnes peuvent les préférer, en particulier celles qui ont des soignants à domicile ou une aide à proximité, ou celles qui n’ont pas les moyens de payer des frais mensuels. Les alertes médicales non surveillées déclenchent une alarme à haute voix ou se connectent directement au 911 ou aux soignants. Nous aimons le LogicMark FreedomAlert car il offre les options les plus personnalisables – vous pouvez le programmer pour appeler jusqu’à quatre contacts et le 911. Il est livré avec un pendentif de bouton d’aide étanche qui a une portée de 600 pieds à partir de l’unité de base et dispose de deux- façon d’appeler, de sorte que vous pouvez lui parler directement. Les aidants peuvent également transférer vos appels au 911 s’ils le souhaitent. LogicMark propose également un modèle plus abordable, le Alerte gardien 911qui ne peut appeler que le 911. Comme la plupart des alertes médicales non surveillées, ces deux modèles nécessitent une ligne fixe.

Lexy Savvides / Crumpe L’Apple Watch est techniquement une smartwatch ordinaire, pas un dispositif d’alerte médicale. Mais avec de nouvelles fonctionnalités comme la détection de chute, cela commence à brouiller la frontière entre les deux. La montre vous signale automatiquement si elle détecte une chute, puis contacte les services d’urgence et alerte les contacts désignés si elle ne détecte aucun mouvement dans les 60 secondes. Vous pouvez également appeler le 911 avec votre Apple Watch en utilisant Siri ou en maintenant le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le curseur SOS d’urgence apparaisse. Sa durée de vie de la batterie est similaire à la Smartwatch SOS de Bay Alarm, à environ 18 heures. Cependant, l’Apple Watch n’est pas livrée avec une surveillance d’urgence en direct, ni les fonctionnalités de soignant qui accompagnent une alerte médicale traditionnelle. De plus, si vous souhaitez utiliser la montre pour envoyer des messages et passer des appels même lorsque votre iPhone est hors de portée, vous devrez payer un supplément pour le service cellulaire mensuel (en utilisant le même fournisseur que votre téléphone). Vous pouvez vous attendre à payer environ 10 $ de plus par mois, selon votre fournisseur. Si vous n’avez pas besoin d’une assistance d’urgence 24h/24 et 7j/7 et que vous avez d’autres bonnes raisons d’utiliser une Apple Watch, comme ses solides capacités de suivi de la santé et de l’activité, cela peut être une option viable.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.