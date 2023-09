Meilleures actions 2023 : ces 7 surperforment Nvidia

Nvidia (NVDA) a été le leader incontesté du rallye boursier de 2023, triplant jusqu’à présent cette année, mais il ne fait pas partie des meilleures actions de 2023.







Carvana (CVNA) a grimpé en flèche de près de 1 000 %. Six autres actions ont également battu l’action NVDA, dont MoonLake Immunothérapie (MLTX), IonQ (IONQ), AppLovin (APPLICATION), Plateformes anti-émeute (ÉMEUTE), ImmunoGen (IMGN), Arlo Technologies (ARLO).

Toutes ces actions ont une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars et un cours supérieur à 10.

Super micro-ordinateur (SMCI) s’était qualifié pour cette liste à la clôture de vendredi, mais ce n’est plus le cas.

Ce sont des noms spéculatifs, sans aucun doute. La plupart de ces entreprises perdent de l’argent et espèrent continuer à le faire.

Quatre des sept sont proches de points d’achat possibles : Carvana, MoonLake Immunotherapeutics, Arlo Technologies et les actions IONQ, mais aucun n’est exploitable pour le moment.

Meilleures actions de 2023

Entreprise Téléscripteur Gain boursier depuis le 15 septembre Carvana CVNA 996% MoonLake Immunothérapie MLTX 449% IonQ IONQ 368% AppLovin APPLICATION 318% Plateformes anti-émeute ÉMEUTE 222% ImmunoGen IMGN 217% Arlo Technologies ARLO 211% Super micro-ordinateur SMCI 198% Nvidia NVDA 201%

Action Carvana

Lançant les meilleures actions de 2023, l’action Carvana a connu un gain de 996 % au 18 septembre. Le concessionnaire automobile en ligne a grimpé de 4 529 % depuis son plus bas de mai 2017, peu après son introduction en bourse, jusqu’au sommet d’août 2021 de 376,83. L’action CVNA s’est ensuite effondrée à 3,62 juste avant la fin de l’année dernière.

L’action Carvana s’est effondrée d’une base de tasse avec poignée le 14 septembre, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions sont ensuite retombées juste en dessous du point d’achat de 52,62 vendredi. L’action CVNA a encore bondi de 11 % sur la semaine.

La ligne de force relative se situe à un plus haut sur 52 semaines, reflétant la surperformance de Carvana par rapport à l’indice S&P 500.

Carvana continue de perdre de l’argent et devrait continuer à le faire dans un avenir prévisible, même si certains indicateurs clés se sont améliorés. Le chiffre d’affaires est en forte baisse par rapport à un an plus tôt, même si les ventes du deuxième trimestre ont augmenté par rapport au premier.

Actions de MoonLake

L’action MoonLake a grimpé de 449 % jusqu’à présent cette année.

La biotechnologie en phase de développement n’a aucun revenu, mais les espoirs sont grands pour son médicament expérimental, le sonelokimab, pour traiter l’hidrosadénite suppurée et l’arthrite psoriasique modérée à sévère.

Le 26 juin, l’action MLTX a grimpé de près de 78 % alors que MoonLake a annoncé de solides résultats sur 12 semaines pour le sonelokimab dans le traitement de l’hidradénite suppurée, une maladie qui provoque la formation de bosses douloureuses sous la peau. Le 12 septembre, l’action MoonLake a bondi de 10 %, reprenant sa ligne de 50 jours, après son rival Acélyrine (ACLN) a rapporté de faibles résultats pour son traitement de l’hidradénite suppurée. Depuis, les actions testent la ligne des 50 jours.

L’action MLTX a un point d’achat de consolidation de 63,40. Il pourrait forger une poignée, qui offrirait une entrée légèrement inférieure à 62,69.

En octobre, MoonLake prévoit de dévoiler les résultats sur 24 semaines pour le traitement de l’hidrosadénite suppurée, avec la publication début novembre d’une étude de 12 semaines pour le traitement de l’arthrite psoriasique.

Actions IonQ

L’action IONQ a bondi d’un peu plus de 368 % en 2023. Les actions sont sorties d’une base de coupe courte le 12 septembre, mais se sont inversées à la baisse ce jour-là et ont continué de baisser le reste de la semaine. Les actions sont depuis retombées à la ligne des 50 jours.

Le spécialiste de l’informatique quantique, IonQ, perd toujours de l’argent. Les revenus ont plus que doublé depuis plusieurs trimestres, mais les 5,5 millions de dollars du deuxième trimestre restent un niveau faible.

Actions AppLovin

L’action APP a grimpé de près de 318 % depuis le début de l’année. Les actions tentent de franchir une courte consolidation après avoir bondi pendant la majeure partie de l’année. Une nouvelle consolidation ou un test de la ligne de course de rattrapage de 50 jours pourrait offrir une nouvelle opportunité d’achat.

AppLovin a été rentable au deuxième trimestre et devrait être bien dans le noir pour l’année. La croissance des revenus est au mieux inégale, mais les ventes ont augmenté de manière séquentielle au cours des deux derniers trimestres.

Stock de plates-formes anti-émeutes

L’action RIOT a grimpé de plus de 222 % en 2013. Mais après avoir culminé à 20,65 le 14 juillet, le mineur de Bitcoin a plongé à 10,77 le 15 septembre, juste au-dessus de la ligne des 200 jours. La faute à un prix Bitcoin plus faible.

Les actions n’atteignent pas de résistance sur la ligne des 21 jours.

Riot Platforms réduit ses pertes, mais elles devraient se poursuivre jusqu’en 2024.

Stock Immunogène

L’action IMGN a bondi de 217 % jusqu’à présent cette année. L’action a culminé à 20,69 le 19 juillet, mais a ensuite été vendue. Le titre d’immunogène est hors de son plus bas d’août mais atteint la résistance à la ligne des 21 jours. S’il parvient à progresser encore, une consolidation apparaîtra avec un point d’achat de 20,69.

ImmunoGen est l’une des meilleures actions de 2023 après avoir explosé de 136 % le 3 mai suite aux résultats positifs de son médicament expérimental contre le cancer de l’ovaire, Elahere. La biotechnologie a annoncé de nouvelles données positives début juin.

ImmunoGen demandera bientôt l’approbation complète de la FDA pour Elahere après avoir obtenu une approbation accélérée en novembre dernier. Les revenus montent en flèche grâce à l’approbation accélérée et aux données cliniques toujours optimistes. Les pertes se réduisent et Immunogen devrait bientôt générer des bénéfices.

Lundi, ImmunoGen a nommé Lauren White au poste de directrice financière.

Meilleures actions 2023 : Arlo Technologies

L’action ARLO a grimpé de 211 % en 2023. Les actions ont augmenté après les trois derniers rapports sur les résultats, Arlo Technologies ayant réalisé des bénéfices au cours des deux derniers trimestres.

Le fabricant et la plate-forme de caméras de sécurité sans fil ont un point d’achat de consolidation de 11,54, reprenant la ligne de 50 jours la semaine dernière. Arlo pourrait être en train de forger une poignée, ce qui offrirait une entrée légèrement inférieure.

Super Micro

Les actions SMCI ont complété cette liste au 15 septembre, mais au 18 septembre, les actions ont légèrement baissé. Alors maintenant, les actions SMCI ont bondi de près de 198 %, juste en dessous des 201 % de Nvidia.

Le fabricant de serveurs a culminé à 357 le 8 août, mais a ensuite chuté après les bénéfices et n’a pas récupéré. Depuis lors, les actions ont atteint une résistance, chutant de 11% à 249,26 la semaine dernière.

Le fabricant de serveurs, un jeu fort en IA, est rentable. Les bénéfices des Super Micro ont plus que doublé au cours des exercices 2022 et 2023, mais ont ralenti à 5 % et 34 % au cours de la seconde moitié de l’exercice 2023 se terminant en juin.

Veuillez suivre Ed Carson sur X/Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour boursières et plus encore.

