Meilleures 37+ offres Amazon Prime Day d’octobre 2023

Le Prime Day d’automne d’Amazon – Prime Big Deal Days – est arrivé, et le détaillant offre des réductions sur la technologie, les équipements de fitness, les gadgets pour la maison et la cuisine, les produits pour animaux de compagnie et plus encore pendant la vente de 48 heures, exclusive aux membres Prime.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui est en fait qui vaut la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres que nous pensons que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement.

PASSE DEVANT Meilleures offres Prime Day | Meilleures ventes Prime Day | Meilleures ventes chez d’autres détaillants

Les meilleures offres Prime Day en ligne maintenant

Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Nous avons également inclus des produits que nous avons essayés nous-mêmes, notamment les lauréats du Select Wellness Award, du Pet Award et du Bed & Bath Award. Nous organisons des offres via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel pour garantir que chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 550 275 avis sur Amazon

Pour utiliser la Smart Plug d’Amazon, connectez-la à une prise standard et associez-la à l’application Alexa. Branchez ensuite les appareils électroniques de votre choix pour les contrôler via l’application ou à l’aide de commandes vocales. J’utilise la prise intelligente d’Amazon pour allumer et éteindre les lampes de mon appartement, par exemple. La taille compacte de la prise intelligente permet également de garder votre deuxième prise libre.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 77 607 avis sur Amazon

Les bandes Crest 3D Whitestrips sont l’un de nos produits de blanchiment des dents à domicile préférés. Ce kit comprend 44 bandes, chacune recouverte d’une fine couche de gel de peroxyde d’hydrogène, un ingrédient qui peut aider à éliminer les taches, selon la marque. Le kit vous donne suffisamment de bandelettes pour 22 traitements : 20 bandelettes que vous laissez agir pendant 30 minutes et deux bandelettes que vous laissez agir pendant une heure.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 63 816 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Par rapport aux modèles précédents, la dernière itération d’Echo Dot d’Amazon dispose d’un système audio amélioré, d’un capteur de température et d’un eero intégré, ce qui signifie qu’il peut agir comme un prolongateur Wi-Fi. L’appareil est l’un de nos haut-parleurs Echo préférés et vous pouvez l’utiliser pour diffuser de la musique, des podcasts et des livres audio. Il est également compatible avec Amazon Alexa. Vous pouvez contrôler l’Echo Dot via des commandes vocales ou via son application compagnon, et Alexa pour définir des alarmes et des minuteries, vous donner des mises à jour météorologiques et vous lire les actualités.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 14 723 avis sur Amazon

Vous pouvez fixer ce support de téléphone – l’un de nos gadgets de voyage préférés – au plateau situé à l’arrière des sièges d’avion, des bureaux, des poignées de bagages et bien plus encore afin que vous puissiez toujours voir votre écran. Il s’adapte à la plupart des modèles de téléphones, selon la marque, et vous permet de faire pivoter votre téléphone à 360 degrés, ainsi que de le positionner horizontalement ou verticalement.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 263 410 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Le Fire Stick d’Amazon vous permet de diffuser vos émissions de télévision, films et musiques préférés. Il est livré avec une télécommande compatible Alexa et se branche sur le port HDMI d’un téléviseur.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 45 884 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Ces AirPod sont lauréats du Select Wellness Award et nombre de nos collaborateurs sont impressionnés par la façon dont leur suppression du bruit bloque les sons. Les écouteurs sans fil proposent également un mode transparence. Une batterie pleine vous offre jusqu’à six heures d’écoute, et les AirPod sont également livrés avec un étui de chargement pour que vous puissiez les recharger lors de vos déplacements. Des embouts auriculaires en quatre tailles sont inclus avec les écouteurs afin que vous puissiez personnaliser leur ajustement. En plus des AirPods Pro, d’autres modèles d’AirPod sont en promotion lors du Prime Day.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 615 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Le chargeur portable de poche d’Anker est doté d’un connecteur Lightning intégré, vous n’avez donc pas besoin de transporter un câble pour alimenter vos appareils en déplacement. Le connecteur Lightning se replie lorsqu’il n’est pas utilisé et l’appareil est livré avec un cordon pour que vous puissiez le recharger selon vos besoins. Anker propose également un chargeur portable avec connecteur USB-C intégré si votre appareil est fabriqué avec ce type de port.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 91 382 avis sur Amazon

Réduisez le temps que vous passez à préparer les ingrédients grâce à ce hachoir à légumes. Il est livré avec deux lames de découpe interchangeables et son couvercle vous permet de hacher les aliments directement dans le bac de récupération, qui fait également office de récipient de stockage. Vous pouvez démonter entièrement le gadget de cuisine et le nettoyer au lave-vaisselle, ou le laver à la main à l’aide de la brosse de nettoyage et des grattoirs fournis.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 42 058 avis sur Amazon

Le Kindle Paperwhite dispose d’un écran de 6,8 pouces, d’un éclairage d’écran réglable et offre jusqu’à 10 semaines d’autonomie avec une seule charge. De plus, il est résistant à l’eau pour que vous puissiez lire à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 197 951 avis sur Amazon

Vous pouvez mélanger la poudre de peptides de collagène de Vital Proteins – conçue pour favoriser la santé de la peau, des cheveux, des ongles, des os et des articulations, selon la marque – dans n’importe quelle boisson ou smoothie chaud ou froid. Chaque portion contient 20 grammes de peptides de collagène, ainsi que de la vitamine C et de l’acide hyaluronique. Il est également sans gluten et sans produits laitiers et est livré avec une cuillère doseuse. Parlez avec votre médecin avant de prendre une vitamine ou un supplément.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 113 816 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Gardez un œil sur votre maison où que vous soyez grâce à la sonnette vidéo Blink. Une fois que vous avez installé l’appareil et l’avez associé à son application compagnon, vous pouvez regarder des séquences vidéo en direct afin de toujours savoir ce qui se passe devant votre porte. Vous pouvez également entendre et parler aux visiteurs grâce à l’audio bidirectionnel. La sonnette, compatible avec Amazon Alexa, se connecte au câblage existant ou vous pouvez choisir une installation sans fil.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 33 771 avis sur Amazon

Ce masque à lèvres hydrate la peau pendant la nuit car il est composé d’ingrédients hydratants comme l’huile de noix de coco et le beurre de karité, selon la marque. Chaque récipient est livré avec un mini applicateur.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 93 892 avis sur Amazon

Cet appareil garantit que vous n’aurez jamais à vous soucier de savoir si vous avez pensé à fermer votre porte de garage. Il s’associe à une application compagnon, que vous pouvez utiliser pour ouvrir et fermer la porte de n’importe où. Vous pouvez également créer des horaires pour que la porte se ferme à des heures précises ou donner l’accès à d’autres personnes.

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 81 332 avis sur Amazon

Le kit de test génétique d’AncestryDNA est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour prélever un échantillon de salive et l’envoyer au laboratoire de la marque. Le laboratoire effectue des tests pour préparer un rapport détaillant des informations sur vos origines, votre appartenance ethnique et votre arbre généalogique, que vous recevrez dans environ six à huit semaines.

Note moyenne de 4,4 étoiles sur 261 488 avis sur Amazon

Vous pouvez utiliser le Blink Mini comme caméra pour animaux de compagnie, babyphone ou caméra de sécurité intérieure générale. Il vous aide à surveiller votre maison de jour comme de nuit car il est conçu avec une vision nocturne infrarouge et s’associe à une application compagnon, vous permettant de visionner des images de la vie. La caméra offre également un son bidirectionnel afin que vous puissiez parler et entendre des personnes ou des animaux domestiques, et elle est compatible avec Amazon Alexa. Grâce à sa taille compacte, je trouve facile d’intégrer le Blink Mini dans n’importe quelle pièce de ma maison, et l’installation a pris moins de cinq minutes.

Note moyenne de 4,2 étoiles sur 7 227 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Je ne me suis jamais considéré comme le genre de personne qui ne peut pas manger un repas sans sauce piquante jusqu’à ce que je découvre ce Chili Crisp du Sichuan de Fly By Jing, l’une de nos entreprises préférées appartenant à l’AAPI. La sauce à base d’huile est faite avec des piments et des poivrons qui lui donnent du piquant, mais je ne la trouve pas du tout insupportablement épicé, bien qu’elle soit sensible aux épices. Je verse la sauce sur les légumes et le poisson pour ajouter un peu de piquant à mes repas, et j’adore les morceaux croquants que vous obtenez dans chaque cuillerée.

Meilleures ventes Prime Day

Voici les meilleures ventes Amazon Prime Day que nous pensons que vous devriez connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une remise comme décrit ci-dessous.

Meilleures ventes technologiques Prime Day

Meilleures ventes beauté et bien-être Prime Day

Meilleures ventes de maison et de cuisine Prime Day

Meilleures ventes de fitness Prime Day

Prime Day : Meilleures ventes chez d’autres détaillants

Walmart : Jusqu’à 60 % de réduction lors de sa vente de lancement des fêtes jusqu’au 12 octobre

: Jusqu’à 60 % de réduction lors de sa vente de lancement des fêtes jusqu’au 12 octobre Casper : Jusqu’à 50 % de réduction sur tout le site avec le code OCT25 jusqu’au 31 octobre

: Jusqu’à 50 % de réduction sur tout le site avec le code OCT25 jusqu’au 31 octobre Buffy : Jusqu’à 40% de rabais sur les draps, couettes, oreillers et plus

: Jusqu’à 40% de rabais sur les draps, couettes, oreillers et plus Tommy John : Jusqu’à 70 % des sous-vêtements et vêtements de détente pour hommes et femmes lors de sa vente d’entrepôt jusqu’au 15 octobre

: Jusqu’à 70 % des sous-vêtements et vêtements de détente pour hommes et femmes lors de sa vente d’entrepôt jusqu’au 15 octobre Grue et auvent : Jusqu’à 60 % de réduction sur la literie, les draps, les tapis et la décoration intérieure jusqu’au 11 octobre

: Jusqu’à 60 % de réduction sur la literie, les draps, les tapis et la décoration intérieure jusqu’au 11 octobre Mes draps rock : 15 % de réduction sur les draps et la literie sur tout le site avec le code FALL23 jusqu’au 11 octobre

: 15 % de réduction sur les draps et la literie sur tout le site avec le code FALL23 jusqu’au 11 octobre Magasin de peau: Jusqu’à 25% de réduction avec le code FRIENDS

Questions fréquemment posées Qu’est-ce que les Prime Big Deal Days ? Les Prime Big Deal Days sont le deuxième événement de niveau Prime Day d’Amazon en 2023. La vente est exclusive aux membres Prime et se déroule du 10 au 11 octobre. Les Prime Big Deal Days se dérouleront dans 19 pays cet automne. Vous pouvez acheter des réductions Prime Day en ligne ou via l’application Amazon. Des produits dans toutes les catégories d’achats seront en vente, et l’événement d’épargne est le moment idéal pour prendre une longueur d’avance sur les achats anticipés des Fêtes. Quand commence et se termine le Prime Day d’automne d’Amazon ? La vente Prime Big Deal Days commence à 3 heures du matin HAE le 10 octobre. Elle dure 48 heures et se termine le 11 octobre. Puis-je retourner les produits que j’achète le Prime Day ? Oui, vous pouvez retourner les produits achetés le Prime Day. La plupart des articles expédiés et expédiés par Amazon.com, y compris Amazon Warehouse, peuvent être remboursés dans les 30 jours suivant la livraison. Cela s’applique à tous les achats : il n’y a pas de politique de retour distincte pour les articles achetés le Prime Day. Cependant, certains articles ne peuvent pas être retournés, comme les produits d’épicerie, les logiciels téléchargeables, certains bijoux et bien plus encore. Pendant le Prime Day, de nombreux vendeurs tiers – ceux qui exécutent et expédient leur propre inventaire – proposent des remises sur leurs produits. Si les produits de vendeurs tiers sont éligibles à Amazon Prime, ils relèvent de la politique de retour standard d’Amazon. Sinon, la plupart des vendeurs tiers proposent une politique de retour équivalente à celle d’Amazon, mais pas toujours. Pour en savoir plus sur la politique de retour d’un vendeur tiers spécifique, assurez-vous de consulter la section Politique de retour et de remboursement de la page de profil du vendeur. Dois-je être membre Prime pour faire des achats le Prime Day ? Oui, vous devez être membre Prime pour faire des achats le Prime Day. Vous pouvez vous inscrire à un Adhésion privilégiée en ligne, qui coûte 15 $ par mois ou 139 $ par an. Il existe également des abonnements Prime à prix réduit pour étudiants (69 $ par an) et ceux qui reçoivent certains types de aide gouvernementale (7$ par mois). Puis-je rejoindre Amazon Prime gratuitement ? Il existe plusieurs façons de obtenez un abonnement Prime gratuitement . Notamment, toute personne nouvelle sur Amazon Prime et celles qui n’ont pas été membres au cours des 12 derniers mois sont éligibles à un essai gratuit de 30 jours. Les étudiants peuvent également s’inscrire pour un essai gratuit de six mois de Prime Student.

Pourquoi faire confiance à Select ?

Zoe Malin est une rédactrice associée mise à jour pour Select qui couvre les offres et les ventes depuis 2020. Pour rassembler les meilleures ventes Amazon Prime Day, elle a trouvé des produits à prix réduit soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leur prix le plus bas en trois mois.

Retrouvez la couverture approfondie de Select sur finances personnelles, technologie et outils, bien-être et plus encore, et suivez-nous Facebook, Instagram, Twitter et TIC Tac pour rester à jour.