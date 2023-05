Meilleure tondeuse à gazon électrique de 2023

499 $ chez Ace Hardware EGO Power Plus Meilleure tondeuse à gazon électrique dans l’ensemble et meilleure pour la puissance d’une tondeuse à essence 279 $ chez Home Depot Ryobi One Plus HP 18 volts sans balais Meilleure tondeuse à gazon électrique pour les petits jardins 294 $ chez Walmart Hart 40 V sans fil sans balais La meilleure tondeuse à gazon électrique pas chère

Si vous n’êtes pas fan de l’odeur du gaz, ou si vous voulez une alternative plus propre à une tondeuse à gazon à essence, vous avez une excellente option : une tondeuse électrique. Tondeuses à gazon électriques sont disponibles dans les modèles alimentés par batterie et filaires, mais nous nous concentrerons exclusivement sur la variété alimentée par batterie.

Les tondeuses qui fonctionnent sur batterie sont plus puissantes que jamais, tout en étant plus pratiques qu’une tondeuse avec un long cordon, et elles sont meilleures pour l’environnement que l’essence. Et c’est maintenant le moment idéal pour chercher une nouvelle tondeuse à gazon électrique, car nous nous rapprochons de l’été et de la haute saison d’entretien des pelouses. Voici ce que vous devez savoir.

Quelle est la meilleure tondeuse à gazon électrique dans l’ensemble ?

Du prix aux performances en passant par les ajouts, il y a beaucoup à considérer lors de l’achat d’une nouvelle tondeuse. Cela plus les nombreux offres de tondeuses à gazon électriques peut rendre le shopping un peu intimidant.

Lors des tests, j’ai constaté qu’il y avait d’énormes variations dans les performances d’une tondeuse à gazon électrique par rapport à la façon dont elle est annoncée, et dans la performance des tondeuses à batterie par rapport aux tondeuses à gazon électriques à fil ou aux tondeuses à essence. De plus, ce ne sont pas seulement les performances brutes qui sont essentielles.

Avant de faire des folies sur l’une de ces machines, vous devrez réfléchir aux types de batteries qu’elles utilisent. Certaines tondeuses utilisent des batteries qui alimentent également des marques populaires de outils électriques à domicile. DeWalt, EGO et Ryobi sont de bons exemples de ce type de compatibilité croisée. Si vous possédez déjà des outils de l’une de ces marques ou de marques similaires, vous n’aurez peut-être pas à dépenser d’argent supplémentaire pour du matériel supplémentaire.

Avec ces facteurs à l’esprit, nous avons choisi l’EGO Power Plus, car elle rivalise avec la puissance des tondeuses à essence standard sans baisse de qualité ou de capacité. Ce n’est pas seulement facile à utiliser, la machine possède également des caractéristiques remarquables, comme une large plate-forme de coupe de 21 pouces et une batterie de 56 volts qui fonctionne avec toute la gamme d’outils électriques de jardin d’EGO.

Si vous êtes à la recherche d’une tondeuse à gazon électrique cette année, vous avez de la chance. J’ai rassemblé un groupe des tondeuses à gazon électriques à batterie les plus populaires sur le marché aujourd’hui. Je me suis contenté de modèles poussés par derrière, qui coûtent entre 250 $ et 550 $. J’ai ensuite déballé, assemblé et mis personnellement chaque unité à l’épreuve. Une fois que les tontes de gazon de ma tonte se sont installées, ce sont mes meilleurs choix.

Les meilleures tondeuses à gazon électriques de 2023

Chris Monroe/Crumpe Quiconque doute qu’une tondeuse électrique ne puisse rivaliser avec la puissance des modèles à essence n’a pas utilisé d’EGO. À 62,6 livres, cette machine est l’une des plus grosses et des plus lourdes de mon groupe de test. Cela dit, l’EGO Power Plus avait définitivement le plus de punch. Qu’il s’agisse de couper de l’herbe ou de passer à travers des broussailles basses, cette tondeuse a fonctionné comme un réservoir. Là où d’autres tondeuses de moindre importance ont calé, c’était tout simplement imparable. Malgré son poids, l’EGO Power Plus était un jeu d’enfant à conduire dans la cour. Je l’ai trouvé rapide et stable aussi. J’ai aussi apprécié de pouvoir engager son moteur à vitesse variable sans avoir à faire tourner la lame de la tondeuse. Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons une large plate-forme de coupe de 21 pouces et une batterie de 56 volts qui fonctionne avec toute la gamme d’outils électriques de jardin d’EGO. Vous recevez des alertes de prix pour EGO Power Plus

Chris Monroe/Crumpe Ce n’est pas parce qu’une tondeuse à gazon n’est pas automotrice qu’elle est difficile à utiliser. Exemple : la tondeuse Ryobi 16 pouces One Plus HP 18 volts. Même si elle est extrêmement compacte et ne pèse que 34,5 livres, cette petite machine a du punch. Il a calé moins que certaines des tondeuses les plus grandes et les plus puissantes de mon groupe de test, et le poids léger du Ryobi m’a permis de pousser facilement. Cette machine utilise également les batteries rechargeables standard de 18 volts de Ryobi. Ce sont les mêmes blocs d’alimentation lithium-ion que l’entreprise utilise dans sa gamme populaire d’outils électriques domestiques. La tondeuse est livrée avec deux batteries et un chargeur – au cas où vous n’en auriez pas une. Sa largeur de coupe de 16 pouces, cependant, est plutôt étroite. Pourtant, pour ceux qui ont de plus petits chantiers (un quart d’acre ou moins), la puissance surprenante de cette tondeuse répondra parfaitement à leurs besoins.

Chris Monroe/Crumpe Bien que la tondeuse sans balais sans fil Hart 40 volts n’ait pas la puissance de coupe brute des autres machines à pousser électriques, elle n’est pas en reste non plus. Les lames de cette tondeuse n’ont jamais calé lors de mes tests de finition. Il a également alimenté une brosse basse difficile sans s’étouffer. Malgré une large largeur de coupe de 20 pouces, la machine de 52 livres était relativement légère. Il n’est pas automoteur, donc pousser la tondeuse en montée est un défi. Même ainsi, le prix bas de la tondeuse et ses performances solides la rendent attrayante pour les acheteurs à petit budget. La paire de batteries de 40 volts et le chargeur sont compatibles avec la gamme d’outils électriques de Hart pour adoucir l’affaire.

Autres tondeuses à gazon électriques que nous avons testées

Le Dewalt 21,5 po. 20 volts MAX. Chris Monroe/Crumpe

J’avais de grands espoirs pour cette tondeuse Dewalt en raison de sa grande taille, de son châssis en acier et de la longue histoire de Dewalt dans la fabrication d’outils électriques. Cependant, sur le terrain, ses performances ont été décevantes. Le Dewalt 21,5 pouces 20 volts MAX a souvent calé en raison de l’herbe coupée coincée entre la lame de la tondeuse et la paroi du châssis. Ajouter l’insulte à la blessure est le prix relativement élevé de 499 $ de la tondeuse.

La tondeuse automotrice Ryobi 21 pouces 40V sans balais. Chris Monroe/Crumpe

Proche de la tondeuse EGO en termes de puissance, de vitesse et de capacité de coupe, la tondeuse Ryobi 21 pouces a bien géré notre pelouse de test. Il a ralenti quelques fois, mais il a récupéré rapidement et n’a pas calé une seule fois. Pour encore moins que le prix de 587 $ du Ryobi, l’EGO le plus puissant est le meilleur achat.

La tondeuse électrique sans fil Kobalt 40-Volt Max brushless de 20 pouces. Chris Monroe/Crumpe

Légère pour sa taille, cette tondeuse de 56 livres n’est pas automotrice mais elle était facile à pousser. Cependant, son dessous s’est bouché à quelques reprises lors de nos tests. Sa batterie demande également une certaine force pour se mettre en place.

La tondeuse à gazon sans fil Greenworks G-MAX 40V 16 pouces. Chris Monroe/Crumpe

Compact et léger, ce modèle de Greenworks s’est bien comporté. Il n’a pas calé lors de mes tests de tonte et il était facile de pousser sur la pelouse. Cependant, le support de batterie à l’intérieur de la tondeuse se trouve sur le bord intérieur supérieur de sa prise. Cela le rend plus difficile à insérer par rapport à d’autres machines.

La tondeuse à gazon à conducteur marchant Sun Joe 24V-X2-17LM 48 volts 17 pouces. Chris Monroe/Crumpe

Ce modèle de Sun Joe peut être léger et facile à pousser. Si vous marchez trop vite, la tondeuse peut s’enliser avec l’herbe coupée. Vous devez également glisser les batteries de la machine dans leurs prises à un angle qui n’est pas aussi intuitif qu’il devrait l’être.

Brian Bennett/Crumpe

Comment nous avons testé les tondeuses à gazon électriques

Pour tester chaque tondeuse à gazon, j’ai sélectionné une zone plate de gazon dans la pelouse du CNET Smart Home. Avec toutes les batteries de tondeuse complètement chargées, je règle la hauteur de coupe de chaque tondeuse sur sa position n ° 4 (un nombre plus élevé signifie une plus grande hauteur de coupe). Ensuite, j’ai utilisé chaque machine pour tondre au moins quatre rangées complètes (15 pieds) de pelouse dans les deux sens, avec des virages à 180 degrés entre chaque rangée.

Certaines tondeuses comme la Kobalt ici peuvent s’enliser dans l’herbe coupée. Brian Bennett/Crumpe

J’ai prêté une attention particulière à savoir si les tondeuses calaient, s’enlisaient ou se débattaient de quelque manière que ce soit pendant la coupe. J’ai également effectué le même test dans une section à faible brosse sur le bord extérieur de la pelouse. Cela a servi de test de torture pour les modèles de grande puissance et un bon moyen de déterminer quelles tondeuses valent vraiment votre argent.

FAQ sur les tondeuses à gazon électriques

Une tondeuse à gazon électrique en vaut-elle la peine ? Cela dépend des exigences spécifiques de votre jardin, de votre budget personnel et si les avantages potentiels de posséder une tondeuse à gazon électrique l’emportent sur les inconvénients potentiels. Je vous invite à commencer par réfléchir à vos besoins puis à jeter un œil à notre article pesant le pour et le contre d’une tondeuse électrique. Nous avons une belle liste d’options ici, mais si les limites d’une tondeuse électrique ne répondent pas aux besoins de votre jardin, vous finirez par être mécontent de votre achat.

Est-il sécuritaire de tondre l’herbe mouillée avec une tondeuse électrique? Non, il n’est pas recommandé de tondre l’herbe mouillée avec une tondeuse électrique. Consultez toujours le manuel d’utilisation spécifique à votre produit pour déterminer au préalable son utilisation optimale en toute sécurité et contactez directement le fabricant si vous avez des questions.

Quel est le meilleur moment pour acheter une tondeuse à gazon électrique ? Selon Consumer Reports, les meilleurs mois pour acheter une tondeuse à gazon sont le printemps, la fin de l’été et le début de l’automne, plus précisément avril, mai, août, septembre et octobre. De nombreuses entreprises et fabricants proposent des offres et des remises saisonnières, en particulier juste avant et après la haute saison d’entretien des pelouses en juin/juillet.

Les tondeuses à gazon à batterie sont-elles les mêmes que les tondeuses à gazon électriques ? Oui. Les tondeuses à gazon à batterie sont un type de tondeuse à gazon électrique, mais certaines tondeuses électriques sont plutôt filaires.

