Le mois de décembre n’est pas seulement Noël, c’est aussi la fin d’une année. Dans le vrai style 2020, il n’y aura probablement pas beaucoup de fêtes ou de feux d’artifice à visiter, alors nous comptons tous sur une nuit de bonne télé pour nous faire passer.

Nous avons rassemblé quelques-uns de nos programmes préférés qui apparaîtront sur les écrans le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 dans lesquels vous pourrez vous détendre. Vous pouvez également consulter notre guide TV complet de Noël, ainsi que les meilleurs films festifs de cette année.

Il convient de noter qu’il a été confirmé que le feu d’artifice annuel du London Eye n’aura pas lieu cette année sur BBC One. Cependant, il existe encore des programmes dédiés à l’accueil en 2021 – qui, nous l’espérons tous, sera une meilleure année que 2020 (non pas qu’il en faudrait beaucoup pour la battre).

Spécial Réveillon du Nouvel An Top of the Pops – 31 décembre à 16h20 – BBC One







Top of the Pops est un incontournable de la période de Noël et du Nouvel An, et cet épisode présentera des performances de certains musiciens connus cette année, notamment Sigala et James Authur, YUNGBLUD et Becky Hill. L’événement sera présenté par le talent de Radio 1 Fearne Cotton et Clara Amfo.

The Big New Year’s In – 31 décembre à 21h – BBC One

Paddy McGuinness accueillera la célébration de la BBC One New Year’s Eve. Habituellement, ce serait une grande fête qui cultive dans un grand feu d’artifice sur la rive sud de Londres. Comme ce n’est pas possible maintenant, cette année proposera à la place un grand quiz, des actes musicaux, des jeux idiots et plus encore.

Hootenanny annuel de Jools – 31 décembre à 23h15 – BBC Two







Heureusement, une célébration du Nouvel An se poursuit comme d’habitude. Jools Holland sera de retour avec son Rhythm and Blues Orchestra, accueillant plusieurs actes musicaux et célébrant 2021 avec style – même si nous nous attendons à ne pas voir un public de célébrités ivres cette année.

Doctor Who: Revolution of the Daleks – 1 décembre (heure à confirmer) – BBC One

Doctor Who revient pour une spéciale du Nouvel An, avec Jodie Whittaker et la famille se regroupant pour combattre l’ennemi le plus redouté de la série, les Daleks. De plus, le capitaine Jack Harkness (joué par John Barrowman) reviendra également pour aider à libérer le docteur de la prison spatiale.

Décès jusqu’en 2020 – Date à confirmer – Netflix

Si vous voulez un peu plus d’un regard cynique sur 2020, Charlie Brooker est prêt à répondre à vos besoins. Death to 2020 est un documentaire comique retraçant certains des moments les plus mémorables de l’année, et présentera des apparitions de Samuel L.Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow et Kumail Nanjiani.

Ne pas sortir spécial du Nouvel An – Date et heure à confirmer – BBC One







Not Going Out est de retour en décembre, mais cette fois, l’épisode accueillera la nouvelle année plutôt que de célébrer Noël. Lee (Lee Mack) et Lucy (Sally Bretton) organisent un petit rassemblement, mais les choses tournent à la baisse lorsque les gens commencent à se suggérer les résolutions du Nouvel An.

The Great New Year Bake Off – Date et heure à confirmer – Channel 4







L’épisode spécial du Nouvel An de Bake Off sera la deuxième émission spéciale festive et opposera les anciens concurrents Helena Garcia, Henry Bird, Rahul Mandal et Nancy Birtwhistle pour remporter le titre convoité de Star Baker. Paul Hollywood, Prue Leith, Noel Fielding et Matt Lucas seront tous de retour pour les fonctions de juge et d’animation.

Friandise du nouvel an Taskmaster – Date et heure à confirmer – Canal 4

Greg Davis et Alex Horne superviseront la compétition la plus ridicule à la télévision. Au lieu de la liste habituelle de comédiens, la spéciale du Nouvel An mettra en vedette diverses célébrités, dont Krishnan Guru-Murthy, Rylan Clark-Neal, Shirley Ballas, John Hannah et Nicola Coughlan.