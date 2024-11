De nouvelles machines permettront d’étendre le dépistage à 1 500 femmes supplémentaires chaque année, selon l’hôpital de Newmarket

En ce mois de sensibilisation au cancer du sein, le centre de santé régional de Southlake a ajouté trois appareils de mammographie de pointe, qui permettront d’étendre le dépistage à 1 500 femmes supplémentaires chaque année.

« Les nouveaux appareils de mammographie aideront Southlake à répondre à la demande croissante de dépistage et de diagnostic du cancer du sein, avec la meilleure technologie disponible », a déclaré Lorrie Reynolds, directrice du programme régional de lutte contre le cancer à Southlake, dans un communiqué de presse.

Plus de 11 700 personnes ont été dépistées jusqu’à présent en 2024, a indiqué l’hôpital.

En moyenne, 84 Canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque jour, ce qui en fait l’un des cancers les plus courants chez les femmes.

Deux des trois nouveaux appareils de mammographie sont dotés de capacités de biopsie qui réduisent le temps nécessaire pour réaliser une mammographie et améliorent les capacités de détection et de diagnostic.

Southlake propose des mammographies financées par l’État aux femmes âgées de 40 à 49 ans par l’intermédiaire du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein (PODC). Toutes les femmes âgées de 40 ans et plus peuvent se présenter elles-mêmes à une mammographie et sont encouragées à discuter avec leur fournisseur de soins de santé pour savoir si le dépistage leur convient.

Des rendez-vous pour une mammographie peuvent être programmés en appelant le OBSP de Southlake au 905-895-4521, poste 20. 6228, ou la ligne principale de réservation du PODCS au 1-800-668-9304.

« Nous savons qu’une détection précoce peut conduire à de meilleurs résultats pour les patients », a déclaré Ellen Speight, directrice du laboratoire et de l’imagerie diagnostique à Southlake. « Nous constatons déjà l’impact que ces nouvelles machines ont sur les femmes de nos communautés. »

L’Organisation mondiale de la santé prévoit un Augmentation de 77 pour cent des diagnostics de cancer d’ici 2050. Southlake dessert certaines des communautés à la croissance la plus rapide au Canada et prévoit que le nombre de patients nécessitant des soins contre le cancer augmentera.

Les nouveaux appareils de mammographie ont été financés grâce au soutien de donateurs communautaires qui ont généreusement donné à Southlake pour soutenir les investissements dans la santé des femmes à l’hôpital.

« La générosité de notre communauté de donateurs et l’impact qu’ils ont eu pour les femmes recevant un diagnostic et un traitement de cancer à Southlake sont quelque chose dont nous pouvons tous être très fiers », a déclaré Jennifer Ritter, présidente et directrice générale de la Southlake Foundation. « Merci à tous les donateurs qui ont contribué à ces améliorations essentielles, garantissant que les femmes de notre communauté peuvent être sûres qu’elles reçoivent des soins de pointe contre le cancer, près de chez elles lorsqu’elles en ont le plus besoin.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez sudlake.ca/ICI.