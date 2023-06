Meilleure technologie de plein air pour 2023

Les fours à pizza sont une sensation de cuisine en plein air. Plus petit que votre gril moyen, ce préparateur de pizza au propane est simple à utiliser et peut cuire uniformément la pizza et d’autres délices à base de pâte à un rythme rapide.

La pierre chaude au centre du four est lourde et nécessite une bonne quantité de préchauffage avant de mettre votre pizza, mais une fois qu’elle est prête, une tarte maison prend environ six minutes pour cuire à la perfection. La pierre tourne donc il n’est pas nécessaire de sortir la nourriture pour la déplacer ou de s’inquiéter qu’elle ne soit pas assez cuite d’un côté.

Le couvercle relevable est l’autre caractéristique qui distingue vraiment le Halo Versa de la plupart des fours à pizza. Une fois que la nourriture est cuite, vous inclinez le couvercle vers le haut, ce qui vous donne beaucoup plus d’accès et facilite la sortie de la nourriture sans la faire tomber (ce que j’ai parfois fait sur un four normal).