Meilleure tablette pour 2022 – Crumpe

Les tablettes sont populaires car elles peuvent être utilisées pour tout, des tâches scolaires et de bureau à domicile au divertissement et à la création de contenu. Trouver une bonne tablette n’est pas difficile, mais savoir par où commencer peut être écrasant si vous essayez de trouver la bonne combinaison de fonctionnalités et de prix abordable.

Commençons par Apple, qui a mis à jour toute sa gamme d’iPad en 2022. Outre des processeurs plus rapides sur tous les derniers modèles, Apple a introduit le iPad de 10e génération avec un tout nouveau design. Cependant, l’apparence et les fonctionnalités mises à jour ont un prix plus élevé, donc Apple vend toujours l’iPad de neuvième génération comme son option la moins chère.

Ailleurs dans Best Tablet Land, Microsoft a fait ses débuts un nouveau modèle Surface Pro 9 à l’automne 2022. Pendant ce temps, les tablettes Android sont disponibles dans une large gamme de tailles et de prix, des tablettes Amazon Fire aux meilleurs modèles Galaxy Tab de Samsung, qui sont une forte concurrence pour l’iPad Pro d’Apple.

Dans le segment de la valeur, les tablettes Fire d’Amazon restent la meilleure option de tablette pour les modèles bon marché et adaptés aux enfants. Mais si vous recherchez quelque chose qui soit bon pour la productivité et le divertissement, il existe un Chromebook abordable qui brouille la frontière entre ordinateur portable et tablette.

Quelle est la meilleure tablette ?

La iPad de neuvième génération à partir de 2021 est la meilleure tablette que nous continuons à recommander, malgré la disponibilité de nouveaux modèles d’iPad. C’est principalement pour ses caractéristiques et son prix raisonnable. Si vous optez définitivement pour un iPad, nous vous recommandons fortement Découvrez toute la gamme iPad car il pourrait y avoir une meilleure option pour vos besoins.

Pas intéressé par un iPad ? Nos autres meilleurs choix pour les meilleures tablettes que 2022 a à offrir en ce moment sont ci-dessous. Tous offrent des moyens d’obtenir des applications populaires, mais vous voudrez vérifier que vos applications indispensables sont disponibles sur l’appareil avant d’acheter (ne cherchez pas Fortnite sur iPad via l’App Store, par exemple). Nous avons inclus des options de tablette économique et de tablette premium, ainsi que des appareils de remplacement d’ordinateur portable à des prix intermédiaires, y compris une tablette Android et Apple Option iPad. Nous avons même ajouté des options de tablette PC et de Chromebook. Tous ces produits (ou leurs versions précédentes) ont été entièrement revus ou testés de manière anecdotique par les éditeurs de CNET.

Lire la suite: Comment nous testons les produits et services CNET

Sarah Tew / Crumpe Nous avons toujours apprécié l’iPad d’entrée de gamme pour son prix abordable. Le modèle d’entrée de gamme de l’année dernière est moins cher que le nouvel iPad de 10e génération et reste très fonctionnel : son ancienne puce A13 et son bouton d’accueil Touch ID équipé d’un chargeur Lightning semblent tous un peu obsolètes mais fonctionnent bien. La taille de l’écran de cet iPad est parfaite pour le travail quotidien et le plaisir, il y a une caméra frontale à zoom automatique et contrairement à l’iPad de 10e génération, l’Apple Pencil de première génération n’a pas besoin d’un dongle pour fonctionner. Il est également compatible avec une gamme d’étuis à clavier. Examen de l’Apple iPad (9e génération, 2021) Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPad (9e génération, gris sidéral, 64 Go, 2021)

Scott Stein/Crumpe L’actualisation de l’iPad Pro 2022 d’Apple a ajouté une puce M2 plus puissante, une connectivité Wi-Fi 6E plus rapide et 5G en option, ainsi qu’une nouvelle fonction de « survol » du Pencil 2 qui active l’affichage lorsque le stylet est à courte portée. Cependant, peu d’applications tirent parti du survol, et le reste de la conception de cet iPad est le même que le modèle précédent. La gamme iPad Pro est toujours les seuls modèles avec des affichages à taux de rafraîchissement variable de 120 Hz plus rapides, un écran Mini LED HDR amélioré sur le modèle 12,9 pouces, des caméras Face ID et lidar à détection de profondeur et un port Thunderbolt 4 plus rapide. Si cela ne vous dérange pas que la caméra frontale ne soit pas encore orientée paysage comme l’iPad de 10e génération – et que vous avez de l’argent à dépenser – c’est le modèle le plus avancé, mais il ne vous comprend pas plus près d’être un Mac. Test de l’Apple iPad Pro 2022 Vous recevez des alertes de prix pour iPad Pro 2022

Josh Goldman/Crumpe Le Galaxy Tab S8 Plus est essentiellement l’équivalent Android de l’iPad Pro d’Apple. L’interface DeX de Samsung lui donne un avantage en termes de productivité si vous recherchez une sensation plus semblable à celle d’un ordinateur portable de la tablette. Il est construit autour d’un magnifique écran Super AMOLED de 12,4 pouces, 2 800 x 1 752 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des visuels plus fluides. Samsung inclut également l’un de ses superbes stylets S, vous êtes donc prêt à commencer à dessiner et à prendre des notes dès la sortie de la boîte. La tablette peut également servir d’écran sans fil afin que vous puissiez étendre l’espace d’écran de votre ordinateur portable Windows lors de vos déplacements. Test du Samsung Galaxy Tab S8 Plus Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Tab S7+ (Argent, 128 Go)

Sarah Tew / Crumpe Apple a rafraîchi l’iPad Mini cette année avec un processeur A15, qui est plus rapide que l’A14 de l’iPad Air. Maintenant que le modèle de 10,2 pouces l’a (presque) rattrapé en termes de spécifications, il est difficile d’avaler le fait que ce modèle plus petit de 8,3 pouces a un prix plus élevé – bien qu’il devrait être disponible à un prix réduit pendant le saison des fêtes. Certaines personnes aiment ce modèle en tant qu’option d’appareil mobile plus petite et plus légère, bien dimensionnée en tant que lecteur d’ebook haut de gamme. Test de l’Apple iPad Mini (2021) Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPad Mini 2021 (gris sidéral, 64 Go)

Amazone Amazon continue de fabriquer les meilleures tablettes bon marché pour la consommation de médias. Le Fire HD 8 est au milieu de la gamme, atteignant un juste milieu pour le prix et les performances. Le modèle 2022 coûte 100 $ – 10 $ de plus que son prédécesseur – avec un design plus fin et plus léger, un processeur plus rapide et une autonomie de batterie d’une heure en plus (13 heures contre 12). C’est certainement une bonne option à faible coût pour le streaming vidéo, la lecture d’ebooks et la navigation sur le Web, mais nous recommandons toujours d’attendre pour le récupérer lorsqu’il est réduit, ce qu’Amazon fait régulièrement. Nous vous recommandons également de dépenser 20 $ supplémentaires pour la version Plus, qui ajoute 1 Go de RAM, une charge sans fil et un adaptateur secteur de 9 watts. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire HD 8 Plus (2022)

Amazone La tablette Amazon Fire HD de 10 pouces est plus rapide et meilleure que la tablette Fire de 7 ou 8 pouces, et c’est toujours un prix assez bas de 150 $ (ou moins). Pour l’Amazon Fire HD 10, il existe deux options de stockage, 32 et 64 Go. La tablette Amazon Fire HD charge également sa batterie via USB-C maintenant. UN Version Plus de la tablette ajoute une charge sans fil, 4 Go de RAM et une finition douce au toucher. Test de l’Amazon Fire HD 10 (2021) Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire HD 10 (2021)

Dan Ackerman/Crumpe Bien qu’il existe plusieurs imitateurs, le Surface Pro continue d’offrir la meilleure expérience PC détachable deux-en-un. La version 2022 passe d’un processeur Intel de 11e génération à un processeur plus récent de 12e génération et passe à un type de RAM légèrement plus rapide. Il existe également une version 5G qui passe d’Intel à une puce basée sur Microsoft/Qualcomm ARM pour un sans fil mobile plus rapide avec une longue durée de vie de la batterie. Malheureusement, à moins que vous n’obteniez un ensemble, le clavier et le stylet actif sont toujours des achats séparés. Aussi, la Surface Pro 8 est toujours là et mérite d’être considéré, surtout parce que c’est à un meilleur prix. Examen de Microsoft Surface Pro 9

Dan Ackerman/Crumpe Le Lenovo Chromebook Duet 3 est une superbe petite tablette ChromeOS de 11 pouces avec un clavier et un pavé tactile amovibles. C’est un bon choix si vous recherchez un appareil ultraportable abordable pour travailler en déplacement, esquisser ou prendre des notes en classe, ou faire des choses simples comme le courrier électronique, la navigation sur le Web, les jeux, la lecture et la vidéo en continu. Test du Lenovo Chromebook Duet 3 Vous recevez des alertes de prix pour Lenovo Chromebook Duet 3

