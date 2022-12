Meilleure tablette Android pour 2022

Avouons-le, l’iPad d’Apple est la meilleure tablette du marché. Et parce qu’Android comprimés ont des modèles et des fabricants limités, il est facile de les ignorer complètement. Cependant, iPadOS n’est pas pour tout le monde. Et certaines des meilleures tablettes Android valent vraiment la peine d’être considérées, en particulier pour Appareil Samsung Galaxy propriétaires. Si vous cherchez à acheter une tablette Android, cette saison des fêtes est le bon moment pour dépenser de l’argent sur une

Les meilleures tablettes Android peuvent répondre à tous les besoins occasionnels ou professionnels, que vous soyez intéressé par les jeux, le dessin ou le traitement de texte. Certains fonctionnent même avec un pavé tactile ou une souris. Et si vous êtes déjà investi dans le Système d’exploitation Android et l’écosystème d’applications Android, cela a encore plus de sens.

Donc, si vous recherchez une tablette bon marché pour la consommation multimédia ou une tablette premium pour servir de portable substitut, voici nos choix pour les meilleures tablettes exécutant le système d’exploitation Android. Nous mettons régulièrement à jour cette liste, alors revenez régulièrement.

David Carnoy/CNET Amazon a parcouru un long chemin depuis la première tablette Kindle Fire. L’Amazon Fire HD 10 est la plus grande tablette d’Amazon avec un écran de 10 pouces et des haut-parleurs puissants. Tout comme son petit frère de 8 pouces, le Fire HD 8, la tablette regorge d’avantages pour les abonnés Prime, ce qui permet aux membres de diffuser et de télécharger facilement des films, des émissions de télévision et des jeux. Les tablettes Fire d’Amazon n’utilisent pas une version pure d’Android, mais plutôt le système d’exploitation Fire basé sur Android d’Amazon, qui extrait des applications de l’Amazon App Store. Vous pouvez toujours obtenir des applications sur Google Play, mais vous devrez installer le magasin vous-même, ce qui signifie que les passionnés de jeux ont accès à tous leurs jeux mobiles préférés pour une excellente expérience de jeu sur tablette. De plus, c’est probablement ce que nous avons de plus proche d’une tablette économique sur cette meilleure liste de tablettes Android. Lisez notre avis sur Amazon Fire HD 10. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire HD 10 (2021)

Josh Goldman/Crumpe La tablette Samsung Galaxy Tab S8 Plus est peut-être au milieu de la gamme Tab S8, mais c’est notre premier choix. L’écran AMOLED de 12,4 pouces est lumineux avec d’excellentes couleurs. C’est une taille idéale pour le divertissement et les jeux, tout en étant suffisamment grande pour les tâches de productivité légères et suffisamment petite pour les voyages. Les mises à jour du logiciel DeX de Samsung font même de la Tab S8 un substitut possible à un ordinateur portable, vous permettant de vous connecter à une souris et même à un écran externe. Une couverture de clavier n’est pas incluse, mais l’un des fantastiques S Pens de Samsung l’est, vous pouvez donc utiliser le grand écran pour la prise de notes et la création de contenu dès la sortie de la boîte. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Tab S8 Plus (Argent, 256 Go)

Joseph Kaminski Malgré son prix plus accessible de 530 $ (ou moins) par rapport à la Tab S7 Plus à 850 $, la Galaxy Tab S7 FE conserve une sensation haut de gamme. Le S7 FE a la même taille que le Plus, avec un corps en aluminium de 1,3 livre et des cadres minces autour de son écran de 12,4 pouces qui a une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Samsung a soigneusement ajusté les fonctionnalités du Plus, comme passer de quatre haut-parleurs stéréo à deux et passer d’un écran AMOLED à un écran LCD. Le résultat est une tablette Android à grand écran qui fonctionne toujours bien et qui a un aspect et une sensation haut de gamme pour beaucoup moins d’argent. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Tab S7 FE