Meilleure tablette Amazon Fire 2022

2. Amazon Feu HD 8

La Fire HD 8 en est maintenant à sa 12e génération. Son écran n’est peut-être qu’un pouce plus grand que le Fire 7, mais cela fait toute la différence. Il a une résolution plus élevée de 1280 × 800, mais nous aurions aimé que l’écran ait été mis à niveau pour ce nouveau modèle – ce n’est même pas du Full HD.

Les caméras sont les mêmes sur les deux tablettes, mais la puissance de traitement est un peu meilleure, ce qui signifie que ce n’est pas tout à fait lent. Il y a aussi plus de RAM (encore plus dans le modèle Plus), plus de stockage et vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To en utilisant une carte microSD.

Il n’est toujours pas particulièrement réactif et, bien sûr, tout ce qui concerne l’interface et les applications et services disponibles est le même.

Le HD 8 intègre Alexa et l’assistant répondra même lorsque la tablette est en veille avec l’écran éteint, un peu comme l’un des haut-parleurs Echo d’Amazon.

Le modèle Plus coûte 20 $ / 20 £ supplémentaires et dispose d’une charge sans fil et fonctionne avec l’option station de charge sans fil pour transformer la tablette en une sorte d’Echo Show. Ceci est utile pour les appels vidéo, les clips musicaux et le visionnage de vidéos Amazon Prime. Mais notez que le modèle standard a également le mode Show, vous n’avez donc besoin que de quelque chose pour le soutenir, et peut-être de le brancher sur le secteur pour obtenir le même effet.

Comme pour les trois tablettes Amazon, il y a un Édition pour enfants du Fire HD 8. Il est livré avec un étui pare-chocs, un abonnement d’un an à Kids+ et une garantie de deux ans.