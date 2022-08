Meilleure souris 2022 | Conseiller technique

1. Logitech MX Master 3S – Meilleur dans l’ensemble

La Logitech MX Master 3S est une petite mais importante mise à jour de la souris de bureau la plus populaire de Logitech, la MX Master 3, qui en fait l’une des meilleures souris disponibles.

Comme son prédécesseur, le design du MX Master 3S est magnifique – en fait, en un coup d’œil, vous ne pourriez pas faire la différence. C’est une bonne chose car il est toujours aussi confortable à utiliser et les courbes épousent parfaitement votre main.

Ne laissez pas le look presque identique vous tromper ; sous le corps incurvé, vous trouverez un nouveau capteur 8K DPI amélioré. Au lieu de 4K de son prédécesseur, il est parfait pour déplacer rapidement votre souris sur plusieurs écrans, en particulier lorsqu’il s’agit d’écrans 4K haute résolution.

Il existe également un nouveau mécanisme de clic qui est 90 % plus silencieux que son prédécesseur, ce qui réduit le bruit gênant s’il est utilisé dans un bureau ou lors d’un appel Zoom. Personne (sauf vous, bien sûr) n’aime le son d’un clic net toutes les 2 secondes tout au long de la journée de travail.

Il est important de noter que l’amortissement du son n’a pas d’effet d’entraînement sur la netteté du mécanisme lorsqu’il est cliqué – il est toujours aussi satisfaisant.

Ailleurs, c’est comme d’habitude pour le MX Master 3S. Les autres avantages incluent un rouleau en acier usiné avec un mécanisme électromagnétique qui supprime pratiquement la résistance du rouleau sans faire de bruit.

Il existe également une prise en charge de Logitech Flow, vous permettant de déplacer votre souris de manière transparente entre les écrans, même lorsqu’il s’agit d’ordinateurs différents exécutant différents systèmes d’exploitation. Il facilite la copie et le collage de fichiers et le travail sur une configuration multi-ordinateurs.

Grâce au logiciel, vous pouvez également configurer des commandes spécifiques à l’application en appuyant sur le bouton gestuel où repose votre pouce et en glissant avec la souris dans une direction particulière.

Le MX Master 3S peut être connecté via Bluetooth, une connexion filaire via USB-C ou la connectivité sans fil Logitech Bolt propriétaire de Logitech. Le large éventail d’options de connectivité rend la souris fantastique pour une utilisation avec diverses plates-formes et types de configuration.

Peu importe ce pour quoi vous avez besoin d’une souris d’ordinateur, il est probable que la Logitech MX Master 3S fera le travail – et plus encore.