Meilleure serviette de séchage de voiture pour 2022

Bien sûr, vous pouvez simplement laisser votre auto cuire au soleil après l’avoir lavé. Bonne chance avec les points d’eau. Si vous voulez les éviter, vous pouvez sécher la peinture et le verre de votre voiture avec certaines des meilleures serviettes de séchage pour voiture. Vous vous rendrez service en vous assurant que votre voiture est impeccable et brillante après l’avoir essuyée. Ci-dessous, nous partagerons nos meilleurs choix pour les serviettes de séchage de voiture sur n’importe quel budgetainsi que quelques généralités soins de voiture des astuces. Il est temps de laisser ces serviettes de bain et nettoyage chiffons derrière.

CleanTool Nous devons parler de The Absorber. Il s’agit d’une serviette de séchage en peau de chamois synthétique de CleanTools qui fait un travail carrément incroyable après un lavage de voiture. Vous pouvez utiliser la peau de chamois comme une serviette en coton pour sécher manuellement des zones plus petites, ou vous pouvez l’étaler sur une plus grande partie de la voiture – comme le toit ou le capot – et la faire glisser pour aspirer l’eau résiduelle sans marques de tourbillon. Dans les deux cas, la capacité d’absorption de la peau de chamois laisse une surface presque sèche qui ne devrait prendre que quelques minutes pour s’éclaircir totalement avant que vous n’utilisiez de l’argile, de la cire ou tout simplement un jour. L’absorbeur facilite le séchage de la surface de votre voiture. Il devrait être sur votre liste de courses.

Meguiar’s Vous n’aimez pas les chamois ? Ce n’est pas un problème car nous aimons aussi la serviette Meguiar’s X2000 Water Magnet. C’est une serviette en microfibre traditionnelle, mais elle fonctionne comme par magie pour laisser la surface de votre voiture super sèche après le lavage. Ce qui est également formidable avec les serviettes de séchage de voiture standard, c’est que vous pouvez simplement les laver à la machine avec un détergent liquide pour les débarrasser de la saleté et des débris de temps en temps. Tant qu’ils ne sont pas jetés, il s’agit d’une serviette en microfibre que vous pouvez utiliser pour sécher votre voiture pendant une longue période – et cela fonctionne très bien.

Puissant nettoyeur Nous avons déjà donné notre premier choix à The Absorber, mais nous devons donner un peu d’amour à l’un de nos autres chamois pour sèche-linge préférés : le Mighty Cleaner Shammy. Cette peau de chamois fait un excellent travail en ramassant l’eau et en ne laissant pas beaucoup d’humidité. La société propose également son produit dans un pack de deux, ce qui en fait une meilleure offre si vous en voulez quelques-uns pour les tâches de séchage. J’aime en avoir un par voiture qui traîne dans la maison.

SHSCLY Si vous voulez plus d’une serviette de séchage pour voiture, voici un lot de deux superbes serviettes. Non seulement les serviettes de séchage en microfibre SHSCLY fonctionnent bien pour sécher les voitures, mais elles sont également très grandes : elles mesurent 29 x 33 pouces, vous pouvez donc couvrir beaucoup de terrain. Nous aimons également la quantité d’eau que ces serviettes en microfibre contiennent avant que vous n’ayez besoin de les essorer.

Conduite implacable Supposons que vous ayez une camionnette ou un SUV qui nécessite une serviette en microfibre beaucoup plus grande. Que diriez-vous d’une serviette de 24 x 60 pouces qui aspire l’eau de la peinture automobile comme un pro ? Ce serait la serviette de séchage pour voiture Relentless Drive, et ce pack de cinq peut probablement servir de toutes les serviettes de séchage dont vous aurez besoin.

Les gars de la chimie Ce chiffon en microfibre est un peu plus petit que notre premier choix. Mais la serviette Woolly Mammoth de Chemical Guys promet de sécher une voiture entière en un seul coup, et c’est le cas. C’est pourquoi nous pensons que c’est un choix solide en tant que finaliste pour les gros véhicules. Personne ne veut échanger des tonnes de serviettes lors du séchage de sa voiture, et le Woolly Mammoth garde les choses simples.

Amazone C’est basique, et ça va. Ce pack de deux chamois de la marque Amazon Basics fonctionne très bien comme séchoir à verre et à peinture pour le prix. D’après notre expérience, les serviettes ne sont pas aussi utilisables que nos autres choix de chamois, mais si vous avez besoin d’un chamois bon marché, ne cherchez pas plus loin.

Mères Tout le monde n’a pas une tonne d’argent à dépenser pour une serviette de séchage de voiture, et c’est très bien. Nous avons dit qu’il y en avait pour tous les goûts. Il y a : la serviette de séchage en microfibre pour voiture Mothers Waffle Weave est un excellent choix comme choix bon marché pour une serviette de séchage de voiture. Il fait exactement ce qu’il est censé faire après un lavage de voiture, et nous ne pouvons rien lui reprocher à ce prix. Oui, l’un de nos choix est en fait moins cher, mais la valeur d’avoir deux serviettes en tissu gaufré à ce prix pour sécher la peinture et le verre nous a donné envie de placer ce produit ici.

Comparaison de la meilleure serviette de séchage de voiture pour 2022 Meilleure serviette de séchage de voiture Marque Nom Prix Meilleure serviette de séchage de voiture dans l’ensemble CleanTool L’absorbe 15 $ Meilleure serviette de séchage de voiture dans l’ensemble (finaliste) Meguiar’s Aimant à eau X2000 7 $ Meilleur chamois de serviette de séchage de voiture Puissant nettoyeur Peau de chamois 14 $ Meilleur lot de serviettes de séchage de voiture SHSCLY Serviettes de séchage en microfibre 30 $ Meilleure serviette de séchage de voiture pour les grosses voitures Conduite implacable Grande serviette de séchage de voiture 43 $ Meilleure serviette de séchage de voiture pour les grosses voitures (finaliste) Les gars de la chimie Mammouth laineux 17 $ Meilleure serviette de séchage de voiture sur un budget Mères Serviette de séchage pour voiture en microfibre à tissage gaufré 10 $ Meilleure serviette de séchage de voiture sur un budget (finaliste) Les bases d’Amazon Chamois de séchage 11 $

Conseils généraux d’entretien et de séchage de la voiture

Où sécher sa voiture ? : Si possible, séchez votre voiture à l’ombre. Laver et sécher une voiture à la lumière directe du soleil peut rendre le processus plus difficile, surtout si la chaleur et le soleil créent des taches d’eau.

Si vous voulez être sûr de bien sécher votre voiture, essorez souvent la serviette ou la peau de chamois au fur et à mesure. Si vous ne le faites pas, vous ne ferez que répandre de l'eau et non l'absorber.

Pour assécher les endroits étroits et difficiles d'accès après un lavage de voiture, le plan d'attaque consiste à faire sauter ces crevasses. Si vous avez un canon à air, un aspirateur d'atelier ou même un souffleur de feuilles, vous pouvez souffler des zones avec de l'air pour vous assurer que l'eau sort des crevasses pour éviter les traînées.

Une fois que vous avez fini de sécher votre voiture, poursuivez avec votre cire de voiture . Une couche de cire de qualité aidera la peinture de votre voiture à perler et l'eau s'écoulera facilement.

Séchez votre voiture avec les meilleurs produits



Tous ces choix vous assureront de vous retrouver avec une voiture au sec – vous ne pouvez pas vous tromper. Alors choisissez votre préférence et gardez ces voitures propres !