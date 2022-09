Le week-end de la fête du Travail est derrière nous, ce qui signifie que l’été est bientôt terminé également, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter d’un barbecue avant l’automne. Peu importe ce que vous cuisinez ou appréciez, il n’y a aucune raison pour que la sauce barbecue reste exclusive à l’été. Après tout, la sauce barbecue rend tout meilleur.

Lorsque vous trouvez la sauce barbecue parfaite, les options sont nombreuses. Vous trouverez des dizaines de sauces piquantes et sucrées sur le marché et de nombreuses autres sont disponibles en ligne auprès de petits producteurs. Pour trouver la meilleure sauce barbecue pour 2022, j’ai grillé, pressé et léché les doigts pendant une tempête. J’ai personnellement rassemblé 15 bouteilles de sauces sucrées, épicées, fumées et vinaigrées avec plusieurs amis passionnés de barbecue très enthousiastes (alias testeurs de goût) pour une ultime confrontation pré-été.

Une note rapide : Dans le nord, les variétés plus sucrées dominent le marché des sauces, mais nous apprécions tous aussi les sauces à base de vinaigre, nous avons donc inclus plusieurs sauces barbecue Carolina (entre autres styles) pour rendre cette liste aussi inclusive et impartiale que possible.

Qu’est-ce qui fait une bonne sauce barbecue?

Tout est relatif, mais la plupart des pitmasters s’accordent à dire que l’équilibre est la clé d’une excellente sauce barbecue. La plupart des sauces sont préparées avec une base de tomate, du vinaigre, un édulcorant comme le miel ou la mélasse et un élément piquant. À partir de là, les sauces sont affinées avec des épices et des saveurs, telles que la moutarde, l’ail, les fruits et la fumée. Toute sauce trop écrasante dans une direction ne fonctionne généralement pas bien. Et les sauces super simples sans trop d’épices ou de complexité tombent souvent à plat.

Nous avons goûté de nombreuses sauces traditionnelles de style Kansas City pour cette liste, une multitude de sauces de style Caroline à forte teneur en vinaigre, des sauces adaptées aux céto, la sauce de style japonais culte de Bachan et quelques sauces blanches de l’Alabama pour voir celles qui ont vraiment chatouillé. nos papilles gustatives. Nous avons essayé chacun avec de la poitrine de poulet nature non assaisonnée, car il s’agit d’une ardoise plutôt vierge en ce qui concerne les aliments grillés classiques. Lors de la dégustation, nous avons noté des choses comme l’équilibre général, la chaleur, la douceur, les saveurs écrasantes ou toute autre chose qui a sauté – à la fois mauvaise et bonne.

Il a fallu beaucoup de serviettes pour trouver la meilleure sauce barbecue en 2022. Les voici.

Pleine lune Full Moon est une chaîne régionale de restaurants de barbecue en Alabama et au Mississippi qui est en activité depuis 1986. Vous ne trouverez probablement pas l’incroyable sauce de Full Moon dans les rayons des magasins, mais elle peut être achetée en ligne pour 6,49 $ la bouteille. Dieu merci, car cette sauce de style classique a un équilibre presque parfait de douceur, de fumée, de piquant et d’épices.

Stubb’s Si vous préférez récupérer votre sauce barbecue au magasin, les produits de Stubb se trouvent dans la plupart des supermarchés et constituent une excellente alternative à Full Moon. Comme le gagnant ci-dessus, Stubb’s a un bon équilibre sans qu’aucune saveur ne prenne le dessus. Celui-ci est épais mais pas gluant et tire sa douceur de la cassonade (pas de sirop de maïs) avec un bon coup de pied de beaucoup de poivre noir.

de Bachan Je suis dans le train du Bachan depuis un certain temps déjà et je n’ai pas l’intention d’en sortir. Le Bachan’s est atypique par rapport aux sauces barbecue classiques en ce qu’il est agrémenté de saveurs japonaises, ce qui lui donne un énorme punch umami. Vous remarquerez immédiatement la sauce soja, accompagnée de sésame, de gingembre et d’une délicate douceur. C’est l’une des sauces les plus fines, de sorte qu’elle peut ne pas adhérer aussi bien aux côtes et au poulet ou caraméliser que d’autres, il est donc probablement préférable de l’utiliser comme sauce de finition. Bachan’s est également cher à 13 $ pour une bouteille, mais accrochez-en deux et le prix tombe à 12 $ chacun. (Croyez-moi, vous voudrez plus d’une bouteille.)

Caroline Q’ Cette sauce riche, sombre et fumée est fabriquée par un petit producteur de Caroline du Nord. C’est probablement la sauce la plus savoureuse que nous ayons essayée, avec une grande douceur qui est coupée avec du hickory riche et fumé et beaucoup de chaleur. Il se passe beaucoup de choses ici, mais cela s’harmonise bien pour créer une sauce très savoureuse.

Oeil de boeuf À moins de 3 $ la bouteille, c’était la préférée des sauces barbecue “bon marché”, et c’est celle que vous trouverez facilement dans la plupart des épiceries ou sur Amazon. Bull’s-Eye a une douceur redoutable mais obtient un excellent équilibre entre la moutarde, l’ail et la fumée naturelle de noyer. Si vous passez par la sauce comme l’eau, c’est une excellente sauce à stocker pour les côtes levées, le poulet et les hamburgers.

Texas Pete Si vous êtes un accro de la sauce piquante à la recherche d’une sauce barbecue, la sauce Texas Pete’s Eastern Carolina est celle qu’il vous faut. Texas Pete est un fabricant de sauce piquante, avant tout, et donc cette sauce de style Caroline à forte teneur en vinaigre a un peu le goût de la sauce piquante, mais avec une douceur subtile et une saveur de tomate. Il est fait avec seulement cinq ingrédients et sans sirop de maïs. À 15 calories par portion, c’est probablement la sauce barbecue « la plus saine » de cette liste.

Doux bébé Ray’s Je vais être honnête, ce n’était pas l’un des ma favoris personnels, mais certains des autres dégustateurs avec un penchant pour les aliments plus sucrés étaient vraiment dedans. Sweet Baby Ray’s (hé, c’est juste là dans le nom) est fait avec du sirop de maïs et du jus d’ananas et est si sucré qu’il peut être écrasant. C’est aussi plutôt épais, presque comme une confiture ou une gelée de barbecue. Si vous êtes un amateur de barbecue avec une dent sucrée, c’est la sauce qu’il vous faut. De plus, il est bon marché à seulement 2 $ la bouteille.

Autres sauces barbecue que nous avons essayées et qui n’ont pas réussi

: Cette sauce était positivement addictive, mais il serait peut-être exagéré de l’appeler sauce barbecue. Je sais que les Alabamans n’aiment peut-être pas entendre cela, mais la sauce blanche Full Moon ressemble plus à un ranch vraiment riche et savoureux avec beaucoup de moutarde, d’ail et de Worcestershire.

: Ceci est un autre que nous avons tous beaucoup aimé. Il a un bel équilibre et des épices fortes, mais finalement certains des autres l’ont juste poussé hors du sommet.

: Cette sauce a une belle saveur complexe mais un peu trop de punch au vinaigre pour nous. Si vous aimez les sauces vraiment piquantes, cela pourrait être un bon choix.

: Avec seulement 10 calories et 3 grammes de glucides par portion, cette sauce était vraiment comestible, mais pas l’une de nos préférées.

Celui-ci avait très peu de dimension et ressemblait plus à du ketchup légèrement fumé qu’à une bonne sauce BBQ.

: Cette sauce n’était pas terrible mais avait trop de vinaigre pour la plupart d’entre nous.

Cela ressemblait plus à de la moutarde au miel qu’à de la sauce barbecue. Pas mal, mais n’a pas rempli nos exigences pour cette série de tests.

: Cette sauce de style Caroline est savoureuse mais avec autant de vinaigre, c’est moins une sauce barbecue traditionnelle qu’une sauce de finition mince pour le porc effiloché.

Plus de nos favoris de barbecue dans le jardin