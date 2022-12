Meilleure sangle de tête Quest 2

La réalité virtuelle devient rapidement le prochain grand espace dans les jeux vidéo. La Méta Quête 2 – anciennement l’Oculus Quest 2 – est le leader actuel des casques VR qui ne nécessitent pas de PC pour fonctionner, mais il a des problèmes (notamment un récente flambée des prix). Mon plus gros reproche est le serre-tête du Quest 2. Il est agressivement moyen, ce qui signifie qu’il peut et doit être remplacé par quelque chose de plus agréable à utiliser pendant de longues périodes.

Les meilleures sangles de tête ont beaucoup de soutien autour de l’arrière de votre tête, ainsi que des ajustements fermes à l’avant. Afin de tester ces serre-tête Quest 2, j’ai passé beaucoup de temps à jouer en VR. Ce n’est pas facile de jouer à des jeux pour gagner sa vie, mais je l’ai enduré pour toi. Voici une liste de mes favoris.

James Bricknell/Crumpe Une nouvelle version de ce casque est récemment sortie avec un nouveau cliquet à l'arrière et une forme avant plus confortable. Le confort supplémentaire en fait maintenant mon serre-tête préféré. L'une des parties les plus importantes d'un serre-tête est le rembourrage, car il maintient votre tête en sécurité tout en maintenant un bon niveau de confort. Ce serre-tête de Yoges a pris cette importance à bord et s'est efforcé de s'assurer que votre tête est rembourrée partout. La sangle a même des coussinets supplémentaires qui offrent un contrepoids à la traction de l'arrière lorsque le cliquet est serré. Pour une utilisation à long terme, le Yoges offre l'une des expériences les plus confortables que j'ai eues jusqu'à présent. Mon seul reproche est la sangle centrale. C'est un peu trop court pour ma tête, donc ça ne me semble pas aussi sûr sur le dessus.

kiwi Le serre-tête Kiwi est une excellente alternative économique au bracelet Elite, avec quelques belles éditions qui le distinguent de la concurrence. Mon fils adore l'utiliser pendant de longues sessions Beat Saber, c'est donc un favori dans notre maison. Souvent, lorsque vous portez des lunettes avec VR, le casque peut souvent être inconfortable à retirer. J'ai cogné mes lunettes et je les ai fait tomber plusieurs fois. La sangle de tête Kiwi peut s'incliner à un angle extrême, ce qui vous permet de mettre le casque sans le cogner sur votre visage. C'est une expérience beaucoup plus confortable que la sangle Elite.

Yoges Je suis constamment impressionné par le confort des bretelles Yoges. Le rembourrage tout autour le rend incroyablement sûr et le poids supplémentaire de la batterie aide à équilibrer l'écran avant. La batterie ne fait que 5 000 mAh, mais cela suffit pour charger complètement le Quest 2 environ une fois et demie, vous devriez donc continuer à jouer pendant un bon moment.

Amazone Lorsque je cherchais à passer à un serre-tête "élite" pour mon expérience de réalité virtuelle, je ne voulais pas nécessairement dépenser de l'argent pour la version officielle d'Oculus Elite. Je cherchais un pack Oculus Quest qui combinait des accessoires, et j'ai trouvé celui-ci d'Esimen. Il comprend une belle mallette de transport, ce qui m'a convaincu. Le bracelet est aussi bon que les autres sur cette liste, mais le boîtier est un bonus qui manque aux autres.

James Bricknell/Crumpe J'ai acheté la sangle Elite en bundle avec mon Oculus Quest 2 au lancement, et bien que certaines personnes aient souffert de casse lors de ce premier lot, la mienne a fonctionné admirablement. Cette dernière version de la sangle Elite a complètement éliminé le défaut, donc si vous voulez avoir une sangle de tête entièrement marquée, c'est votre meilleur choix. J'ai utilisé ma sangle Elite pendant plus d'heures que je n'en compte. Qu'il s'agisse de jouer à des jeux en sueur et énergiques comme Supernatural ou de s'asseoir dans la réalité virtuelle pendant une journée de travail de huit heures, la seule fois où la sangle Elite s'est sentie inconfortable, c'est lorsque je l'ai trop serrée. Si vous pouvez le faire composer, c'est génial.

Colo via Amazon L'une des meilleures choses à propos d'un casque VR sans fil comme le Quest 2 est de le partager avec d'autres. Ayant apporté mon casque à un certain nombre de soirées, je peux dire qu'entendre un "aww, OK" déçu lorsque vous dites à quelqu'un qu'il ne peut pas jouer parce que la batterie est morte est une vraie déception. J'ai utilisé des batteries tierces qui se clipsent à votre ceinture dans le passé pour faire fonctionner d'autres casques, mais la sangle de batterie fabriquée par Oculus pour le Quest 2 est quelque chose de complètement différent. Pour commencer, le poids supplémentaire de la sangle de batterie est une bonne chose – car il se trouve à l'arrière du casque, il provoque un effet d'équilibrage qui élimine la pression de votre nez et de votre front. La batterie ajoute également 2 heures de jeu, et vous n'aurez jamais à l'enlever. Si vous souhaitez charger le casque, il vous suffit de charger la batterie. La puissance passera par les deux sans différences de performances notables. C'est une telle joie à utiliser que je ne peux vraiment pas imaginer utiliser un Quest 2 sans un à ce stade.

Accessoires de serre-tête utiles

Avoir un meilleur serre-tête améliorera votre expérience de réalité virtuelle, mais il existe également des moyens d’améliorer votre nouveau serre-tête qui le rendra encore meilleur que cela. Voici quelques-uns de nos add-ons préférés.

Anker J'utilise des banques de batteries Anker pour mes téléphones depuis des années maintenant, il est donc logique que je les privilégie également pour mon Oculus. Tu pourrait il suffit de le mettre dans votre poche et de fixer le câble, mais il fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il est connecté à votre serre-tête de plusieurs façons. J'ai même utilisé du velcro. La banque n'est pas trop lourde, mais elle a suffisamment de volume pour aider à compenser le casque Quest 2 et beaucoup de puissance pour recharger votre Quest 2.

Amazone Bien que je pense que c'est une meilleure idée d'acheter un remplacement complet du serre-tête, cela peut coûter plus cher que ce que vous pourriez avoir. Après tout, le casque n'était pas bon marché en premier lieu. Ce petit accessoire cool de Kiwi ajoute un anneau halo au serre-tête existant pour augmenter votre confort. L'ajout d'un halo à l'arrière de votre tête répartit le poids plus uniformément et le rend beaucoup plus confortable sur de longues périodes.

Que devez-vous rechercher dans un serre-tête ?

Il y a quelques éléments essentiels à prendre en compte lors du choix d’un serre-tête :

Un bon halo qui repose confortablement à l’arrière de votre tête aidera à éloigner une partie du poids de votre cou, ce qui rendra le Quest 2 plus léger qu’il ne l’est.

Le rembourrage est essentiel. Votre crâne a un rembourrage minimal ; ce rembourrage doit provenir de la sangle de tête, pas de vous.

Un cliquet pour resserrer le Quest 2 est également utile. Vous ne voulez pas toujours que le serre-tête soit aussi serré que possible, mais vous en avez besoin pour rester bien serré malgré vos sauts.

Enfin, il serait préférable que vous ayez une sangle qui puisse se tordre mais pas se casser. Vous passerez la sangle de tête à travers l’essoreuse, de sorte que les pièces latérales doivent tenir le coup.

Le bracelet Quest 2 Elite casse-t-il toujours ?

Bien qu’il y ait encore des rapports isolés de casse, le problème qui a tourmenté les sangles Elite semble s’être atténué. La plupart des problèmes que nous voyons maintenant sont dus à une mauvaise utilisation par opposition à l’usure normale. Notre dernier point sur ce que vous devriez rechercher existe à cause de ce problème, alors assurez-vous que la sangle que vous choisissez a de bonnes critiques et ne se casse pas régulièrement.