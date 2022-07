Meilleure presse française -- CNET

Une cafetière à piston est l’un des meilleurs moyens de préparer une tasse de café savoureuse à la maison. Il y a un large choix de brasseursmais ne vous laissez pas intimider – les meilleures options de presse française pour brasser votre java sont beaucoup plus simples à utiliser que vous ne le pensez.

Une chose à considérer est de savoir si votre processus de préparation du café peut être facilement adapté à une presse française particulière. Pensez ensuite aux caractéristiques : voulez-vous un gobelet en acier inoxydable ou en verre ? Vous pensez peut-être que vous avez besoin d’une petite presse française parce que vous êtes le seul buveur de café dans votre maison, mais que se passe-t-il si vous faites du café glacé ?

J’ai personnellement utilisé et testé un groupe des meilleurs modèles de presse française les plus vendus. Et après avoir broyé des kilos de haricots et bu des dizaines de tasses de café, voici ce que j’ai appris dans ma quête pour trouver la meilleure cafetière à piston qu’un amateur de café puisse acheter. Je mets à jour cette liste périodiquement.

Brian Bennett/Crumpe Le Bodum Chambord a une conception de presse française classique qui n’a pas beaucoup changé depuis sa première apparition dans les années 1950. Malgré cela, ce modèle de cafetière à piston prépare un excellent café fort, bien équilibré et riche en saveurs. Il dispose d’un filtre en acier inoxydable en trois parties et d’une carafe en verre, et ses pièces en acier sont également disponibles en différentes finitions. J’aime particulièrement la version rouge vif montrée ici.

Brian Bennett/Crumpe Pour environ 20 $, le Bodum Brazil offre un café chaud tout aussi bon que celui fabriqué avec le modèle Chambord plus cher de l’entreprise. Pour réduire le prix, Bodum utilise du plastique au lieu de l’acier pour certaines pièces de la cafetière. Sa carafe, cependant, est en verre borosilicaté. Le café que j’ai préparé au Brésil était suffisamment fort, mais équilibré.

Brian Bennett/Crumpe La presse française Veken est très bien équipée compte tenu de son prix raisonnable. À l’intérieur du kit de cafetière à piston, vous trouverez divers outils que vous ne verrez pas avec d’autres modèles de presse à café : une cuillère à mélanger en bois fantaisie, une baguette de nettoyage et un mousseur à lait à piles pour préparer des boissons de style café comme des lattes. et cappuccinos. J’aime aussi l’élégante finition en cuivre de cette cafetière à piston. Il se démarque vraiment des autres modèles que j’ai pu voir. Plus important encore, le Veken prépare des tasses de café exceptionnellement délicieuses.

Brian Bennett/Crumpe Le modèle le plus cher de ce groupe, la presse en acier inoxydable Frieling, n’est pas bon marché. Ce que vous obtenez pour son prix élevé est une construction de presse lourde en acier inoxydable conçue pour durer. De toutes les cafetières à piston que j’ai utilisées, cette cafetière à piston en acier inoxydable était de loin la plus durable. La carafe en acier inoxydable possède également une double paroi isolée qui garde le café chaud pendant des heures. Le café que j’ai infusé dans le Frieling est sorti bien extrait mais fort. Donc, si l’argent n’est pas un obstacle, c’est la presse française qu’il vous faut.

D’autres que nous avons testés

Comment nous les avons testés

Je teste les brasseurs à presse française un peu comme je teste les cafetières goutte à goutte standard. Je commence par laver et sécher à la main chaque produit. Ensuite, je broie suffisamment de grains de café pour respecter un rapport d’infusion spécifique. Pour le brassage de la presse française, c’est 4 onces de café moulu pour 32 onces d’eau.

j’ajoute alors eau chaude (203 degrés F, 95 degrés C), ou de l’eau presque bouillante, dans la chambre d’infusion, remuez le marc et laissez-le reposer pendant 4 minutes. Après cela, je laisse tomber le piston à café pour chaque pression et verse une tasse d’échantillon. Ensuite, je prélève un échantillon du café infusé et mesure son pourcentage de solides dissous totaux. J’utilise un réflectomètre de poche pour ce test. À partir de là, je peux calculer le pourcentage d’extraction pour chaque lot de café que je prépare.

Idéalement, le pourcentage d’extraction de café infusé devrait se situer entre 19 % et 22 %. Bien que ce chiffre ne garantisse pas à lui seul un café délicieux, il en est un indicateur fort. En fin de compte, la vérité réside dans un bon test de goût.

Pourcentage d’extraction de café Presse Française Bodum Chambord Bodum Brésil Presse Française Presse française de Hamilton Beach Presse française Coffee Gator Cafetière à piston OXO Brew Venture Noter: La fourchette idéale se situe entre 19 % et 22 %.



