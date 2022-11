Meilleure offre Roku lors du Black Friday: Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : Images AP

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Pour notre politique d’affiliation, cliquez sur ici.

Suite Vendredi noir

Les téléviseurs intelligents sont devenus la chose la plus chaude que chaque foyer doit avoir. Diffusez des chaînes Internet, des divertissements en direct et choisissez pratiquement n’importe quelle émission de télévision ou film et plus encore avec cette incroyable invention. Vous aimeriez pouvoir transformer tous les téléviseurs de votre maison en un téléviseur intelligent pour pas cher ? Cela pourrait bien être possible avec cette offre exceptionnelle sur le Roku Premiere Streaming Media Player qui est maintenant disponible sur Amazon pour moins de 30 $ !

Obtenez la première de Roku | Lecteur multimédia en streaming HD/4K/HDR pour seulement 27,99 $ ici !

Avec le Wi-Fi intégré, tout ce que vous avez à faire est de brancher le Roku avec le câble HDMI haute vitesse inclus, de vous connecter simplement à Internet et de commencer à diffuser tous vos favoris. Choisissez parmi une infinité de films et de séries télévisées sur Apple TV, Prime Video, Disney+, Netflix, Hulu, et plus encore. Vous pouvez même explorer des alternatives aux chaînes câblées en utilisant Sling, une application qui diffuse des informations en direct, des sports et bien plus encore en temps réel. Grâce aux options de streaming HD, 4K et HDR, vous profiterez de vos divertissements préférés dans une image cristalline, avec une clarté incroyable. La télécommande du Roku ne pourrait pas non plus être plus simple, ce qui facilite la navigation dans les options, le retour au menu principal et même l’accès à vos chaînes préférées grâce aux boutons de raccourci pratiques directement sur la télécommande.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Pour seulement 28 $, ce lecteur multimédia vous permet de diffuser ce que vous aimez tout en réduisant de moitié vos factures de câble ! Pourquoi payer pour des services de télévision lorsque vous pouvez utiliser ce Roku Premiere Player pour obtenir n’importe quel film dont vous avez envie, quand vous le souhaitez et sur n’importe lequel de vos téléviseurs chez vous ? Abandonnez le paiement pour la télévision – rendez votre foyer encore plus agréable avec ce lecteur multimédia, mais dépêchez-vous ! Cette offre Prime Day ne durera pas longtemps, alors assurez-vous de l’obtenir pendant qu’elle est chaude et disponible!