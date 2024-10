Meilleure offre iPad mini : économisez 15 $ sur Apple iPad mini 7

ÉCONOMISEZ 15 $: Depuis le 17 octobre, l’Apple iPad mini 2024 est disponible en précommande pour 484 $ chez Walmart. Cela représente une économie de 15 $ sur le prix catalogue.

Les précommandes pour le nouvel iPad mini viennent tout juste d’être publiées et nous avons déjà une baisse de prix. Vous pouvez précommander l’Apple iPad mini 7 pour 484 $ chez Walmart, soit une économie de 15 $ sur le prix catalogue.

Et la meilleure chose à propos de cette offre de précommande est qu’elle est accompagnée d’une garantie de prix de précommande. Lorsque vous commandez un article bénéficiant de cette garantie, le prix le plus bas proposé par Walmart pour l’article vous sera facturé entre le moment où vous avez terminé votre commande et le moment où l’article vous est expédié. Vous êtes ainsi protégé contre toute baisse de prix future et vous n’avez donc rien à perdre.

VOIR AUSSI : Le nouvel iPad mini 7 d’Apple a le même aspect qu’avant, mais il est doté d’une intelligence artificielle



Ce nouveau modèle est livré avec Apple Intelligence, un système d’intelligence personnelle qui vous aide à écrire, à vous exprimer et à faire avancer les choses sans effort. Il ressemble aux anciens modèles, avec son écran Liquid Retina de 8,3 pouces entouré de cadres de largeur égale sur tous les côtés.

