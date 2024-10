Meilleure offre en fin de journée : l’un de nos moniteurs Samsung préférés est à 40 % de réduction

C’est le moment idéal pour passer au Samsung Odyssey OLED G9 avec une réduction incroyable de 38 %. C’est l’affaire sur laquelle se lancer si vous recherchez le meilleur des moniteurs de jeu OLED ultra-larges et incurvés. L’Odyssey OLED G9 est idéal pour les joueurs qui recherchent une expérience immersive. Son écran incurvé de 49 pouces au format 32:9 offre un champ de vision plus large, améliorant ainsi le gameplay de titres comme Cyberpunk 2077. Que vous soyez un joueur sur PC ou quelqu’un qui apprécie les visuels cinématographiques, le design ultra fin et le hub multimédia intégré ajoutent un attrait supplémentaire.

Ce moniteur offre une résolution impressionnante de 5 120 x 1 440, la technologie OLED pour de « vrais noirs » et un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour des jeux fluides. Par conséquent, il a obtenu la note « Excellent » dans notre revue Odyssey G9 ainsi que notre prix Editors ‘Choice. Notre critique note : « En fin de compte, c’est l’un des meilleurs moniteurs que nous ayons vu cette année. » Avec une précision des couleurs exceptionnelle couvrant 100 % sRGB et 98 % DCI-P3, il offre des visuels époustouflants. De plus, le processeur Neo Quantum de Samsung améliore la qualité de l’image pour un affichage vraiment époustouflant.

