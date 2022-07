Meilleure offre d’ordinateur portable de Prime Day: il est difficile de battre 79 $

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Amazon Prime Day a débuté hier avec de gros remises sur les téléphones, Téléviseurs Fire et AirPods. Il y a aussi plusieurs Offres sur les ordinateurs portables Chromebook disponible ce Prime Day, mais celui-ci prend le gâteau : le Chromebook Lenovo IdeaPad 3. Il se situe actuellement à 79 $ sur Best Buy, ce qui est un prix difficile à battre et vous fait économiser 60 $.

Livré avec un écran HD de 11,6 pouces, l’ordinateur portable offre 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et dispose d’une puce Intel Celeron avec carte graphique intégrée. La batterie dure 10 heures par charge, vous n’aurez donc pas à la brancher constamment. Elle est livrée avec une webcam intégrée et deux haut-parleurs stéréo de 2 watts pour que vous puissiez discuter en vidéo avec des amis ou prendre des appels Zoom pour le travail.

Une fois que vous avez l’ordinateur portable en main, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google pour commencer – aucune configuration n’est requise, vous pouvez donc commencer à l’utiliser immédiatement dès la sortie de la boîte. Google s’est engagé à mettre à jour le Lenovo IdeaPad 3 jusqu’en juin 2028.