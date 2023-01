Meilleure offre de poids à la cheville – Achetez cet accessoire de fitness – Hollywood Life

Crédit image : AlinC/Adobe Stock

Travailler dans le confort de nos propres maisons est devenu la nouvelle norme et si vous cherchez un nouvel accessoire qui vous aidera à vous mettre en forme cette année et qui ne prend pas trop de place, nous avons ce qu’il vous faut. Heureusement, le Ensemble de poids pour chevilles REEHUT est actuellement en vente pour seulement 18,99 $.

Les poids de cheville sont disponibles en sept poids et couleurs différents. Le rouge est d’une livre, le vert est de deux livres, le violet est de trois livres, le bleu royal est de quatre livres, l’orange est de six livres, le bleu clair est de huit livres et le gris est de 10 livres. Chaque paire est fabriquée à partir de coton mercerisé, ce qui leur donne une coupe ajustée mais confortable qui les rend parfaites pour l’exercice.

Que vous les portiez pour faire de l’exercice chez vous ou que vous les balanciez lors de votre prochaine promenade, les poids aux chevilles sont un excellent moyen de se mettre en forme. Ils sont respirants et ont un tissu qui évacue l’humidité à l’intérieur qui vous permet de transpirer sans être inconfortable, de plus, ils ont une fermeture à sangle réglable que vous pouvez utiliser pour les rendre lâches ou serrés selon vos préférences et la taille de la cheville.

Les poids sont remplis de fer et sont parfaits pour les exercices des jambes car ils ajoutent une certaine difficulté à votre entraînement. Il y a une raison pour laquelle plus de 6 800 clients ont donné des avis positifs à ces poids de cheville et c’est parce que les gens ne jurent que par eux.

Un utilisateur a jailli dans un commentaire: «Ces poids de cheville fonctionnent en effet. J’ai commencé avec 1 livre par poids car je voulais les porter pendant ma journée de travail pour aider à faire travailler mes jambes, car je travaille dans le domaine médical et je marche beaucoup. Ces poids de cheville sont faciles à mettre et à enlever et ils restent en place, ce qui est un A + dans mon livre. Bien sûr, vos chevilles vont transpirer en les portant, c’est une petite insignifiance pour leur bon fonctionnement. Ils restent en sécurité et restent même en place sous les chaussettes. Bien qu’ils puissent rendre la chaussette bosselée, elle est facilement déguisée par un pantalon. Je les utilise depuis près d’un mois maintenant et je peux certainement le sentir dans mes jambes, principalement mes mollets après utilisation le lendemain, et je commence à voir mes muscles se reformer lentement. Je suggère fortement ces poids aux chevilles.

