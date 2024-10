Meilleure offre de moniteur : économisez 150 $ sur le Samsung ViewFinity S5

ÉCONOMISEZ 150 $ : Depuis le 16 octobre, le Samsung ViewFinity S5 est en vente au prix de 199,99 $ sur Amazon. Cela représente une économie de 43 % sur le prix catalogue.

Lorsque l’on regarde un écran toute la journée, un moniteur de haute qualité fait vraiment toute la différence. Surtout si après le travail vous vous détendez en regardant davantage d’écrans. Alors pourquoi ne pas passer au meilleur ?

Depuis le 16 octobre, vous pouvez obtenir de bonnes affaires sur le Samsung ViewFinity S5 sur Amazon. Réduit de 43 %, le moniteur est désormais répertorié à 199,99 $. Cette offre est disponible sur le modèle à écran plat de 34 pouces, 21h09, uniquement HDMI. Pour 229,99 $, vous pouvez passer à DP + HDMI.

Le moniteur a un design élégant, ce qui le rend parfait pour le travail et le divertissement. Il dispose d’une résolution QHD de 1440p, qui rendra tout, des feuilles de calcul aux films et aux jeux, incroyablement net. L’une de nos fonctionnalités préférées est le support réglable, qui vous permet d’incliner, de pivoter et même d’ajuster la hauteur pour trouver la position de visualisation la plus confortable.

Pour protéger vos yeux de la fatigue, le S5 dispose d’un certain nombre de fonctionnalités, notamment un capteur de lumière ambiante pour détecter l’éclairage de votre poste de travail et ajuster automatiquement la luminosité, un mode de protection des yeux qui minimise l’excès de lumière bleue et une conception sans scintillement pour soulager la fatigue oculaire en créant un affichage plus stable.

Il s’agit d’une offre à durée limitée sur Amazon, alors agissez rapidement pour ne rien manquer.