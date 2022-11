Meilleure montre intelligente pour 2022 – Crumpe

James Martin/Crumpe

L’Apple Watch Ultra est une Apple Watch Series 8 gonflée, mais elle est dotée d’une construction en titane robuste, d’un boîtier plus grand de 49 mm et d’un nouveau bouton Action pour démarrer rapidement des entraînements ou lancer des applications. Il dispose d’un écran incroyablement lumineux, capable d’atteindre un maximum de 2 000 nits, ce qui le rend incroyablement facile à voir lors d’aventures en plein air. Il dispose également d’une sirène intégrée pour la sécurité et d’un GPS bi-bande pour suivre avec précision votre itinéraire. Le LTE est également intégré pour que vous puissiez vous aventurer sans téléphone tout en restant connecté.

Bien que bon nombre de ses principales fonctionnalités matérielles et logicielles soient destinées aux aventuriers et aux athlètes, il s’agit toujours d’une montre intelligente polyvalente fantastique. Les microphones aident à réduire le bruit du vent pendant les appels et vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique que les autres montres Apple, notamment un capteur d’oxygène sanguin, une application d’électrocardiogramme (ECG ou EKG), une détection de chute et un SOS d’urgence. La batterie dure également au moins deux fois plus longtemps que tous les autres modèles d’Apple Watch. Mais il n’est compatible qu’avec l’iPhone, donc si vous avez un téléphone Android, vous voudrez regarder une autre option sur cette liste.

