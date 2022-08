Meilleure montre intelligente Android pour 2022

Angela Lang/Crumpe

La montre intelligente Versa 3 est compatible avec les téléphones iOS et Android et vous permet de choisir entre Alexa ou Google Assistant comme assistant vocal de choix. Il n’offre pas toutes les applications et fonctionnalités intelligentes de certains de ses concurrents, mais il s’agit d’une montre intelligente complète avec de nombreuses fonctionnalités de santé et de fitness pour vous garder sur la bonne voie, telles que le GPS intégré et les notifications de surveillance de la fréquence cardiaque en direct. L’utilisateur Android peut utiliser ce portable pour recevoir des notifications d’appels, de SMS et d’événements de calendrier. Si votre téléphone Android est à proximité, vous pouvez utiliser la Fitbit Versa pour envoyer une réponse rapide. C’est la meilleure montre intelligente de cette liste pour le suivi du sommeil, et elle vous donne même une ventilation de vos données de SpO2 et de température corporelle pendant la nuit (pour les utilisateurs Fitbit Premium). La durée de vie de la batterie est également meilleure que la plupart : j’ai eu environ quatre jours (et nuits) d’utilisation avec l’écran toujours allumé.

Fitbit vient d’annoncer un nouveau modèle, la Versa 4, que nous examinerons bientôt.

