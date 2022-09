Meilleure mini tablette 2022 : Avis sur les petites tablettes et conseils d’achat

Les nouvelles tablettes sont un peu difficiles à trouver ces jours-ci, mais si vous êtes à la recherche d’une ardoise de la taille d’une pinte, voici les meilleures petites tablettes que vous pouvez acheter.

Le marché des tablettes a considérablement ralenti au cours des dernières années, à tel point que Sony et HTC n’en fabriquent même plus.

Le Nexus 7 extrêmement populaire de Google semble être il y a une vie et au Royaume-Uni, Tesco a malheureusement mis fin à l’incroyable gamme Hudl il y a quelques années également. Cela dit, bien que beaucoup ne soient qu’un lointain souvenir, il existe encore une poignée de petites tablettes que vous pouvez acheter neuves.

Vous pouvez toujours compter sur des entreprises comme Apple et Amazon pour ce type d’appareil. Nous parlons de tablettes avec une taille d’écran inférieure à 9 pouces, car une tablette pleine taille typique commence à environ 9,7 pouces.

Les tablettes plus petites sont généralement moins chères que les modèles plus grands, ce qui les rend également plus portables. Les petites tablettes sont idéales pour voyager, vous pouvez donc emporter des émissions de télévision et des livres avec vous, sans ajouter beaucoup de poids à vos bagages.

Avec les tablettes ci-dessous, il y en a pour tous les goûts, avec une gamme de tailles, de prix et de fonctionnalités différentes. Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil aux meilleures tablettes globales et aux meilleures tablettes bon marché pour plus d’options.

Meilleure petite tablette 2022

1. Apple iPad Mini (2021) – Meilleur dans l’ensemble Avantages Design compact

Prise en charge du crayon Apple

Superbes performances Les inconvénients Un peu cher

Pas de prise en charge du clavier magique L’iPad Mini de sixième génération abandonne l’ancien facteur de forme pour quelque chose de plus proche des dernières gammes iPad Air et Pro ; avec un design angulaire, haut-parleurs stéréo, Center Stage La technologie et des lunettes beaucoup plus petites qu’auparavant. L’écran 60 Hz du Mini est passé à 8,3 pouces, mais sans modifier la taille physique de la tablette, ce qui permet d’afficher plus d’espace d’affichage sans affecter la nature portable du Mini. C’est aussi un écran magnifique, avec la densité de pixels la plus élevée de tous les iPad (à partir de 2021), même s’il est un peu petit pour un véritable multitâche sur écran partagé. Il est alimenté par le même silicium A15 Bionic que l’iPhone 13 gamme, avec beaucoup de puissance pour tout ce que vous pourriez vouloir faire sur la tablette. Le capteur Touch ID a été déplacé vers le bouton d’alimentation – comme avec l’iPad Air – et il y a un support pour l’Apple Pencil de deuxième génération pour démarrer. Cependant, l’absence d’un connecteur intelligent à l’arrière signifie qu’il n’a pas son propre Magic Keyboard ; une véritable aubaine pour les gammes iPad Air et Pro, et la seule véritable faille dans l’armure du Mini. Lisez notre avis complet sur l’Apple iPad mini (2021) 2. Apple iPad Mini (2019) – Toujours brillant Avantages Matériaux haut de gamme

Prise en charge du crayon Apple Les inconvénients Conception vieillissante

Matériel vieillissant PDSF :

399 $ (64 Go) | 549 $ (256 Go) | 529 $ (64 Go + cellulaire) | 679 $ (256 Go + cellulaire) Jusqu’à ce qu’Apple décide enfin de rafraîchir l’iPad Mini pour 2021, le modèle 2019 était toujours la meilleure petite tablette sur la scène, ce qui signifie que c’est toujours une excellente tablette, bien qu’elle ait finalement été officiellement remplacée par Apple. Avec le processeur A12 à un prix de base abordable, la Mini 2019 est toujours une petite centrale électrique d’une ardoise. Oui, le design a sept ans, mais avec l’ajout de la compatibilité Apple Pencil, les mises à jour continues du système d’exploitation d’Apple et une autonomie de batterie décente, même cet ancien Mini prouve que tout le monde ne veut pas ou n’a pas besoin de dépenser des milliers sur un iPad Pro. Lisez notre examen complet de l’Apple iPad mini (2019) 3. Realme Pad Mini – Stock abordable Android Avantages Conception compacte et haut de gamme

Grande autonomie de la batterie

Abordable Les inconvénients Pauvres caméras

Chargement lent

Prise en charge limitée des mises à jour Les petites tablettes Android sont rares, en particulier de marques établies comme Samsung ou Lenovo, et maintenant c’est au tour de Realme. Bien qu’il soit nouveau sur le marché des tablettes, Realme élargit son portefeuille de tablettes avec le Realme Pad Mini, qui offre un design étonnamment haut de gamme dans un petit facteur de forme de 8,7 pouces et à un prix incroyablement bas. Une grande autonomie de batterie et une expérience utilisateur propre en font une excellente ardoise pour la consommation multimédia de base, la productivité et même la lecture électronique en couleur, cependant, son écran basse résolution et ses performances médiocres l’empêchent d’être une recommandation instantanée. Lisez notre mini-examen complet du Realme Pad 4. Amazon Fire HD 8 Plus (2020) – Idéal pour les enfants Avantages Alexa mains libres

Durée de vie de la batterie améliorée Les inconvénients Performances d’entrée de gamme

Sélection limitée d’applications Amazon a actualisé sa tablette Fire 8 pouces pour 2020, avec plus de mémoire et une charge sans fil, qui à son tour active le mode Amazon Echo Show ; afin que vous puissiez invoquer Alexa et vérifier la météo avec votre voix. Bien que les performances ne soient pas très différentes de celles du précédent Fire HD 8, ce modèle durera plus longtemps et nous dirions que l’ajout de la station de chargement sans fil en vaut la peine si vous envisagez de choisir l’une de ces ardoises. Lisez notre examen complet d’Amazon Fire HD 8 (10e génération) 5. Amazon Fire 7 (2022) – Le plus portable Avantages Très abordable

Connectivité USB-C améliorée

Autonomie de la batterie décente Les inconvénients Performances lentes

Déployer

Déployer L’Amazon Fire 7 n’offre peut-être pas beaucoup d’améliorations par rapport à son prédécesseur, mais c’est quand même une aubaine indéniable. Les points forts incluent une augmentation de 30% des performances, une augmentation de la durée de vie globale de la batterie et le passage à USB-C pour la connectivité, ce qui peut sembler peu, mais compte tenu des autres types de tablettes que vous pouvez vous attendre à acheter à ce prix / taille, il n’y a pas grand-chose d’autre qui se rapproche de la considération. Mis à part les nouvelles fonctionnalités, il s’agit de la même solide expérience Fire OS 8 inspirée d’Amazon, principalement adaptée aux services et applications d’Amazon. Il existe des applications tierces populaires, notamment Spotify et Netflix, mais ne vous attendez pas à la même gamme d’applications que vous trouverez dans Google Play, y compris YouTube, plutôt frustrant. Lisez notre examen complet d’Amazon Fire 7 (2022) 6. Samsung Galaxy Tab Active 3 – Conception la plus robuste Avantages Bien protégé contre les intempéries

Batterie amovible

Prise en charge du stylet S Les inconvénients Grosse construction

Attrait de niche

Cher En dehors des cas d’utilisation professionnelle pour lesquels il a été conçu, le Galaxy Tab Active 3 n’offre qu’un attrait de niche pour le grand public, mais il est difficile de négliger la valeur d’une tablette robuste et robuste avec une batterie amovible, tout de même. Avec une protection de niveau militaire et une résistance à l’eau et à la poussière IP68, la Tab Active 3 peut résister à l’immersion dans le sable, l’eau et les chutes de 1,5 m. Il y a même un paramètre qui signifie que vous pouvez utiliser l’écran tactile avec des gants, tandis que le S Pen offre une alternative utile pour la navigation et la productivité. Vous payez une prime pour une ardoise aussi robuste, mais si c’est une caractéristique importante, rien d’autre sur cette liste ne peut correspondre à la Tab Active 3. Lire notre test complet du Samsung Galaxy Tab Active 3