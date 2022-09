Meilleure manette pour iPhone et Android en 2022

4. GameSir X3 Type-C – Meilleur contrôleur pour le refroidissement

Alors que le fabricant d’accessoires GameSir fabrique généralement des accessoires de contrôleur mobile économiques, le GameSir X3 Type-C est une bête entièrement différente, offrant non seulement un contrôleur personnalisable, mais également un refroidissement intégré impressionnant.

La surchauffe est un problème auquel sont confrontés la plupart des joueurs mobiles lors de longues sessions de jeu – même ceux avec des téléphones de jeu dotés de systèmes de refroidissement dédiés – entraînant généralement un point chaud à l’arrière du smartphone et un effet d’entraînement sur les performances et l’épuisement de la batterie.

Le GameSir X3 Type-C cherche à résoudre ce problème en attachant un système de refroidissement littéral alimenté par un ventilateur à l’arrière de votre smartphone. Le système en plusieurs parties, comprenant une plaque de cuivre froide, un module de refroidissement Peltier, un dissipateur thermique et un ventilateur à sept pales, aide à garder votre smartphone au frais, réduisant la température jusqu’à 24 degrés Celsius en quelques minutes seulement.

Les ventilateurs sont éclairés par des RVB pour ajouter au look du joueur, et la position du ventilateur peut être ajustée pour mieux s’adapter à votre smartphone si nécessaire. Le seul bémol ? Sans batterie intégrée, le ventilateur a besoin d’une alimentation USB-C constante pour fonctionner, ce qui signifie que vous devrez utiliser une banque d’alimentation si vous souhaitez l’utiliser lors de vos voyages.

Bien sûr, le X3 Type-C n’est pas juste un refroidisseur – c’est aussi un contrôleur mobile, et un assez capable à cela. En se connectant à votre téléphone via son port USB-C, il n’y a aucun décalage et le contrôleur fonctionne bien avec tous les jeux compatibles avec le contrôleur disponibles sur Android, y compris les applications de streaming cloud de Nvidia et Xbox.

Il est également incroyablement personnalisable. Les boutons sont magnétiques, ce qui vous permet de basculer entre les dispositions de style Xbox et Nintendo, et vous avez également le choix entre deux ensembles de capuchons de manette et de D-Pads dans la boîte. Tout est rangé dans une belle mallette de transport à coque rigide, gardant le contrôleur et tous les accessoires au même endroit.

Il est également compatible avec une gamme de smartphones, tant qu’il offre une connectivité USB-C et mesure entre 110 et 179 mm.