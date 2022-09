Meilleure manette Nintendo Switch pour 2022

Vous recherchez le meilleur contrôleur de commutateur? La Commutateur Nintendoc’est Contrôleur professionnel est supérieur aux contrôleurs Joy-Con plus petits de la société pour les jeux plus exigeants. (Mis à part les problèmes de dérive, les Joy-Cons sont bons pour les jeux multijoueurs simples.) Avec l’ajout de poignées réelles, le contrôleur Switch Pro est plus confortable. Lorsque vous êtes dans le feu de l’action, le pavé directionnel complet et les boutons plus grands vous aident à trouver les bonnes commandes. Toutes les fonctionnalités du contrôleur de Nintendo telles que HD Rumble, NFC pour la numérisation Amiibo et les commandes de mouvement sont prises en charge, et cela fonctionne avec ou sans fils. C’est génial, mais c’est aussi régulièrement entre 60 $ et 70 $.

A lire aussi : Revue Nintendo Switch OLED : Le meilleur commutateur à ce jour, mais pas assez différent

Un certain nombre de contrôleurs tiers de type Switch Pro moins chers sont cependant disponibles. C’est pourquoi nous avons testé plusieurs options pour trouver le meilleur contrôleur Switch que vous pouvez acheter dès maintenant. Le contrôleur de jeu officiel de Nintendo ouvre toujours la voie en termes de sensation et de confort des boutons, mais certaines de ces alternatives se rapprochent. De plus, ce n’est pas parce que le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday sont passés que vous ne pouvez pas trouver d’offre sur un contrôleur pour le moment. La plupart de nos favoris, y compris sont actualisés pour le moment.

Outre des prix plus bas, opter pour un contrôleur Switch Pro tiers présente certains avantages. Par exemple, certains ont un bouton Turbo pour des cadences de tir plus rapides ou des boutons mappables pour rendre certaines commandes plus faciles à déclencher. De plus, quelques-uns de ceux que nous avons choisis peuvent également être utilisés avec MacOS, Windows et Android. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste au fur et à mesure que nous essaierons de nouveaux produits.

Pour encore plus de choix, consultez les recommandations de GameSpot.

Sarah Tew / Crumpe Si vous pouvez vous permettre d’obtenir le contrôleur Switch Pro officiel, faites-le. C’est le meilleur que vous puissiez obtenir actuellement en termes de confort, de performances et de fonctionnalités. Et si vous avez besoin d’acheter plus d’un contrôleur, procurez-vous peut-être celui-ci et l’une des options les moins chères ci-dessous pour rendre visite à vos amis et à votre famille.

Sarah Tew / Crumpe La manette sans fil PowerA se rapproche le plus de la sensation et de la conception de la manette Pro de Nintendo, et vous pouvez normalement l’obtenir pour 40 $ à 50 $, selon la conception, à partir de Amazone, Best Buy et d’autres sources. La manette sans fil PowerA ne prend pas en charge HD Rumble, IR ou Amiibo NFC comme la manette Switch Pro, mais elle dispose de commandes de mouvement. Il est également disponible dans des versions sur le thème du jeu, notamment Traversée d’animaux, Mario et Pokémon. Sa seule fonctionnalité supplémentaire est deux boutons supplémentaires au bas du contrôleur qui peuvent être mappés à la volée. De plus, alors que la version originale de la manette sans fil améliorée fonctionnait avec des piles de type AA, les modèles les plus récents disposent d’une batterie rechargeable intégrée permettant jusqu’à 30 heures de jeu. Vous recevez des alertes de prix pour PowerA Enhanced Wireless Controller

Josh Goldman/Crumpe La petite manette sans fil – oui, c’est son vrai nom – est légèrement plus grande qu’un Joy-Con mais tellement plus confortable à utiliser. Les boutons sont fermes et réactifs et il n’y a pas non plus de bouillie sur le D-pad. Les manettes sont plus hautes que celles des Joy-Con, ce qui vous donne une plus grande précision. Les boutons arrière, bien qu’ils soient directement superposés, ont une forme parfaite pour vous assurer que vous appuyez sur le bon. Il n’y a pas de prise en charge du grondement ou du NFC, mais il a un contrôle de mouvement. La batterie rechargeable est conçue pour jusqu’à 40 heures d’utilisation sans fil et est chargée via un port USB-C à l’arrière. Un super petit compagnon de voyage.

Josh Goldman/Crumpe Le Joypad de Binbok est une combinaison du Joy-Cons de Nintendo et de sa manette Pro sans fil. Il existe des contrôleurs gauche et droit de type Joy-Con qui peuvent s’insérer sur les côtés du commutateur, similaires à Hori’s Switch Split Pad Pro. Cela vous donne le confort et les commandes plus larges du contrôleur Pro pendant que vous utilisez l’ordinateur de poche Switch. Cependant, contrairement au contrôleur de Hori, le Binbok Joypad peut être utilisé hors du commutateur car chacun a une batterie intégrée et Bluetooth. Leur conception les rend difficiles à tenir en tant que Joy-Cons, mais cela peut être fait, et chacun a des commandes de vibration et de mouvement réglables. Ils ont tous deux un bouton mappable à l’intérieur de leurs poignées ainsi que des boutons turbo. Le bouton Accueil peut réveiller le Switch lorsque vous êtes prêt à jouer et vous pouvez même changer la couleur des anneaux lumineux LED autour des manettes. Le support inclus relie les deux contrôleurs ensemble pour former un seul contrôleur de type Pro comme Poignée confort Joy-Con de Nintendo. Malheureusement, cela ne vous permettra pas de charger les deux manettes en même temps ; chacun des contrôleurs doit être chargé séparément via leurs ports USB-C ou lorsqu’il est connecté au commutateur lorsqu’il est en charge (vous pouvez laisser les contrôleurs connectés lorsqu’ils sont connectés). Le support est également inhabituellement large et, avec les contrôleurs attachés, il est en fait plus grand qu’un contrôleur Pro. Il y a un peu de flexibilité là où les contrôleurs s’emboîtent sur le support, ce qui lui donne une sensation ténue. Ce flex, combiné à sa légèreté, rend l’ensemble fragile. Pourtant, ce n’est pas comme si les Joy-Cons de Nintendo étaient connus pour leur fiabilité et, dans l’ensemble, c’est une excellente option si vous voulez payer moins et en faire plus.

Sarah Tew / Crumpe Si vous aimez personnaliser, cette manette Bluetooth est faite pour vous. À l’aide du logiciel Ultimate de 8BitDo, vous pouvez remapper les boutons, régler la sensibilité du stick et de la gâchette ainsi que le contrôle des vibrations et créer facilement des macros pour des combinaisons de boutons compliquées. Les commandes de gauche sont inversées pour que la disposition ressemble plus à une manette PlayStation, mais tout se sent bien et réactif. Il est également confortable, même si le design noir sur noir rend les étiquettes des boutons presque impossibles à voir, mais d’autres couleurs sont disponibles. Le contrôleur de manette de jeu Bluetooth 8BitDo SN30 Pro Plus, qui se vend normalement à 50 $, fonctionne avec la console Nintendo Switch, Android, Windows et MacOS. Une autre fonctionnalité intéressante : sa batterie rechargeable peut être facilement remplacée par une nouvelle afin que vous puissiez continuer à jouer si celle incluse est déchargée ou ne tient plus la charge.

Josh Goldman/Crumpe C’est comme le contrôleur PowerA Enhanced standard, sauf qu’il est plus petit. Le Nano à 50 $ a l’apparence, la sensation et les caractéristiques du modèle plus grand, y compris les commandes de mouvement, le grondement (pas le grondement HD, cependant) et les boutons mappables. Cependant, il fonctionne sur une batterie rechargeable intégrée au lieu de piles AA remplaçables. Un câble USB-C de six pieds est inclus pour le chargement ; vous obtiendrez jusqu’à 20 heures sur une seule charge. Le Nano est conçu pour les voyages (il est même livré avec une jolie petite pochette de rangement), mais il convient également aux enfants ou à toute personne ayant de petites mains. De plus, bien que la coque soit plus compacte, les boutons sont de taille normale, ce qui est généralement excellent. Cependant, dans quelques jeux où j’écrasais furieusement les boutons, je manquais régulièrement le bouton Y et appuyais sur le bouton Accueil à la place – pas génial si vous êtes au milieu d’une bataille. Au moins, les boutons mappables à l’arrière du contrôleur ont rendu possible une solution de contournement. Un autre point mineur : j’ai remarqué que la portée Bluetooth sur la mienne est à quelques mètres de la portée de la version pleine grandeur. C’est quelque chose de facile à résoudre en s’asseyant un peu plus près du Switch et un compromis acceptable pour un contrôleur de style Pro en déplacement. Vous recevez des alertes de prix pour Manette sans fil améliorée PowerA Nano



Lecture en cours:

Regarde ça:

Oui, vous pouvez réparer votre Nintendo Switch fissuré

10:47



Sarah Tew / Crumpe La conception complète de 50 $ du contrôleur de manette de jeu Bluetooth SN30 en fait une alternative de contrôleur Nintendo Switch Pro plus conviviale pour les voyages. Et il n’y a pas de boutons mous ici : tout semble ferme et réactif. Bien qu’il puisse ressembler au contrôleur PDP ci-dessus, les manettes sont configurées comme un contrôleur PlayStation. Et contrairement au PDP, il peut être programmé pour une utilisation avec Android, Windows et MacOS.

Josh Goldman/Crumpe Il est câblé, mais le Horipad à 20 $ est l’un des contrôleurs les plus confortables que nous ayons testés, et ses boutons et ses bâtons sont également agréables. Mais, bien qu’il ait un bouton Turbo, il manque de contrôle des vibrations et du mouvement. Son D-pad n’est pas un vrai pad, mais une pièce en plastique qui s’enclenche sur quatre boutons discrets. Cela fonctionne bien, mais le fait qu’il s’agisse d’un contrôleur filaire pourrait être un facteur décisif pour certains. Actuellement, la version noire du contrôleur est difficile à trouver à son prix normal mais vous pouvez la trouver en bleu et rouge.

Josh Goldman/Crumpe L’Insten relève pour moi de la catégorie “Vous en avez pour votre argent” mais, pour ce que ça vaut, c’est le préféré de mes enfants de 8 et 10 ans. C’est juste un contrôleur sans fil de base avec une vibration agressive à double choc. Il est confortable mais se sent bon marché et fragile. Pour être juste, cependant, le contrôleur a survécu à une altercation à grande vitesse avec mon téléviseur et je ne peux pas en dire autant pour le téléviseur. La meilleure partie de l’Insten est le prix, surtout si vous voulez plusieurs contrôleurs : vous pouvez vous procurer un pack de deux pour moins de 50 $.

Plus de couverture de jeu