Meilleure livraison de repas Keto pour 2022

Si vous cherchez à perdre du poids, les repas faibles en glucides et riches en protéines sont la meilleure façon de le faire. Bien sûr, cela signifie que vous devez faire beaucoup de planification lorsqu’il s’agit de préparer des aliments. Les services de livraison de repas peuvent cependant s’en charger. Il existe également un certain nombre d’excellentes options de livraison de repas adaptées aux céto. Ces services peuvent vous aider à démarrer votre nouveau régime alimentaire et votre parcours de perte de poids.

La vie céto signifie généralement réduire ou éliminer complètement les glucides de votre alimentation, ce qui n’est pas facile, mais cela peut être facilité si vous obtenez l’un de ces délicieux services de livraison de repas céto à faible teneur en glucides pour vous envoyer des repas riches en protéines. mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Cela éliminera toutes ces tentations embêtantes et vous aidera enfin à réussir ce régime pauvre en glucides en 2022. Trouver un excellent service de livraison de repas céto peut prendre beaucoup d’essais et d’erreurs : Croyez-moi, ils ne sont pas tous bons. Heck, ils ne sont même pas tous comestibles. Si vous voulez connaître les meilleurs abonnements de livraison de repas céto, restez avec moi, car j’ai essayé tous les principaux concurrents. Du paléo au végétal, j’ai testé et goûté pour trouver la meilleure livraison de repas céto en 2022.

Le régime alimentaire céto reste aussi populaire que tout autre connu pour ses résultats rapides (et son bacon à volonté), ce qui signifie une abondance d’options à faible teneur en glucides et sans glucides. L’abonnement à l’un de ces services peut également vous faire découvrir de nouvelles recettes. Comme la plupart d’entre eux peuvent être gelés, ils travailleront avec des horaires imprévisibles. Vous recevrez des repas frais ou congelés envoyés à votre porte lorsque vous n’aurez pas le temps de cuisiner.

Mais je le pense quand je dis que certains repas céto que vous pouvez recevoir par la poste sont pratiquement immangeables. Alors soyez prudent et continuez à lire.

Qu’est-ce que le régime céto?

Keto (abréviation de cétogène) a commencé comme un régime à la mode il y a des décennies, alors qu’il était communément appelé le plan Atkins ou le régime South Beach. Les gens sont attirés par le céto et d’autres programmes à faible teneur en glucides pour de nombreuses raisons, telles que vouloir limiter leur nombre total de glucides pour perdre du poids ou augmenter leur apport en protéines pour aider à développer leurs muscles ou à des fins d’entraînement. Et de nombreux services de livraison répondent désormais au régime céto. En fait, certains des services de kits de repas les plus populaires, notamment Cuisinier à domicile et Chef vert, ont des plans de repas à faible teneur en glucides avec jusqu’à huit ou neuf options de menu céto à choisir chaque semaine. Si vous ne voulez pas du tout cuisiner, il existe d’autres services de livraison de repas qui vous livreront des repas céto et paléo prêts à manger via un abonnement hebdomadaire ou une commande unique.

Quels sont les différents types de livraison de repas céto?

Cependant, tous les repas à faible teneur en glucides ne sont pas créés égaux. J’ai donc essayé quelques-uns des plans céto les plus populaires pour séparer les délicieux repas du tragique. Que vous essayiez de manger céto et bio ou que vous aimiez les versions à faible teneur en glucides des classiques de la nourriture réconfortante à base d’ingrédients frais, il existe un service de livraison de repas sain et sur mesure pour vous. Il existe également des services de repas adaptés au paléo qui peuvent fonctionner pour le régime céto et les plans de repas céto avec de nombreuses options végétariennes, bien qu’il s’agisse d’une aiguille plus délicate à enfiler, car la viande est la source de protéines la plus évidente. Après avoir essayé tous les kits de repas céto de cette liste – et bien d’autres encore, j’ajouterais – j’ai déterminé la meilleure livraison de repas céto pour maintenir votre mode de vie à faible teneur en glucides en bon état tout en vous permettant de profiter de plus que simplement grillé poulet et légumes.

Et si vous n’êtes pas sûr d’essayer un service de kit de repas céto ou si vous n’êtes pas enthousiaste à l’idée de vous abonner, sachez que toutes ces sociétés vous permettent de suspendre ou d’annuler votre plan de repas à tout moment. Certains proposent une commande unique pour éviter complètement l’abonnement. Beaucoup de ces services proposent des remises d’essai alléchantes et des offres d’inscription pour les nouveaux clients. Il n’y a donc pas grand-chose entre vous et certaines options céto abordables.

Je continuerai à mettre à jour cette liste périodiquement au fur et à mesure que j’essaierai de nouveaux services de livraison de repas adaptés aux céto.

Frais et maigre Oui, les nerds de la grammaire vous diront que ce devrait être “Fresh ‘n’ Lean”. Mais si vous pouvez dépasser cette apostrophe manquante, je peux vous dire ceci : Fresh n’ Lean est le meilleur service de livraison de repas céto que j’ai essayé. Période. Non seulement la nourriture saine était bien préparée, mais elle avait l’air appétissante et n’était pas trop chère. Pour ceux qui recherchent des repas diététiques à faible teneur en glucides avec beaucoup de protéines et de graisses saines, Fresh n ‘Lean propose des plans de repas céto, et cette nourriture était tout aussi bonne. Cependant, vous n’êtes pas obligé de manger du céto avec ce service. Avec Fresh n’ Lean, vous pouvez opter pour un plan de repas standard à faible teneur en glucides ou végétalien à faible teneur en glucides et choisir jusqu’à 13 repas par semaine. Certaines des entrées créatives adaptées au régime céto que vous trouverez avec ce service de repas comprennent de la morue en croûte d’amandes sur des tomates cerises et des olives, du stroganoff de bœuf tendre avec des champignons et des asperges ou un chili con carne sans haricots avec du chou-fleur. Le prix des plans céto de Fresh n ‘Lean commence à environ 10 $ par repas. Si vous recherchez des aliments savoureux, de haute qualité et à faible teneur en glucides pour votre régime cétogène, Fresh n ‘Lean est mon choix évident. Repas Keto par semaine: 15 Tarification Fresh n’ Lean: Les repas coûtent entre 10$ et 16$ selon le plan.

Cuisinier à domicile Si vous cherchez à préparer des dîners céto à la maison, Home Chef propose les kits de repas les plus flexibles de tous les services que j’ai essayés, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui suivent un régime céto à faible teneur en glucides. Le plan de repas Carb Conscious de Home Chef commence à environ 9 $ la portion et vous aurez jusqu’à sept repas à choisir chaque semaine pour le plan standard, plus quelques repas Culinary Collection que vous pouvez ajouter moyennant un coût supplémentaire. La plupart des repas Home Chef sont sains et copieux mais pas trop compliqués et certaines de ses recettes céto ne prennent que 25 minutes à cuire. Une grande fonctionnalité offerte par Home Chef est que vous pouvez échanger ou doubler les protéines dans n’importe quel repas et puisque les adeptes du régime céto sont tout au sujet de cette protéine, il est beaucoup plus facile de trouver les bons repas à faible teneur en glucides chaque semaine. Comme si cela ne suffisait pas, Home Chef propose également des options de repas céto prêts à cuire comme le poulet au sésame et le brocoli à la coriandre et à la lime qui ne nécessitent presque pas de hachage ou de préparation. Assemblez simplement les ingrédients dans un moule fourni et préparez des repas céto frais 30 ou 40 minutes plus tard. Repas Keto-friendly par semaine: 7 standards (plus 3 à 4 repas premium) Tarifs du chef à domicile: Les plans de repas commencent à 9 $ par portion. Deux repas pour deux personnes coûtent environ 36 $ par semaine, plus 10 $ d’expédition. Lisez notre avis sur Home Chef.

Chef vert Green Chef est l’un des services de livraison de kits de repas les plus sains et s’adresse à une gamme de régimes de créateurs, y compris un plan de repas céto pour les personnes qui cherchent à réduire les glucides. Avec un abonnement au kit de repas Green Chef, vous trouverez des kits de repas céto créatifs tels que du poulet crémeux Alfredo avec des nouilles à la courge spaghetti ou du fromage frit épicé au za’atar sur du couscous de chou-fleur. Ces recettes inventives associées aux ingrédients de haute qualité et principalement biologiques de Green Chef permettent d’obtenir un prix plus élevé. Les plans de repas Keto ou Paleo commencent à environ 12 $ par portion lorsque vous commandez quatre kits de repas par semaine avec quatre portions ou plus par repas. Commandez moins de repas et les choses deviennent encore plus chères, mais si vous voulez préparer des repas à faible teneur en glucides à la maison et que manger bio est important pour vous, Green Chef est la meilleure option pour un délicieux repas céto. Kits de repas Keto-friendly par semaine: 9 Tarifs Chef vert : Les plans de kit de repas Keto et paléo coûtent environ 13 $ par portion. Lisez notre critique de Green Chef.

Frais et maigre Fresh n ‘Lean prend également cette catégorie et c’est le seul service que j’ai aimé avec un plan de repas végétalien à faible teneur en glucides. Vous aurez le choix entre des repas à base de plantes à faible teneur en glucides, notamment des légumes à la bolognaise, une soupe à la crème de brocoli et des légumes chimichurri. En toute honnêteté, si j’étais végétalien et que j’essayais de manger du céto (ce n’est pas une tâche facile), je cuisinerais probablement beaucoup à la maison car les livraisons de repas sont un peu minces, mais si vous avez envie d’une livraison de repas facile, donnez une chance à Fresh n’ Lean. Le prix des plans céto végétaliens de Fresh n ‘Lean commence à environ 10,66 $ par repas. Si vous recherchez des aliments savoureux, de haute qualité et à faible teneur en glucides pour votre régime cétogène, Fresh n ‘Lean est mon choix évident.

Paléo de Pete Les régimes paléo et céto ont beaucoup en commun, mais il existe également des distinctions importantes. Si vous êtes plus enclin à suivre un plan paléo qui permet des aliments sains qui peuvent également avoir un nombre élevé de glucides, comme les carottes et les patates douces, alors je recommanderais Pete’s Paleo. Vous pouvez toujours commander de nombreux repas à faible teneur en glucides et adaptés aux céto via Pete’s Paleo, mais ce n’est pas le régime alimentaire de base de ce service de livraison de repas. J’ai essayé plusieurs des options saines du service chargées de protéines et de graisses saines et j’ai été entièrement impressionné. Une épaule de porc cuite lentement avec des patates douces et du céleri était tendre et très savoureuse. Une autre victoire a été le dîner de cuisse de poulet méditerranéen humide avec des olives salées, servi avec de la courge spaghetti et du chou-fleur. Il s’agit certainement d’aliments sains et préparés avec soin, à base d’ingrédients paléo de qualité. Repas Keto/Paleo-friendly par semaine: 20-25 Tarification: La tarification est un peu compliquée et vous avez plusieurs options, dont une commande unique de 10 repas à la carte pour 121 $ avec Pack Keto de Pete, même si pour le moment il est actuellement épuisé. Cela semble être l’option la plus rentable, mais vous pouvez également s’abonner et obtenez cinq repas pour 98 $, 10 repas pour 191 $ ou 14 repas pour 251 $.

Fraîchement en forme FreshlyFit est la version la plus saine du service de livraison de repas populaire Freshly – que j’ai également examiné récemment. FreshlyFit propose de délicieux plats céto et paléo-friendly disponibles pour aussi peu que 9 $ par repas lorsque vous commandez 12 repas par semaine. Même un plan de repas avec seulement six repas par semaine coûte toujours moins de 10 $ par repas, ce qui fait de FreshlyFit un excellent choix budgétaire pour tous ceux qui recherchent des repas céto sains livrés régulièrement. Bien que je n’aimais pas tout ce que j’ai essayé du plan céto de FreshlyFit, la plupart des repas étaient assez solides. Vous trouverez des versions céto d’aliments réconfortants tels que le pâté chinois avec purée de chou-fleur. J’ai aussi eu un poulet très savoureux avec une sauce à la crème de pesto et des champignons et un burger de bison avec des légumes sautés que j’ai apprécié. Une chose à aimer à propos de FreshlyFit est un menu rotatif de 23 repas adaptés aux céto à choisir chaque semaine, ce qui devrait vous empêcher de vous ennuyer. Notez que les steaks et autres plats de bœuf entraînent généralement un coût supplémentaire de 2 $ à 3 $ par repas. Repas Keto-friendly par semaine: 23 Tarifs FreshlyFit : Les plans commencent à environ 9 $ par repas.

Autres services de livraison de repas céto que j’ai essayés

: Ce service de repas sains s’est bien comporté lors d’un test de goût, mais était similaire à Fresh N ‘Lean en termes de prix et de style. Fresh N’ Lean était juste, eh bien, mieux. Factor – parfois appelé Factor75 – coûte entre 11 $ et 15 $ par repas selon le nombre de repas que vous choisissez. Lisez mon intégralité Examen des facteurs.

: Les portions de ce service de livraison de repas étaient beaucoup trop petites compte tenu de leur prix – jusqu’à 15 $ par repas – mais elles avaient bon goût. Si vous recherchez un contrôle sérieux des portions pour perdre du poids et réduire les calories, cela pourrait être une bonne option. Sinon, cela ne semble pas valoir le coup.

: Ces repas céto surgelés étaient parmi les pires que j’ai essayés et je ne recommanderais pas le service.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.