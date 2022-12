Meilleure liseuse pour 2022 – Crumpe

David Carnoy/CNET

Avec Amazon mettant à niveau la résolution d’affichage du Kindle 2022 pour correspondre à celle de Paperwhite, il est devenu un lecteur électronique d’entrée de gamme beaucoup plus attrayant – l’écart entre les deux modèles s’est rétréci. Cela dit, le Paperwhite se sent plus haut de gamme et durable, et possède une poignée de fonctionnalités supplémentaires clés : un écran plus grand, une étanchéité et un schéma d’éclairage plus sophistiqué et réglable. C’est notre gagnant du CNET Editors’ Choice Award dans la catégorie e-reader.

Notez que le modèle élévateur, le Paperwhite Édition Signature, ajoute une charge sans fil et un stockage supplémentaire – 32 Go au lieu de 8 Go – ainsi qu’un capteur de lumière à réglage automatique pour 190 $. Une édition pour enfants est également disponible. Comme pour les modèles Kindle précédents, attendez-vous à ce que le Paperwhite soit mis en vente sporadiquement tout au long de l’année. Il devrait coûter environ 100 $ pendant les soldes.

