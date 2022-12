Meilleure émission de cuisine de Noël : Mary Berry, Bake Off, MasterChef, etc.

Croyez-vous qu’il n’y a rien de mieux à Noël que de prendre un verre de pétillant festif et de s’installer pour regarder quelqu’un d’autre préparer un festin d’hiver ? Si oui, ce guide est fait pour vous.

Il y a quelques répétitions classiques que vous voudrez peut-être attraper le 17 décembre, puis la cuisine festive fraîche démarre le 19 décembre et se poursuit dans la nouvelle année.

Nigelle

Les fans de Nigella seront bouleversés d’apprendre qu’il n’y a pas de nouveau spécial Noël Nigella cette année. Cependant, ceux qui ne peuvent pas gérer un Noël sans Nigella (c’est-à-dire nous tous) peuvent diffuser une répétition de son spécial de Noël Cook, Eat, Repeat sur iPlayer.

Vous pouvez également vous inspirer des recettes festives via les publications Season’s Eatings (heh) sur son site Web : www.nigella.com

Mais maintenant, rentrons une serviette et commençons à étudier le menu.

samedi 17 décembre

Fêtes festives de Mary Berry (11h30, BBC One) (Répétition)

C’est une répétition, mais c’est une bonne façon de commencer ce que nous pourrions appeler les célébrations festives (donc désolé).

Il est suivi de…

Le Noël de Cornouailles de Rick Stein (12h30, BBC One) (Répétition)

C’est encore une fois une répétition, mais c’est un bon moyen de profiter d’une heure et demie de cuisine télé de Noël tout en réfléchissant à vos projets de week-end / en soignant votre gueule de bois de fête de Noël au bureau.

lundi 19 décembre

L’ultime Noël de Mary Berry (20h, BBC One)

Bbc

Le nouveau contenu commence ici. Mary Berry est de retour et reste fidèle cette année avec une émission consacrée à ses meilleures recettes : les plats traditionnels de Noël qu’elle perfectionne depuis 50 ans. Cela comprend une dinde rôtie au citron et aux herbes avec des rôtis croustillants, du chou rouge et une farce aux abricots et aux châtaignes.

Elle ira dans de mini-aventures avec la chef Angela Hartnett, Monica Galetti et l’animateur de télévision Rylan, et créera une pièce maîtresse de Noël à partir de verdure fourragée. C’est une bonne nouvelle pour ma table de Noël et une mauvaise nouvelle pour les haies de mes voisins.

vendredi 23 décembre

Celebrity MasterChef Christmas Cook-Off 2022 (Partie 1) (BBC One, 20h)

Bbc

Dans la première des deux parties, un groupe de célébrités, dont Bez de Happy Mondays, l’athlète Iwan Thomas, la chanteuse Lesley Garrett et la pop star Josh Cuthbert, font appel à leurs talents culinaires pour concourir pour le trophée convoité Celebrity MasterChef Golden Whisk. Cela semble chaotique. J’en suis.

Fête de Noël italienne de Gino (20h30, ITV)

TVI

Gino D’Acampo, les amis de Gino, la famille de Gino, les chiens de Gino et divers membres de l’équipe de production profiteront d’un Noël italien dans la villa sarde de la famille D’Acampo. Au menu, des gnocchis, des biscuits florentins et un pudding au pain et au beurre revisité.

Attention : les pulls de Noël seront portés.

réveillon de Noël

The Great Christmas Bake Off (20h25, Canal 4)

Bbc

Y a-t-il quelque chose de plus Noël qu’un groupe de célébrités dans une tente, devenant tout farineux et anxieux ? La réponse, très clairement, est non. Cette année, Christmas Bake Off est un épisode all-stars sur le thème de Channel 4 en l’honneur des 40e date d’anniversaire. Sir Tony Robinson, Gaby Roslin, Miquita Oliver, Terry Christian et Claire Sweeney lanceront des gâteaux.

Matt Lucas et Noel Fielding seront sur place pour donner des conseils et des mouchoirs. Comme Lucas a annoncé qu’il quittait la série, ce sera l’une de vos dernières chances de le voir travailler dans la tente emblématique. (Emoji qui pleure.)

vendredi 30 décembre

Celebrity MasterChef Christmas Cook-Off 2022 (Partie 2) (BBC One, 21h)

Bbc

La deuxième partie de Celebrity MasterChef arrive bien après que vous ayez fini les sandwichs à la dinde (espérons-le) mais avant que les résolutions du nouvel an n’entrent en vigueur. Cette fois-ci, faites glisser l’artiste Kitty Scott-Claus, la gagnante de X-Factor Megan McKenna, la danseuse AJ Pritchard et L’acteur Chizzy Akudolu enfile le tablier et brandit la cuillère en bois dans la dernière partie de ce concours de cuisine festif.

Jour de l’An (dimanche 1er janvier)

The Great New Year Bake Off (19h40, Canal 4)

Bbc

Commencez la nouvelle année avec ce spécial Bake Off. Lottie Bedlow, Chigs Parmar, Manon Legrève et Antony Amourdoux reviennent pour plus de compétition sous tente.

Pour plus de télévision de vacances à ne pas manquer, lisez nos guides sur la meilleure télévision de Noël de Channel 4, le meilleur de la télévision de Noël d’ITV et la meilleure télévision de Noël en général. Nous avons également un article sur les meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime, Disney+ et NowTV.