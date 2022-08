Meilleure console de jeu portable en 2022

Il y a eu un renouveau bienvenu des systèmes de jeux portables au cours des dernières années. Même si les téléphones et les tablettes font déjà un excellent travail pour jouer à des tonnes de jeux portables géniaux, les appareils dédiés peuvent fournir des fonctionnalités uniques, des jeux exclusifs ou une puissance supplémentaire pour faire des choses que votre téléphone ne peut pas faire. Cela ressemble presque à un retour à l’ère du milieu des années 2010 Nintendo 3DS et PlayStationVita.

La Commutateur Nintendo a été le système de jeu portable le meilleur et le plus abordable pendant des années, et continue d’être le premier choix de CNET : à 300 $ (ou 350 $ pour notre modèle préféré), il peut jouer à une grande variété de jeux Nintendo, de jeux indépendants, il peut se connecter avec un téléviseur et peut même jouer à des jeux de fitness. Mais celui de Valve Pont à vapeur offre une proposition unique pour ceux qui ont des poches plus profondes : il est grand et peut servir de PC de jeu complet.

Pour ceux qui manquent les consoles de jeu rétro comme le Gameboyvous pourriez envisager de vous mettre sur la liste d’attente pour commander le Poche analogique ou Panique Playdateaussi, mais aucun de ces systèmes n’est aussi fortement recommandé que le Switch et le Steam Deck.

Nous vous expliquerons ci-dessous.

Le commutateur à écran OLED, sorti l’automne dernier, est le meilleur commutateur et notre choix recommandé. L’écran plus vif et plus grand est fantastique, sa béquille arrière fonctionne mieux pour les jeux de table, et ces deux mises à niveau valent les 50 $ supplémentaires. Le Switch d’origine (ou la version V2), à 300 $, fonctionne de la même manière et fonctionne toujours bien. Le Switch Lite, plus petit et uniquement portable, est un excellent choix à 200 $ pour tous ceux qui veulent juste un système de jeu portable de base, mais il ne peut pas se connecter à un téléviseur et ses contrôleurs ne se détachent pas. Cela le rend moins polyvalent pour les familles et signifie que vous ne pouvez pas remplacer les contrôleurs s’ils se cassent.

La Nintendo Switch a maintenant cinq ans, mais Nintendo a indiqué qu’aucun véritable successeur ne viendrait pour le moment. Un modèle Pro fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, mais en attendant, le Switch existant reste extrêmement capable, plein de grands jeux et assez abordable compte tenu de sa double fonction portable / connectée à la télévision.

Le grand et puissant Steam Deck de Valve est une merveille : il peut jouer à une grande variété de jeux PC étonnamment bien, et c’est le portable de rêve pour tout fan inconditionnel de Steam, ou toute personne qui possède une grande bibliothèque de jeux PC. Le Steam Deck peut coûter cher pour les niveaux de stockage plus importants, mais pour ce dont il est capable, ce n’est pas une mauvaise affaire. Les temps d’attente pour les précommandes sont encore repoussés de quelques mois, mais de plus en plus de gens semblent obtenir les leurs. La possibilité de jouer à des jeux PC ou de diffuser des jeux basés sur le cloud, et de se connecter à un moniteur, un clavier ou d’autres accessoires, place le Steam Deck dans une classe à part.

La Pocket ressemble à une Game Boy totalement refaite, et c’est le cas, dans un sens. Le magnifique ordinateur de poche d’Analogue peut parfaitement lire les cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance originales, et peut même jouer aux jeux Sega Game Gear à l’aide d’un adaptateur (les adaptateurs Atari Lynx, Neo Geo Pocket et Turbografx-16 seront bientôt disponibles). Il dispose d’un écran couleur haute résolution et d’une charge USB-C, et il y a une station d’accueil vendue séparément pour la lecture TV. Mais le Pocket ne lit pas les émulations ou les ROM, et il n’y a pas de magasin de jeux pour acheter des jeux. Il s’agit strictement d’un système permettant de profiter de véritables cartouches physiques d’une qualité incroyable, bien qu’il existe une bibliothèque croissante de logiciels compatibles avec Pocket dans les chaînes de jeux indépendantes telles que démangeaison.io qui peut également être chargé sur une carte MicroSD.

Le minuscule Panic Playdate jaune à écran noir et blanc ressemble à un étrange Game Boy avec une manivelle mécanique qui jaillit de son côté. Mais ce système, fabriqué par la société de jeux indépendante qui a développé Untitled Goose Game, joue sa propre petite saison de 24 jeux développés par des indépendants, qui sont inclus avec l’achat et apparaissent au fil du temps comme des cadeaux hebdomadaires. Le Playdate dispose d’une connexion Wi-Fi et peut télécharger des jeux ou télécharger d’autres titres développés par des indépendants à partir de sites comme itch.io, mais vous devrez apprendre à aimer les expériences que vous découvrez. Nous avons adoré jouer dessus jusqu’à présent, mais hélas, le Playdate n’a pas de rétroéclairage – vous devrez trouver une lampe à la place.

Lori Grunin/Crumpe

Dois-je simplement utiliser mon téléphone ou mon iPad à la place ?

Les tablettes et les téléphones sont des consoles de jeu extrêmement valables : l’iPad a des tonnes de jeux sur l’App Store, et des dizaines d’autres sur l’Apple Arcade par abonnement d’Apple. L’iPad peut également être couplé avec des contrôleurs de jeu Bluetooth. Les iPhones et les téléphones Android ont également des tonnes de jeux, évidemment, et un certain nombre d’excellents boîtiers de contrôleur de jeu sont disponibles, y compris le Backbone et le Razer Kishi.

Les téléphones et les tablettes offrent également d’autres avantages, notamment la possibilité de diffuser des jeux en streaming sur un nombre croissant de services, notamment Microsoft Game Pass Ultimate et PlayStation Plus.

Les ordinateurs de poche répertoriés ci-dessus présentent d’autres avantages : des bibliothèques de jeux uniques, la possibilité de se connecter à un téléviseur et de jouer avec d’autres, et la possibilité de jouer à des jeux PC haut de gamme ou à des cartouches de jeux classiques.