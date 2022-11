Meilleure console de jeu 2022 : PlayStation, Xbox ou Switch ?

1. PlayStation 5 – Meilleure expérience PlayStation

La PlayStation 5 représente le summum du jeu de nouvelle génération, offrant un gameplay solide 4K @ 60fps (ou même 120fps avec un téléviseur compatible) ainsi que des temps de chargement ultra-rapides grâce à l’inclusion d’un SSD conçu sur mesure – bien qu’il soit un peu petit à 825 Go, et contrairement à la Xbox Series X, il est assez difficile (et coûteux) de mettre à niveau le stockage interne.

En ce qui concerne les performances, attendez-vous à un lancer de rayons, à des textures de haute qualité, à des effets de particules améliorés et à une expérience de fidélité généralement supérieure à celle de la PS4, mais c’est sans doute le contrôleur DualSense qui le sépare vraiment de la concurrence.

Le contrôleur DualSense de Sony arbore des gâchettes réglables, ce qui signifie que les pare-chocs peuvent mieux simuler la gâchette d’un pistolet ou tirer un arc avant de tirer, et les moteurs haptiques avancés rendent les choses beaucoup plus réalistes aussi. Les deux technologies combinées offrent un énorme pas en avant par rapport à la manette Xbox, qui offre au mieux des différences minimes.

Il n’y a peut-être pas de variante moins puissante comme la Xbox Series S, mais il existe la PS5 Digital sans disque disponible à prix réduit sans compromettre les performances de nouvelle génération.

Soyez averti cependant: la PS5 est un chonk, quelle que soit la variante que vous choisissez.