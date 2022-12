Meilleure comédie de 2022 – The New York Times

Meilleure comédie avec musique

Dans ce genre de comédie alternative en plein essor, le nouveau spécial Showtime de Matt Rogers, “Avez-vous entendu parler de Noël?” – qui chevauche les frontières entre la parodie d’album de vacances et l’hommage sérieux mort, le schmaltz ironique et l’émotion authentique – se distingue par son engagement envers des chansons sensuelles jusqu’au point de stupide. À cet égard, c’est plus dans l’esprit du spectacle annuel du Nouvel An de Sandra Bernhard que de Bo Burnham. (Diffusion sur Afficher l’heure.)

La nouvelle tendance la plus populaire dans les promotions

C’était l’année où des émissions spéciales de stand-up autrement raffinées incorporaient régulièrement des conversations avec les membres du public. Patton Oswalt a riffé avec les acheteurs de billets pendant plusieurs minutes dans “We All Scream”. Joel Kim Booster a intégré des interactions avec une personne dans le tissu conjonctif de son émission, “Psychosexual”. Hasan Minhaj (“The King’s Jester”) et Andrew Schulz (“Infamous”) ont fait beaucoup de travail de foule. Matteo Lane en a fait une émission entière (“The Advice Special”). Peut-être que l’absence de public pendant la pandémie a rendu les bandes dessinées un peu plus désireuses d’amener les gens dans la performance.

Meilleur signe que la domination de Netflix est terminée

L’année a commencé avec la chute du cours des actions de Netflix, la société a réduit ses effectifs, puis, plus particulièrement, a essayé un modèle de location. Dans cette approche, les bandes dessinées stand-up (comme Chris Distefano et Whitney Cummings) paient leurs propres coûts de production et de marketing, reçoivent des frais moins élevés et récupèrent les droits sur leur matériel après une fenêtre sur le site. La plateforme célèbre pour avoir distribué des dizaines de millions de dollars aux bandes dessinées est entrée dans l’ère de l’austérité.

Meilleur signe que Netflix domine toujours

Aucun autre streamer n’a failli rivaliser avec lui. FX et Peacock se sont essayés. Amazon a fait plus que cela. Et HBO Max a eu quelques succès. Mais nous attendons toujours qu’un rival se lance pleinement dans la comédie stand-up.

Meilleur spécial YouTube

Vous pouvez faire valoir que le meilleur producteur de promotions à l’heure actuelle est YouTube, en particulier lorsque vous tenez compte du prix pour le spectateur. Parmi les bandes dessinées qui ont publié des spéciaux amusants gratuitement figurent Fahim Anwar, Ari Shaffir, Liz Miele et Ali Siddiq. Mais celui qui m’a le plus fait rire est “Jokes From the Underground” de Raanan Hershberg, dont la comédie de club percutante et délirantement drôle m’a fait rire après les deuxième et troisième visionnages.